Blog en direct des événements Apple : iPhone 16, Pro et Pro Max, Apple Watch Series 10, AirPods 4 dévoilés

Andrew Lanxon/CNET

Les iPhones sont toujours dotés de la meilleure technologie photo du marché, ce qui leur permet de prendre le type d’images que l’on s’attendrait normalement à voir avec des appareils photo sans miroir de taille standard. Des rumeurs circulent depuis des mois sur les fonctionnalités photographiques que nous pourrions voir sur la gamme iPhone 16, mais quelques-unes se démarquent particulièrement.

L’une des rumeurs les plus répandues concerne l’ajout d’un nouveau bouton dédié à l’appareil photo sur le bord extérieur du téléphone. Ce bouton serait particulièrement adapté à la photographie, avec plusieurs niveaux de pression permettant une demi-pression pour faire la mise au point, comme sur les appareils photo classiques. Certaines rumeurs suggèrent également qu’il reconnaîtra les balayages, ce qui vous permettra potentiellement de glisser sur le bouton pour zoomer rapidement ou modifier d’autres paramètres.

Au-delà du nouveau bouton, les premiers informateurs ont suggéré que les modèles Pro bénéficieront de capteurs photo plus grands pour l’appareil photo principal. J’ai hâte de voir cela, car des capteurs d’image plus grands permettent une meilleure plage dynamique et une meilleure qualité d’image globale. C’est pourquoi le Xiaomi 14 Ultra avec son énorme capteur d’image de type 1 pouce est capable de prendre des photos époustouflantes.

Alors que de nombreuses autres rumeurs circulent sur les appareils photo, l’une des plus répandues est que le zoom optique 5x sera disponible sur les modèles Pro standard et Pro Max. Pour l’instant, si vous voulez le zoom long (ce que je fais en tant que photographe), cela signifie opter pour le téléphone plus grand et plus cher. Si cela est vrai, vous pourrez opter pour l’iPhone 16 Pro plus petit et plus pratique sans avoir à sacrifier les performances de l’appareil photo.