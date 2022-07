Blog Hollie Doyle: À la recherche de plus de succès à Goodwood avec Forbearance après avoir marqué l’histoire à Nashwa | Nouvelles de la course

Après plus de gloire dans le Groupe 1 à Nashwa, Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, effectue six courses le samedi à Goodwood, avec Forbearance dans la Lillie Langtry et Tabdeed dans la Stewards ‘Cup.

L’abstention peut surpasser les probabilités de Lillie Langtry

La jolie jument de Jessie Harrington Abstention m’a donné un après-midi mémorable au Festival Ebor de York l’année dernière lorsqu’elle a remporté le Sir Henry Cecil Galtres Stakes Listed et nous sommes prêts à ajouter à ce succès à Goodwood samedi.

J’espère que la fille de Galileo pourra retrouver sa meilleure forme et dépasser un gros prix dans le groupe deux Qatar Lillie Langtry Stakes (2,45) sur un mile et six stades le dernier jour du Qatar Goodwood Festival .

Elle apporte une forme convaincante à la course en battant probablement la favorite Sea La Rosa de plus de quatre longueurs sur le Knavesmire ce jour-là. La pouliche de William Haggas, la monture de mon mari Tom (Marquand), s’est considérablement améliorée depuis mais monte en puissance ici.

La patience est restée bien pour Shane Foley pour terminer un respectable cinquième de 12 lors de son retour à ce voyage dans le Groupe Trois Stanerra Stakes à Leopardstown récemment, ce qui augure certainement bien pour ses chances samedi.

Elle n’a manifestement pas encore retrouvé la forme de la saison dernière, mais elle appréciera le terrain rapide prévu et ne devrait avoir aucun problème à gérer la piste, donc je ne vois aucune raison pour laquelle elle ne serait pas compétitive.

Image:

Hollie Doyle mène Forbearance à la victoire à York





Tirage au sort et trébuchement pour Tabdeed dans la Stewards’ Cup

Tabdeed est un autre cheval capable à la recherche de sa meilleure forme mais a deux facteurs importants en sa faveur dans le gros handicap de sprint de la semaine, la Coral Stewards ‘Cup de 250 000 £ (3,20) à Goodwood.

Le hongre d’Archie Watson sera plus heureux sur six stades après avoir eu du mal à suivre les principaux dans un handicap chaud de cinq stades à Ascot la dernière fois et a été béni avec ce que je pense être un tirage au sort idéal – se tient à côté de la stalle 28.

Ce fils de Havana Gold reste légèrement couru pour un sept ans et a beaucoup de classe arrière. Il y a seulement deux ans, il a battu la superstar The Tin Man dans les Hackwood Stakes du groupe trois à Newbury.

Il est également revenu en dessous de 100 pour la première fois depuis sa jeunesse, mais a produit sa meilleure forme sur des pistes plus conventionnelles, alors j’espère que la descente lui conviendra.

Image:

Tabdeed (bleu et blanc) photographié lors de la victoire des Hackwood Stakes à Newbury





Le vainqueur de Newmarket a des revendications dans le sprint des Stewards

J’ai hâte de monter sur la formation d’Adrian Nicholls Diminuer dans le Coral Stewards’ Sprint Handicap (1.40) – la course de consolation pour la grosse charge de cavalerie plus tard dans l’après-midi.

J’aurais préféré un tirage plus élevé que le stand quatre, mais il est indéniable que le hongre d’Adrian se dirige vers les bas en bonne forme après avoir gagné plus de six stades à Newmarket le mois dernier.

Son dernier effort dans un petit champ à Catterick ne semblait pas être sa véritable course, mais il devrait savourer ce test et reste bien handicapé avec une marque de seulement 3 livres de plus que celle qu’il avait remportée en juin.

J’ai connu un succès considérable avec Adrian et son équipe sur sa belle jument Mo Celita, qui nous a fait gagner une Listed à Deauville il y a un peu moins d’un an puis a terminé quatrième à l’Abbaye, et ce serait un prix notable à gagner aussi .

Image:

Hollie Doyle a décroché son cinquième succès dans le Groupe 1 avec Nashwa à Nassau à Goodwood





Cemhaan sort pour réclamer son deuxième gros pot

de Cemhaan a déjà décroché un gros pot cette saison, alors ne soyez pas surpris de le voir suivre dans le Coral Summer Handicap (2.10) à Goodwood.

J’étais à bord de l’enfant de cinq ans de George Baker lorsqu’il a justifié le favoritisme dans un handicap patrimonial à Newmarket en mai sur la distance de samedi d’un mile et six stades.

Il a couru mieux que ne le suggère son classement final dans les enjeux du duc d’Édimbourg à Royal Ascot la dernière fois, alors qu’il n’a pas obtenu les courses les plus claires, mais il est quand même resté bien dans ce grand peloton pour terminer septième.

C’est un type enthousiaste qui a prouvé sa forme sur des pistes comme Epsom et Salisbury, donc les ondulations ne devraient pas faire peur dans une course qui devrait se dérouler à un rythme soutenu.

Image:

Doyle en action sur Cemhaan à Lingfield Park





Quatre-temps sur les cartes pour le poulain de Hughes

Richard Hughes a connu un grand succès à Goodwood en tant que jockey, il doit donc faire confiance à son petit poulain progressif Zéro Carbone apprécieront la piste et le terrain dans le Medallia Handicap (3.55).

Il a déjà réussi un tour du chapeau avec des victoires à Wolverhampton, Lingfield Park et Haydock et n’a été mis en place que 3 livres pour son succès étroit en terrain mou sur la piste du Lancashire la dernière fois.

C’était sa première course sur gazon et bien qu’il rencontre des conditions plus rapides samedi, il doit avoir de fortes chances de confirmer la forme de Haydock avec le finaliste Spirit Of Nguru, qui n’est que légèrement mieux loti aux poids.

Plus tard, Le fantôme de la ville a un peu lutté depuis sa victoire lors de sa réapparition à Yarmouth, mais chute en classe et dans les cotes de la Fédération des agents Bloodstock Handicap (4,30). Il aimera le terrain donc nous verrons s’il peut retrouver le genre de forme qu’il a montré au printemps.

Mill Stream un point culminant de Newmarket

Je fais un détour de Goodwood au cours de juillet de Newmarket vendredi soir pour cinq manèges, dont le passionnant poulain de Jane Chapple-Hyam Ruisseau du moulin .

Ce fils de Gleneagles a fait des débuts accrocheurs dans une jeune fille de Doncaster plus tôt ce mois-ci et peut donc, espérons-le, défier une pénalité dans les enjeux novices de six stades (5,10) avant de monter en classe plus tard dans la saison.

Incroyable Nashwa un cheval d’une vie

Image:

Doyle frappe les airs alors que Nashwa remporte les Nassau Stakes à Goodwood





Elle a peut-être été la favorite à court terme, mais les groupes 1 ne sont jamais faciles à gagner, alors de Nashwa La dernière victoire dans les Qatar Nassau Stakes à Goodwood jeudi était tout simplement incroyable.

C’était une course très différente des Chênes français qu’elle a remportés à Chantilly le mois dernier où je l’ai montée de manière plus agressive à partir d’un bon tirage. Cette fois, nous étions écartés, alors M. (John) Gosden m’a dit de la conduire plus patiemment et de ne pas risquer de l’allumer trop tôt dans la course.

Le rythme lent n’a pas aidé, mais Nashwa s’est assez bien installée et a voyagé aussi doucement qu’elle le fait toujours. Elle peut prendre un certain temps pour passer à la vitesse supérieure, mais je suis descendu la colline avec une double poignée et je savais que j’allais gagner à ce moment-là, car elle voit si fort 10 stades.

Gagner ma première Classique sur elle en France était quelque chose de spécial, mais gagner un Groupe 1 au Qatar Goodwood Festival et devenir la première cavalière à remporter les Nassau Stakes est tout simplement irréel.

Mais tout dépend de mon patron Imad Alsagar, car sans son soutien, je ne pourrais pas monter des chevaux aussi fantastiques que Nashwa. Elle s’améliore tout le temps et c’est vraiment le cheval d’une vie. J’ai juste hâte de la chevaucher à nouveau, où que ce soit.

Hollie Doyle parlait à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing.