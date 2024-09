Blog de Maddow | Les Républicains poussent les États-Unis vers leur dernier shutdown

Le Congrès actuel a déjà été décrit de manière crédible par certains comme le pire congrès de tous les temps. Comme les lecteurs réguliers le saventles démissions au 118e Congrès ont atteint un sommet générationnel. Les progrès législatifs ont ralenti à un rythme du jamais vu depuis près d’un siècleLes législateurs ont a lutté puissamment pour accomplir des tâches de base. Un président républicain de la Chambre a été évincé — un développement sans précédent dans l’histoire américaine — et un autre n’a survécu après que les démocrates soient venus à son secours.

Les Américains ont vu une inutilement chaotique processus d’élection du président de la Chambre des représentants, une démarche totalement inutile enquête de destitution contre un président en exercice, un une destitution tout aussi inutile d’un secrétaire de cabinet en exercice, le expulsion d’un membre déshonoré et de plusieurs inutiles censures.

Mais aussi épouvantable que soit le Congrès depuis que les électeurs ont placé les républicains d’extrême droite au contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis, au moins il n’y a pas eu de fermeture du gouvernement – ou plus précisément, il n’y a pas eu de fermeture du gouvernement encore. NBC News a rapporté:

Après six semaines de vacances d’été, les législateurs retournent au Capitole lundi, confrontés à un paysage politique différent mais à un problème fâcheux et très familier : trouver comment éviter un shutdown. Ils n’ont que trois semaines pour y parvenir. Le financement du gouvernement expire à la fin de l’année fiscale, le 30 septembre, et l’ancien président Donald Trump exhorte les républicains à imposer un shutdown si certaines exigences ne sont pas satisfaites.

À la fin de la semaine dernière, les dirigeants républicains de la Chambre a dévoilé un projet de loi de dépenses provisoires — connue sous le nom de « résolution continue » (ou « CR ») — qui permettrait au gouvernement de continuer à fonctionner jusqu’en mars 2025. Comme prévu, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a inclus dans la législation un projet de loi appelé « SAVE Act », tout en sachant que cela rendrait la fermeture du gouvernement beaucoup plus probable.

La loi SAVE — la « Loi de sauvegarde de l’éligibilité au vote de l’Amérique » — reste en vigueur une solution à la recherche d’un problème. L’objectif de la législation est d’exiger une preuve de citoyenneté pour s’inscrire sur les listes électorales, malgré le fait que (a) il est déjà illégal pour les non-citoyens de voter aux élections fédérales ; et (b) les défenseurs d’extrême droite du projet de loi ne trouvent aucune preuve pour étayer leur effort. (Johnson a déclaré en mai qu’il «intuitivement« croit à la légitimité du problème, ce qui continue à être amusant.)

Certains républicains ont effectivement fait valoir que « bien sûr, les non-citoyens sont déjà interdits de vote aux élections fédérales, et oui, il est presque impossible de trouver des preuves que des non-citoyens ont voté, mais peut-être qu’il n’y a aucun mal à simplement adopter la loi de toute façon ? Juste pour être sûr ? »

Mais c’est également une erreur, car la législation ajouterait de nouveaux obstacles totalement inutiles pour les Américains qui veulent participer aux élections de leur propre pays – les obligeant, par exemple, à produire des documents tels qu’un passeport ou un certificat de naissance pour s’inscrire sur les listes électorales. Comme l’a expliqué le chef de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, «[T]« Son projet de loi républicain extrémiste de suppression du vote n’est pas conçu pour résoudre un problème quelconque au nom du peuple américain. Il est conçu pour bloquer les gens et empêcher les Américains de voter. »

Le projet de loi a été adopté par la Chambre en mai avec le soutien unanime du GOPet a été ignorée par le Sénat à majorité démocrate. Aujourd’hui, les républicains de la Chambre des représentants ont inclus la même politique dans leur projet de loi de dépenses, ce qui signifie en fait aux responsables démocrates : « Soit la loi SAVE devient loi, soit nous fermerons le gouvernement. »

C’est dans ce contexte que le chef de la majorité du Sénat Chuck Schumer et la présidente de la commission des crédits du Sénat Patty Murray ont publié vendredi une déclaration commune qui commençait ainsi : « Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, éviter un shutdown du gouvernement nécessite un travail bipartisan, et non un projet de loi rédigé par un seul parti. Le président Johnson commet la même erreur que l’ancien président McCarthy il y a un an, en perdant un temps précieux à satisfaire la droite dure du MAGA. Cette tactique n’a pas fonctionné en septembre dernier, et elle ne fonctionnera pas non plus cette année. La proposition de financement des républicains à la Chambre est un cas inquiétant de déjà-vu. »

Les sénateurs démocrates ont ajouté : « Si le président Johnson pousse les républicains de la Chambre sur cette voie hautement partisane, les risques d’un shutdown augmenteront considérablement, et les Américains sauront que la responsabilité d’un shutdown reposera sur les mains des républicains de la Chambre. »

De son côté, Trump a commencé à faire pression sur ses alliés du Congrès pour qu’ils ferment le gouvernement. il y a quelques semaineset comme mon collègue de MSNBC Hayes Brown a expliquéLes efforts de lobbying de l’ancien président semblent s’intensifier.

Les alliés du candidat républicain lisent un scénario similaire : le sénateur républicain Rick Scott de Floride, par exemple, a argumenté la semaine dernière que si son parti ferme le gouvernement, il tentera de blâmer les démocrates pour ne pas avoir payé la rançon anti-vote du GOP.

À trois semaines exactement de la date butoir, il est tout simplement inconcevable que les démocrates – au Capitole et à la Maison Blanche – cèdent aux menaces des républicains, ce qui signifie que les dirigeants du parti républicain devront soit reculer (à nouveau), soit fermer le gouvernement (à nouveau). Suivez cet espace.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com