Blog de Maddow | Le(s) problème(s) des nouvelles enquêtes électorales de Paxton au Texas

La Ligue des citoyens latino-américains unis, l’une des plus anciennes organisations de défense des droits civiques des Latinos, a déclaré que de nombreuses personnes ciblées étaient des dirigeants démocrates et des volontaires électoraux, et que certaines étaient des résidents plus âgés. Gabriel Rosales, le directeur de la section texane du groupe, a déclaré que les policiers qui ont mené les raids ont confisqué des téléphones portables, des ordinateurs et des documents. Il a qualifié ces raids d’« alarmants » et a déclaré qu’ils constituaient une tentative de réprimer les électeurs latinos.