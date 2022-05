Blog de Hollie Doyle : Sir Busker pourrait dépasser les cotes dans Lockinge Stakes ; affronte l’invaincu Baaeed | Nouvelles de la course

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, fait le tour d’un outsider à gros prix dans le Group One Lockinge Stakes de samedi, avec en tête d’affiche l’invaincu Baaeed de William Haggas.

Busker mieux que le prix ne le suggère

Je suis ravi de faire un tour dans le Groupe 1 Al Shaqab Lockinge Stakes (3.20) à Newbury samedi et j’aborderai la grande course avec la conviction que MONSIEUR BUSKER peut défier certaines cotes assez fantaisistes.

Le double vainqueur invaincu du Groupe 1 Baaeed est clairement celui que nous devons tous battre et entendre son entraîneur William Haggas dire qu’il pourrait être encore meilleur cette année est pour le moins intimidant.

Image:

Sir Busker (bleu avec casquette blanche) remporte la Royal Hunt Cup à Royal Ascot





Mais comme le dit le vieil adage, tout peut arriver dans une course de chevaux et Sir Busker est dur et talentueux et, si vous retirez Baaeed de l’équation, il a une véritable chance dans une course autrement ouverte.

En fait, je pensais que sa deuxième place derrière New Mandate dans les Listed Paradise Stakes à Ascot la dernière fois après de grandes courses à Dubaï était solide comme le roc, mais ce rival qui s’oppose à nouveau est un prix beaucoup plus court.

Rêvez vivant avec l’entrée Oaks Nashwa

Je n’aurais pas pu être plus heureux avec NASHWA quand elle a fait un retour gagnant sur un mile dans un novice de Haydock Park le mois dernier, gagnant par plus de six longueurs.

La fille de Frankel d’Imad Alsagar reste un travail en cours après seulement deux départs à vie, mais semble prête pour l’étape en classe et la distance dans le Listed Trial Stakes du Haras De Bouquetot Pouliches (4.30).

Ses entraîneurs John et Thady Gosden ont déjà la favorite de Cazoo Oaks, Emily Upjohn – une très impressionnante gagnante de la Musidora à York mercredi – mais la Classique d’Epsom pourrait également être à l’ordre du jour de Nashwa, si ce procès se déroule comme prévu.

Mettre à la terre la clé de Rizg

RIZGqui comme Nashwa a été élevé par mon patron Imad Alsagar, affronte également une meilleure opposition dans le Enjeux BetVictor Caernarfon cotés (1,35) après deux parcours prometteurs en compagnie novice pour Roger Varian.

Il a surmonté la verdeur pour gagner sur un terrain rapide à Yarmouth en août et sera plus net pour son retour dans une course similaire à Doncaster le mois dernier, alors qu’il était deuxième derrière la nymphe mortelle en forme de course.

J’ai hâte de voir comment ce gros poulain s’en tirera sur une surface plus sympathique. Sa mère Azenzar a remporté son maiden sur bon à tendre et son père No Nay Never a été vainqueur de Groupe 1 en France avec coupe au sol.

La boîte d’envoi pourrait être difficile à rattacher

Le Groupe 3 Al Rayyan Stakes (2.10)anciennement Aston Park, semble être une mission idéale pour le populaire distributeur d’argent de Hambleton Racing BOÎTE D’ENVOI.

La longue ligne droite de Newbury lui convient parfaitement, comme il l’a montré en terminant solidement troisième du groupe trois John Porter l’année dernière, et je ne vois aucune raison pour laquelle il ne s’acquittera pas bien de ce concours de 12 stades.

Image:

Doyle monte Outbox ce week-end





C’est une course assez relevée et il a quelque chose à trouver aux poids, mais ce hongre est plein de surprises. Cela ne le dérange pas de courir et il pourrait être difficile de revenir en arrière si nous nous retrouvons devant.

Son entraîneur Archie Watson était ravi de sa performance dans les Stakes du Jockey Club du Groupe Deux à Newmarket le week-end de la Guinée lorsqu’il a terminé troisième derrière Living Legend et Yibir, remportant un autre bon prix pour ses fiers propriétaires.

Grosse course attendue de Big Stuff

j’ai roulé MR GROS CHOSES quand il a terminé deuxième dans un handicap de dix stades à Nottingham lors de son premier départ de l’année et qu’il peut s’appuyer sur cet effort dans le BetVictor London Gold Cup (2.45).

Le poulain de Richard Spencer était un peu frais à Colwick Park mais a quand même bien voyagé à la fin de la course commerciale lors de son premier essai du voyage, avant de donner le meilleur à un rival en forme pour la course.

Il a été poussé de 3 livres pour ses débuts avec handicap, mais malgré le fait qu’il soit encore une jeune fille, il reste non exposé et se sentait en grande forme lorsque je me suis assis sur lui à Newmarket l’autre jour.

TOP SECRET prend du poids de tous ses rivaux dans la compétition Connect It Utility Services Handicap (5.04). Il a le droit de participer à cette première course de la saison et préférerait probablement des conditions plus rapides, mais le mile droit lui convient bien, comme il l’a montré en échouant de justesse à gagner sur le parcours et la distance l’été dernier.

Jumbly peut avancer dans French 1000

Je me rends dimanche à ParisLongchamp pour monter la jolie pouliche de Harry et Roger Charlton JUMBLY dans les 1 000 Guinées françaises, la Groupe 1 Emirates Poule d’Essai Des Pouliches (2.15) – en direct sur Sky Sports Racing.

Dimanche dernier, je suis allé à Beckhampton pour m’asseoir sur la fille de Gleneagles, qui a le droit d’être venue pour sa réapparition saisonnière derrière Wild Beauty dans le Fred Darling.

Elle est beaucoup plus forte derrière qu’elle ne l’était l’année dernière, et tout porte à croire qu’elle appréciera le passage à 1 m à ParisLongchamp.

Bien qu’elle ait clairement besoin d’améliorer à nouveau ce qu’elle a montré jusqu’à présent, elle a le droit de tenter sa chance contre des pouliches de classe, dont Cachet, vainqueur des 1 000 Guinées Qipco de George Boughey, qui est ultra-dur et établit un bon standard pour tous ses rivaux. .

Ange chassant précieux Black Type

INTERNATIONALANGELa forme de a reçu un coup de pouce opportun avant son passage à la classe Listed dans le Prix ​​Maurice Zilber (4.35) à ParisLongchamp dimanche.

Highfield Princess, qui l’a battue lors d’une finale au championnat des pouliches et des juments le jour de la finale tout temps, a été une impressionnante gagnante du groupe deux Duke of York Stakes cette semaine.

Image:

Jason Hart chevauchant Highfield Princess vers la victoire à York





Jane Chapple-Hyam a fait un travail fantastique avec cette jument, qui semble capable de faire ses preuves à ce niveau supérieur et d’acquérir un précieux type noir dans le processus.

Jane est très intelligente lorsqu’il s’agit de placer ses chevaux et cela semble une mission idéale.

Ground suspend le plan Trueshan

L’absence du mot « doux » dans la description en cours à York a mis fin à l’apparition prévue de Trueshan dans la Coupe du Groupe 2 du Yorkshire.

Il était inutile qu’Alan King déclare son interprète vedette alors qu’il était assez évident qu’il n’obtiendrait pas ses conditions idéales.

Heureusement, Alan l’a couru dans les Barry Hills Further Flight Stakes à Nottingham le mois dernier, où il a gagné de manière impressionnante, donc au moins il ne se rendra pas à l’Ascot Gold Cup dans quelques semaines sans l’avantage d’un ouvre-tuyau .

Image:

Vainqueur du Groupe 1 Trueshan





Mon autre vainqueur du Groupe 1, Glen Shiel, était juste un peu rouillé lorsqu’il a été battu lors de son premier départ en sept mois à Haydock Park le week-end dernier, mais il s’en est très bien sorti.

Les Greenlands Stakes en Irlande ont été mentionnés comme un autre tremplin possible vers les Platinum Jubilee Stakes à Royal Ascot, mais cela dépendra du terrain, car comme Trueshan, il a besoin de jus pour montrer sa meilleure forme.