L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, est à bord du principal concurrent de la Goodwood Cup Trueshan le jour de l’ouverture de la grande réunion de mardi.

De fortes pluies me font rêver de gloire

Les dieux de la météo n’ont peut-être pas répondu à mes prières le jour de la Gold Cup à Royal Ascot, mais les fortes pluies qui sont tombées sur les Downs ce week-end m’ont fait rêver de gloire lors de la Coupe Al Shaqab Goodwood (3,35) le jour de l’ouverture du Qatar. Goodwood Festival le mardi.

Je retrouve mon ancien favori TRUESHAN, qui a prouvé à quel point il est un acte de classe sur un terrain meuble en me portant à cette victoire inoubliable dans la Coupe longue distance lors de la Journée des champions la saison dernière.

Depuis Ascot, il a couru avec un énorme crédit dans le Northumberland Plate sous un poids énorme. Le résultat n’a peut-être pas été au rendez-vous, mais son entraîneur Alan King tenait à le rencontrer après la déception d’avoir raté la Gold Cup.

Il a été entraîné à la minute près pour participer à cette grande course, donc je peux comprendre pourquoi Alan tenait à l’emmener à Newcastle la semaine suivante. Cette course devrait garantir qu’il est mûr mais pas trop frais pour sa bataille avec Stradivarius and Co. dans la pièce maîtresse de deux milles.

Hollie Doyle et Trueshan ont gagné sur terrain meuble à Ascot en octobre



La star de John et Thady Gosden était derrière nous le jour des champions quand, certes, il n’était pas à son meilleur, et même si je ne sous-estimerais jamais son éclat, le relâchement soudain du terrain me donne clairement l’espoir que nous pourrons à nouveau faire mieux du légendaire séjournant.

Nous sommes bien dessinés dans la stalle deux, ce qui devrait m’aider à obtenir une belle position de course bien en vue. Alan aime que je sois assis assez pratique, ce qui est la façon de monter Goodwood. C’est une piste très technique et vous ne voulez pas vous causer de problèmes en étant trop en retrait.

Frankie Dettori montera Stradivarius dans la Goodwood Cup





Trueshan n’a jamais couru à Goodwood auparavant, mais c’est un cheval si polyvalent et athlétique que je ne vois aucune raison pour laquelle il ne sera pas aussi efficace qu’il l’était à Ascot en octobre.

Quinn sprinter a toutes les bonnes références

LORD RIDDIFORD est une course passionnante dans le Back To Goodwood Handicap (4,10) sur les cinq stades volants mardi.

Le gris de John Quinn, basé à Malton, a remporté une course similaire lors de cette réunion en 2018 et revient sur la même lancée pour un entraîneur qui réussit bien ses longs raids vers le sud.

Image:

Doyle s’associe pour la première fois au sprinter Lord Riddiford



Le rapide de cinq ans ne craint pas l’aisance au sol, comme il l’a prouvé lors de l’exécution d’un Stormer dans l’Epsom Dash le mois dernier.

C’est un cheval de classe à son époque, ayant remporté une course de Listed sur le All-Weather l’hiver dernier, et je suis assez content de mon tirage en stalle sept. Mon garçon aime s’y mettre, c’est pourquoi cette descente lui convient si bien – et mon record pour John est parfait !

Ciel atteignant les étoiles

J’étais vraiment content de SISTERS IN THE SKY quand j’ai terminé cinquième sur lui dans un novice chaud à Newbury début juillet, donc je suis sûr qu’il a plus à offrir dans les British Stallion Studs EBF Maiden Stakes (4.45) mardi.

Le poulain de Roger Teal m’a donné une belle balade ce jour-là, les menant dans le dernier stade avant d’être chassé par le précédent vainqueur de Richard Hannon, Bosh, et quelques autres types sympas.

Il est de Showcasing, il ne se souciera donc pas du terrain facile, et a beaucoup de vitesse naturelle qui lui sera très utile sur une piste comme Goodwood.

Glorieux d’être de retour à Goodwood

J’adore rouler dans les grands festivals et me mesurer aux meilleurs, donc c’est génial d’avoir de belles chances le jour d’ouverture du Qatar Goodwood Festival.

Courir devant une foule nombreuse maintenant que les restrictions ont été levées rendra l’expérience encore plus spéciale.

Mon meilleur souvenir de cette rencontre fut d’avoir gagné un handicap pouliches sur Billesden Bess pour mon ancien patron Richard Hannon il y a quatre ans, alors que je réclamais encore 3lb.

Cependant, gagner la Goodwood Cup sur Trueshan serait autre chose. Je n’ai pas encore gagné de course de Groupe cette année et l’obtenir sur lui serait la sensation la plus incroyable au monde.