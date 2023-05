Blog de Hollie Doyle : Tritonic un séjour solide dans le slog de la Chester Cup qui pourrait être exécuté en conséquence | Nouvelles de la course

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, fait le tour de la star à double usage Tritonic dans le fourre-tout Chester Cup et pourrait bien faire courir la course en fonction de la journée.

Tout peut arriver le vendredi fourre-tout Chester Cup (3.15) sur un Roodee trempé de pluie. Les conditions seront testées le troisième jour du Boodles May Festival, mais cela ne devrait pas déranger mon partenaire capable TRITONIQUE.

C’est un cheval talentueux qui a gagné de manière impressionnante pour moi à Goodwood la saison dernière sur un terrain facile et qui a également gagné dans des conditions molles sur des haies à Ascot. Tritonic reste bien.

Image:

Tritonic (à gauche) efface le dernier à Ascot devant Onemorefortheroad





Il était un bon quatrième dans un obstacle de handicap précieux à Aintree sur 2m 4f, donc je m’attends à ce qu’il voie efficacement les 2m 2f prolongés, même dans les conditions prévues.

Je suis assez content de ma nulle dans la stalle huit. C’est un grand voyageur, nous devrions donc pouvoir nous assurer une belle position derrière les leaders et, espérons-le, bien rentrer à la maison.

Ffion pour surmonter un tirage difficile

Le tirage au sort n’a pas été tendre FFION dans le CAA Stellar Earl Grosvenor Handicap (1.30) mais elle a une forme gagnante sur la piste, ce qui peut être un avantage considérable autour de Chester.

La jument de Dave Loughnane a gagné à ce match l’année dernière et a suivi cela dans un handicap similaire là-bas en septembre, marquant avec beaucoup en main sur un tirage bien meilleur.

Ce sera ses débuts saisonniers, mais elle a montré il y a 12 mois qu’elle pouvait aller bien fraîche, donc je suis optimiste quant à une autre grande course pour son jeune entraîneur capable.

Fierté de retour sur la scène du succès précédent

FIERTÉ DE L’AMÉRIQUE est un hongre exubérant qui est idéalement dessiné pour un coureur de premier plan dans le Handicap Façades Précision (2.05).

Amy Murphy a de nouveau eu le vent en poupe depuis qu’il a couru avec crédit dans la catégorie Listed en France en mars après une victoire de pilier à poteau sur 11 stades à Kempton Park.

Heureux en terrain mou, il a remporté un fort handicap sur ce parcours et cette distance au Festival l’an dernier et a déjà fait ses preuves à ce niveau supérieur.

NUIT EN MER est élevé pour rester toute la journée, donc j’espère voir une amélioration de sa part dans le Boodles Darley Maiden Enjeux (3.45).

Elle a été bien battue dans un maiden des pouliches à Newbury à ses débuts, mais est bien disposée à faire un pas en avant pour l’équipe d’Andrew Balding.

Plus tard, je me connecte avec Venetia Williams, entraîneure gagnante du Grand National, dans le Fourre-tout Fantasy Who’s In Your Stable Chester Plate Handicap (4.55)la course de consolation pour la Chester Cup.

CHRISTOPHE BOIS n’a pas couru sur le plat depuis quelques années mais sera plus en forme pour sa récente course sur les clôtures à Ayr et adore ce terrain.

Ma grande préoccupation est le large tirage au stand 17 – nous aurons besoin d’une bonne dose de chance de là-bas !

Image:

Doyle a décroché son cinquième succès dans le Groupe Un avec Nashwa à Nassau à Goodwood





Nottingham pourrait être incroyable!

Je suis passé d’Ascot à Nottingham samedi, principalement pour monter la pouliche de mon patron Imad Alsagar INCROYABLE dans l’avant-dernière course, le handicap de trois ans sur un mile étendu (4,45).

Elle fait ses débuts avec handicap pour Imad et Roger Varian avec une note d’ouverture de 70, ce qui devrait être bien dans ses capacités.

La fille de Siyouni a bien couru autour de Wolverhampton lors de sa réapparition le mois dernier, donc je serai déçu si elle ne fait pas sentir sa présence, même si elle affronte des rivales avec une forme raisonnable à ce genre de niveau.

La fantaisie peut maîtriser ses rivaux de sprint

J’ai hâte de MAÎTRE DE FANTAISIE dans le handicap 5f (3,40) après sa performance très encourageante à Ascot l’autre jour.

Le garçon de cinq ans de Darryll Holland a couru bien derrière Spoof dans une note similaire et semble polyvalent au sol. Il a gagné sur un terrain mou et bon à ferme sur cette piste et reste sur une bonne note.

Last Hoorah peut s’appuyer sur une meilleure course

Archie Watson DERNIER HOURAH a fait un pas en arrière positif dans la bonne direction sur le All-Weather le mois dernier, donc je m’attends à ce qu’il fasse sa demande dans le handicap des chevaux plus âgés sur un mile prolongé (4,15).

Il s’était égaré avant de faire une offre audacieuse pour moi sur 1 m à Chelmsford City et a remporté son maiden à Ffos Las sur un terrain exigeant, donc la pluie à Colwick Park ne freine pas mes espoirs.

Plus tôt, le fils de trois ans de Dave Evans TOUT DANS LES HANCHES aura une chance certaine dans le handicap de trois ans sur 5f si elle peut reproduire son succès à Windsor le mois dernier.

Pas pour la première fois, elle a montré son goût pour la coupe dans le sol en marquant plus de 5 pieds sur la piste de la Tamise. Elle ne pèse que 2 livres de plus pour cette mission et sa mauvaise course sur le All-Weather la semaine dernière est probablement mieux ignorée.

Je signe avec Tjade Collier’s BLEU HAWAÏ qui reçoit beaucoup de poids de ses rivales dans le dernier handicap de 1m 6f (5.20).

Elle n’a été battue que d’un cou lors d’un voyage plus court à Southwell lundi et a gagné sur un terrain mou par-dessus des clôtures à Sedgefield en mars, donc elle devrait bien se passer si cela n’est pas arrivé trop tôt.