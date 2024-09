Blog de Maddow | Bilan de la campagne du lundi 9 septembre 2024

L’épisode d’aujourd’hui de lié à la campagne des articles d’actualité de partout au pays.

* Malgré le terrible mois d’août de Donald Trump, le dernier sondage national réalisé par le New York Times et le Siena College auprès des électeurs potentiels a révélé que l’ancien président menant de justesse La vice-présidente Kamala Harris, 48 ​​% contre 47 %. (Cliquez sur le lien pour obtenir des informations sur la méthodologie et la marge d’erreur de l’enquête.)

* En parlant du sondage de 2024, le dernier Enquête CBS News/YouGov Les résultats de l’enquête ont révélé que Harris devançait de justesse Trump dans le Wisconsin, 51 % contre 49 %, et dans le Michigan, 50 % contre 49 %. Les mêmes résultats ont montré que les deux candidats des principaux partis étaient à égalité en Pennsylvanie, 50 % contre 50 %. (Cliquez sur le lien pour obtenir des informations sur la méthodologie et la marge d’erreur de l’enquête.)

* Le primaires finales Les élections du cycle 2024 auront lieu cette semaine dans le New Hampshire, le Rhode Island et le Delaware, et il y aura quelques élections au Congrès et au poste de gouverneur dignes d’intérêt.

* Site officiel de la campagne Harris a maintenant une page « problèmes » concrétisant la vision du candidat démocrate dans divers domaines.

* La campagne Harris également a dévoilé une nouvelle publicité télévisée d’une minute En amont du débat entre le vice-président et Trump, la publicité met en lumière les membres les plus en vue de l’équipe républicaine qui (a) l’ont dénoncé ; (b) s’opposent à sa réélection ; ou (c) les deux. Un article de Politico a noté : « La publicité sera diffusée à l’échelle nationale sur Fox News et à West Palm Beach – où se trouve la station balnéaire Mar-a-Lago de Trump – et sur les marchés médiatiques de Philadelphie mardi, le jour où il débattra pour la première fois avec Harris. »

* Au Texas, les dernières Enquête de l’Université du Texas à Austin Le sondage a révélé que Trump était en tête dans le Lone Star State, avec 49 % contre 44 %, mais ce qui est tout aussi important, c’est que le sénateur républicain sortant Ted Cruz avait une avance considérable sur le représentant démocrate Colin Allred, avec 44 % contre 36 %. (Cliquez sur le lien pour obtenir des informations sur la méthodologie et la marge d’erreur du sondage.)

* Cours d’appel au Michigan et en Caroline du Nord La Cour suprême a statué en faveur de Robert F. Kennedy Jr. à la fin de la semaine dernière, retirant le nom du candidat présidentiel indépendant des bulletins de vote dans les deux États clés.

* L’America PAC d’Elon Musk investit dans nouvelles publicités numériques en soutien à la candidature de Trump, avertissant les électeurs que « les fous » l’emporteront si l’ancien président perd.

* Et lors de sa dernière apparition dans « Face the Nation » de CBS, Nikki Haley questions esquivées La candidate républicaine de Caroline du Sud s’est néanmoins rendue disponible pour faire campagne au nom du candidat de son parti, qui, du moins jusqu’à présent, ne lui a rien demandé de faire en son nom.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com