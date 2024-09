Blog de Maddow | Bilan de la campagne du vendredi, 9.6.24

L’épisode d’aujourd’hui contient des nouvelles liées à la campagne électorale dans tout le pays.

* Vice-président Kamala Harris » campagne soulevée 361 millions de dollars en aoûtprès du triple des 130 millions de dollars Donald TrumpL’opération a augmenté au cours de la même période.

* Le candidat démocrate a également reçu une nouvelle série de recommandations 88 dirigeants actuels et anciens de grandes entreprises américaines figurent sur la liste. Parmi eux figurent l’actuel PDG de Yelp et les anciens PDG de Pepsi, Lyft et Ford.

* Dans la course au Sénat américain, qui est surveillée de près, dans le Montana, un Sondage AARP menée par l’équipe de sondage bipartite de Fabrizio Ward & David Binder Research, a révélé que les républicains Tim Sheehy Le sénateur démocrate sortant Jon Tester est en tête avec 51 % des voix contre 45 %. Si Tester perd, il sera extrêmement difficile pour les démocrates de conserver leur majorité au Sénat, quelle que soit l’issue de la course à la présidence. (Cliquez sur le lien pour obtenir des informations sur la méthodologie et la marge d’erreur du sondage.)

* D’autre part, en Floride, le dernier sondage d’État de The Hill et Emerson College a révélé que le sénateur républicain sortant Rick Scott avait une une avance étonnamment étroite contre 46 % pour l’ancienne représentante démocrate Debbie Mucarsel-Powell. (Cliquez sur le lien pour obtenir des informations sur la méthodologie et la marge d’erreur de l’enquête.)

* De manière quelque peu surprenante, Trump a suggéré à Sean Hannity de Fox News qu’il ne veut pas de soutien de ceux qui ont voté contre lui en 2020. « Ils disent qu’il faut accepter tout le monde, mais ce n’est pas comme ça que je suis fait », a déclaré le candidat républicain dit.

* Au cas où les démocrates n’auraient pas déjà été déçus par le départ à la retraite du sénateur Joe Manchin, le West Virginian a publié cette semaine semblait approuver L’ancien gouverneur républicain Larry Hogan dans la course au Sénat américain du Maryland.

* Au Texas, le représentant républicain Tony Gonzales a déclaré au Texas Tribune Festival cette semaine qu’il s’attendait à ce que le GOP perdre sa majorité à la Chambre des représentants des États-Unis lors des élections de cette année, ajoutant : «[W]Nous allons le perdre à cause de nous-mêmes.

* Alors que Trump a laissé entendre ces derniers mois qu’il avait l’intention de concourir en Virginie et au Minnesota, Axios a rapporté cette semaine, la campagne républicaine « accorde désormais moins d’importance » à ces États.

* Et dans la course au Sénat américain du Nebraska, le parti Legal Marijuana Now n’a pas réussi à choisir Un candidat a été désigné avant la date limite légale de cette semaine. En conséquence, la sénatrice républicaine sortante Deb Fischer devra affronter le candidat indépendant Dan Osborn.

