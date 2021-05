Blog Hollie Doyle: Chute de choc refuse un début à 2 000 Guinées mais de grands espoirs pour Trueshan à Chester | Actualités des courses

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, discute de ses manèges au Boodles May Festival, y compris le héros de la Coupe longue distance Trueshan dans les Ormonde Stakes.

La nouvelle saison Flat promet d’être la plus excitante à ce jour, je suis donc ravie de partager mon voyage avec vous dans mon nouveau blog exclusif.

Je cherche à obtenir plus de succès au plus haut niveau et bien que ce soit un défi difficile, je suis déterminé à faire de mon mieux pour devenir la première championne jockey.

J’exécuterai la règle sur mes courses de week-end et mes meilleures chances à nos festivals fantastiques cet été, ainsi que de partager mes propres réflexions sur les artistes vedettes de toutes les grandes courses.

Aujourd’hui, j’attends avec impatience le Boodles May Festival à Chester, en direct sur Sky Sports Racing.

En espérant un vrai test pour Trueshan

Je suis tellement excité d’être de retour sur mon héros de la Journée des champions TRUESHAN dans les Ormonde Stakes (3,15) jeudi – l’une des deux chances en direct lors de la deuxième journée du Chester’s Boodles May Festival.

La pluie qui est tombée dans le Nord-Ouest ces derniers jours aidera mon garçon car il préfère se mettre les pieds, tout comme il l’a fait lorsqu’il a remporté la Coupe longue distance à Ascot en octobre.

Alan King aurait commencé sa campagne à Ascot la semaine dernière si le terrain n’avait pas été trop rapide, mais ce groupe 3 semble être un endroit assez agréable pour commencer et on peut compter sur Alan pour qu’il soit en forme et assez bien pour se faire justice.

Japon est clairement celui à battre mais lui aussi fait sa première descente de l’année et doit faire ses preuves au cours de ce long voyage. Tant que nous faisons un bon galop, ce qui est généralement le cas autour de Chester, je suis sûr que mon cheval courra notre course.

Raceday en direct



Mercredi 5 mai 12h45





Knight en forme et prêt pour Chester Dash

CORINTHIA KNIGHT a été un véritable porte-drapeau pour Archie Watson et promet de courir une grande course dans le handicap Satchell Moran Solicitors Business Interruption Claims (1,45) au-dessus du 5f volant à Chester jeudi.

Il a bien fait pour une pause et l’a confirmé avec une belle course de retour autour de Chelmsford City le mois dernier. Je suis content de mon match nul dans la cinquième stalle car il a la chance d’avoir un rythme suffisamment précoce pour occuper une position de premier plan.

La vitesse de la porte est si vitale dans les sprints autour de Chester car tout le monde a la même idée. Ils veulent tous aller de l’avant! Vous avez toujours besoin d’un peu de chance mais je ne pourrais pas être plus heureuse avec lui.

J’ai aussi des courses pour deux de mes meilleurs supporters, Tony Carroll et Dave Evans. PROTON J’espère qu’il viendra pour sa course à Leicester quand il s’alignera dans le handicap 10.5f (3.45). C’était sa première depuis qu’il avait remporté un obstacle novice pour Tony à Ludlow au début de l’année dernière, alors que Dave GRAFTONAT devra améliorer ce qu’il a réalisé jusqu’à présent pour figurer dans la jeune fille de deux ans (4,15).

Battu par une moustache mais ravi de ‘Dark’

Image:

Hollie et Came From The Dark (rouge) ont été devancés par William Buick et Lazuli (bleu) aux Betfair Palace House Stakes à Newmarket



C’est toujours frustrant d’être battu par une marge étroite, surtout dans une grande course, mais j’étais absolument ravi de VENU DES TÉNÈBRES cou deuxième dans le Group 3 Palace House Stakes sur 2 000 guinées par jour à Newmarket.

C’était la première fois que l’enfant de cinq ans d’Ed Walker entrait dans la société Pattern mais, comme je m’y attendais, il n’était pas à sa place et aurait gagné avec une autre foulée – même si nous n’avons pas obtenu le meilleur des points.

C’est le type qui n’aime pas trop voir la lumière du jour et qui aime défier entre les chevaux, alors je l’ai monté pour jouer avec ses forces, mais je me suis juste retrouvé à faire quelques pas vitaux. Je ne doute pas qu’il se soit relevé avec une course sans faute.

Il y a beaucoup de plaisir à avoir avec lui cet été et il sera intéressant de voir comment il s’en sort si Ed décide de le lancer dans le groupe 1 King’s Stand Stakes à Royal Ascot le mois prochain. Il a bien couru là-bas auparavant, vous devrez donc être optimiste pour une autre grande performance.

Parade Ring Fall refuse mes débuts en Guinée

J’attendais vraiment avec impatience ma toute première course dans les 2000 guinées à Newmarket samedi, mais je ne suis jamais arrivée sur la piste après ma monture. ALBADRI se redressa et tomba lourdement en quittant le ring de parade.

C’était un choc car il n’avait jamais rien fait de tel auparavant, mais heureusement je suis tombé loin de lui et je n’ai donc pas été blessé.

Au moins, il y avait une compensation pour son entraîneur Jane Chapple-Hyam quand sa pouliche PLAGE DE SAFRAN a terminé une brillante seconde des 1000 Guinées dimanche. Jane prépare ses chevaux de manière impeccable, donc c’était génial de voir la pouliche construire sur son deuxième dans le Nell Gwyn.

Gagnant Terre Mère a apporté plus d’expérience à la course, ayant bien couru dans le Fillies ‘Mile sur le parcours et la distance et dans la Breeders’ Cup. Frankie Dettori l’a mise dans un rythme magnifique et elle m’a toujours semblé la gagnante. Ce fut une réalisation remarquable d’Aidan O’Brien, devenant le premier entraîneur à remporter la Classique trois fois de suite en plus de 100 ans.

Bullet a les informations d’identification de la reine Mary

Je n’aurais pas pu être plus heureux avec BULLET ARGENT FEMME débuts gagnants dans une course de conditions de Salisbury dimanche. Elle a été la première coureuse de l’étalon Decorated Knight de mon patron Imad Alsagar, donc c’était un résultat parfait – même si la course ne s’est pas entièrement déroulée comme prévu.

La pouliche a viré brusquement à droite en sortant des stalles et a perdu pas mal de terrain, mais une fois que je l’ai mise dans un rythme, sa vitesse naturelle l’a portée dans la course. Elle avait encore beaucoup de terrain à rattraper au moment où nous avons atteint le cut-away, mais elle a vraiment compris les choses pour gagner en partant.

Roger Charlton, son entraîneur, discutera de ses projets avec Imad mais je ne vois aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas se rendre à Royal Ascot le mois prochain. Elle améliorera des tonnes et des tonnes pour cette victoire afin que le Groupe 2 Queen Mary Stakes puisse être la course idéale.

Bonnie le clou de mes aigus de Bath

Jonny Portman n’a payé que 4000 gns pour la pouliche Kodi Bear SIENNA BONNIE mais cela ne l’a pas empêchée de se lancer dans une novice de Bath lundi, amorçant mon triplé pour trois entraîneurs différents.

Elle avait montré des tas de promesses lors de ses débuts à Windsor et connaissait vraiment son travail, faisant de chaque mètre de la course pour gagner par huit longueurs et demie.

Jonny a un vrai talent pour bien se débrouiller avec les pouliches de deux ans. Il a remporté une course Listed avec Mild Illusion en 2019 et le Weatherbys Super Sprint à Newbury avec Mme Danvers trois ans plus tôt. Il a des projets similaires pour cette pouliche, qui a l’air d’un type idéal pour les courses de vente et ne peut que s’améliorer pour l’expérience car elle se sentait encore assez verte.