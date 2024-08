L’histoire américaine est remplie d’exemples d’enquêtes ridicules menées par le Congrès, mais la croisade du parti républicain à la Chambre des représentants contre le président Joe Biden est certainement l’une des plus embarrassantes. Même de nombreux républicains l’ont admis.

Après des mois de échecs humiliantsPolitique signalé au printemps, dans les coulisses, les responsables du GOP admettaient discrètement que le président du comité de surveillance de la Chambre La croisade de James Comer pour la destitution avait été « entravé par des revers embarrassants ». Punchbowl News, quant à lui, cité un assistant de la direction républicaine de la Chambre des représentants qui a déclaré que Comer et le président de la commission judiciaire Jim Jordan étaient « en train de devenir les présidents qui criaient au loup ».

Plus ils essayaient de remettre leur enquête sur les rails, le plus embarrassant leur enquête est devenue.

Il semble désormais que l’ensemble de l’effort ait fait son chemin et ait abouti à une fin ignominieuse. NBC News signalé:

Les commissions de la Chambre dirigées par les républicains qui enquêtent sur la question de savoir s’il faut destituer le président Joe Biden ont publié lundi matin leur rapport tant attendu sur leurs conclusions, affirmant que Biden a commis une conduite passible de destitution, mais s’en remettant à la Chambre plénière pour décider s’il faut poursuivre une procédure de destitution formelle.

Le plein, Document de 291 pages Le rapport des républicains de la Chambre des représentants n’innove pas et ne présente aucune preuve crédible d’actes répréhensibles. De plus, Comer, Jordan et al. ont publié leurs conclusions alors que les membres étaient encore en vacances et que le Capitole était calme, probablement dans l’espoir d’embarrasser le président sortant avant son apparition à la soirée d’ouverture de la Convention nationale démocrate.

Bien sûr, pour embarrasser Biden, le rapport devrait contenir des informations compromettantes. Ce n’est pas le cas ici.

Pour ne rien arranger, il est sans doute venu à l’esprit des présidents de commission d’extrême droite qu’ils ont échoué à plusieurs niveaux : les républicains de la Chambre ont passé un an et demi à chercher désespérément des preuves de crimes qui n’ont jamais été commis, dans l’espoir de saper les projets de réélection d’un titulaire démocrate qui ont finalement été mis de côté.

En d’autres termes, les législateurs du GOP n’ont pas réussi à présenter des arguments convaincants contre un candidat qui prend sa retraite de toute façon.

Alors, que va-t-il se passer maintenant ? En théorie, le rapport de destitution sera transmis aux dirigeants républicains de la Chambre des représentants, qui décideront s’il convient d’organiser un vote de destitution contre le président. En pratique, les dirigeants républicains savent qu’ils ne disposent pas des voix nécessaires pour destituer le président sans preuve crédible d’actes répréhensibles, de sorte que toute cette épreuve malavisée tombera probablement dans l’oubli.

Quant à la réputation de Comer, il semble peu probable qu’elle se rétablisse. Les compatriotes républicains du Kentucky ont utilisé des mots comme « Dépourvu de toute idée » et « embarrassant » pour décrire son enquête anti-Biden, et l’ampleur et l’ampleur de son fiasco ne seront pas oubliées de sitôt.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com