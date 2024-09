Blog de Maddow | JD Vance considère les fusillades dans les écoles comme une « réalité de la vie » et fait face à des critiques

En général, au lendemain d’une fusillade meurtrière dans une école, les responsables républicains ont passé ces dernières années à s’en tenir à une stratégie bien connue. Ils (1) offrent « des pensées et des prières » ; (2) disent quelque chose comme « ce n’est pas le moment de parler de politique » ; et (3) déploient des idées dépassées de guerre culturelle telles que la réglementation des jeux vidéo et la promotion de la religion approuvée par l’État dans les écoles publiques.

Au fil du temps, l’horreur disparaît des premières pages et les décideurs politiques du GOP attendent simplement la prochaine fusillade meurtrière dans une école, moment auquel le cycle recommence.

Mais la politique républicaine à l’ère Trump a été un peu différente.

C’était plus tôt cette année, par exemple, lorsque Donald Trump a répondu à une fusillade dans une école de l’Iowa en exhortant ses partisans à « aller de l’avant », ajoutant qu’il pensait que les gens « doivent s’en remettre ».

Les commentaires de l’ancien président me sont venus à l’esprit après avoir vu de nouvelles remarques connexes de son colistier pour 2024. L’Associated Press a rapporté:

Le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance, a déclaré jeudi qu’il déplorait que les fusillades dans les écoles soient une « réalité de la vie » et a affirmé que les États-Unis devaient renforcer la sécurité pour empêcher d’autres carnages comme la fusillade de cette semaine qui a fait quatre morts en Géorgie.

Certes, le sénateur de l’Ohio n’a pas exprimé son indifférence face à l’effusion de sang. Lors d’un rassemblement de campagne à Phoenix, Vance a décrit « Aucun parent ne devrait avoir à faire face à cela. Aucun enfant ne devrait avoir à faire face à cela. Et oui, après avoir soutenu ces gens dans nos prières et leur avoir exprimé notre sympathie, car c’est ce que les gens méritent dans une période de tragédie, nous devons ensuite réfléchir à la façon de rendre ce genre de situation moins fréquente », a-t-il ajouté.

Le candidat républicain à la vice-présidence a spécifiquement suggéré une sécurité accrue dans les écoles comme solution possible, bien que cette approche ait été loin d’être efficace ailleurs.

Mais Vance a néanmoins conclu : « Je n’aime pas que ce soit une réalité de la vie. »

JD Vance répond à la fusillade meurtrière en Géorgie en affirmant que les fusillades dans les écoles sont simplement « une réalité de la vie » et en attaquant la réforme de bon sens sur la sécurité des armes à feu pic.twitter.com/ISNRuXneg6 — Siège social de Kamala (@KamalaHQ) 6 septembre 2024

Je sais que tout le monde doit faire face à des frustrations quotidiennes. Quand vous êtes prêt à promener votre chien et qu’il commence soudainement à pleuvoir, c’est exaspérant, mais vous réalisez que les orages font partie de la vie.

Mais les enfants lourdement armés qui commettent des meurtres de masse dans les écoles ne sont pas « une réalité ». C’est un fléau sociétal propre aux États-Unis, la conséquence d’une société inondée d’armes à feu en raison de lois faibles que des politiciens républicains comme Trump et Vance refusent de réformer.

Dans une déclaration publiée peu de temps après les commentaires publics de Vance, l’équipe de campagne Harris/Walz a publié une déclaration écrite Hier, la vice-présidente Harris a déclaré que les choses ne devraient pas se passer ainsi en réponse à une autre fusillade insensée dans une école. Donald Trump et JD Vance pensent que les fusillades dans les écoles sont une « réalité de la vie » et que « nous devons nous en remettre ».

« La vice-présidente Harris et le gouverneur Walz savent que nous pouvons prendre des mesures pour assurer la sécurité de nos enfants et empêcher les criminels de se procurer des armes à feu. Donald Trump et JD Vance choisiront la NRA et le lobby des armes à feu plutôt que nos enfants. C’est le choix qui se fera lors de cette élection. »

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com