Blog de Hollie Doyle : Newbury a envie de Lockinge Day et de bonnes chances à Ripon ! | Nouvelles de la course

Hollie Doyle se rendra à Newbury samedi pour quatre courses, où elle a également un faible pour le Groupe 1 Lockinge, et révèle ses espoirs de victoire à Ripon dimanche.

TOM EXCITÉ PAR SON CONTENANT LOCKINGE

Malheureusement, je n’ai pas de course dans la grande course du jour à Newbury samedi, le Groupe 1 Al Shaqab Lockinge Stakes (3,35)donc je soutiendrai mon mari Tom Marquand et le prometteur Mon Prospéro.

Tom est vraiment enthousiasmé par le poulain de William Haggas qui a progressé à chaque course la saison dernière, remportant un Groupe 2 en France avant de terminer proche troisième derrière Bay Bridge dans les Champion Stakes à Ascot en octobre.

Maintenant âgé de quatre ans, il a un kilométrage assez bas, donc tout indique que ce fils d’Iffraaj peut continuer à s’améliorer avec l’âge.

Image:

Mutasaabeq et Jim Crowley gagnent à Newmarket





J’ai aussi aimé la façon dont Charlie Hills Mutasaabeq a envoyé Native Trail dans le groupe 2 bet365 Mile à Newmarket plus tôt ce mois-ci, alors qu’il serait insensé de renvoyer Laurel, la pouliche progressiste de John et Thady Gosden.

Elle a beaucoup à trouver sur les notes mais a montré sa classe en se rapprochant du Groupe 1 Sun Chariot la saison dernière. Avec cette course de réapparition à Kempton sous sa circonférence, je suis convaincu qu’elle a aussi plus à offrir.

S’ATTENDANT À UNE GRANDE COURSE DE CLASS DROPPER INTELLOGENT

Je suis à l’exception d’une grande course de Jane Chapple-Hyam INTELLOGENT dans le Handicap BetVictor (4.10) à Newbury.

Il a bien couru lors de son premier départ de l’année dans le groupe 3 Earl Of Sefton à Newmarket, terminant quatrième, et redescend dans une entreprise handicapée lors d’un voyage plus court.

Un mile lui va bien, comme il l’a prouvé la dernière fois qu’il a parcouru la distance dans la Royal Hunt Cup alors qu’il n’était qu’à une demi-seconde dans un grand peloton compétitif.

UN VOYAGE PLUS LONG POURRAIT ÊTRE LA CLÉ DES CHANCES DE SCENIC

Ed Walker pense clairement beaucoup à sa pouliche Lope De Vega SCÉNIQUE pour la lancer dans Listed Trial Stakes Pouliches du Haras De Bouquetot (4.45) à Newbury.

Elle s’est améliorée à chaque course l’année dernière, se montrant prometteuse dans les courses novices sur le All-Weather à Kempton. Son dernier départ derrière Wigmore Street, le poulain de Simon et Ed Crisford, était particulièrement encourageant.

Elle a évidemment du travail à faire pour les conditions de samedi sur une note de seulement 74, mais elle est ouverte à l’amélioration de cette distance et détient une entrée dans les Ribblesdale Stakes du Groupe 2 à Royal Ascot le mois prochain.

CHAPPLE-HYAM SPRINTER PEUT BÂTIR SUR UN RETOUR CRÉDITABLE

La première course de l’année d’APLOMB dans un handicap de parcours et de distance le mois dernier était honorable, il retournera donc sur la piste de Berkshire avec des perspectives certaines dans le Connect IT Utility Services Handicap (5.18) à Newbury.

Il n’a pas gagné depuis longtemps, mais a couru de solides courses dans la défaite depuis qu’il a pris un handicap Ripon sur une marque de 4 livres de plus. Il a été battu de moins de trois longueurs à son retour d’une mise à pied de six mois mais, comme beaucoup de chevaux plus âgés, il lui faudra juste les cartes pour tomber en sa faveur.

Avec seulement 8st 2lb sur son dos, le poulain de Richard Spencer PJANOO pourrait bien dépasser ses grandes cotes dans le BetVictor London Gold Cup (3.00).

Il a pourchassé Isaac Shelby, vainqueur du groupe suivant, lors de ses débuts sur cette piste l’année dernière avant de bien courir sans se mettre la tête devant dans trois autres départs. Ces courses étaient toutes sur 6½-7f, mais il passe à 10f pour ses débuts avec handicap.

RADETSKY EN FORME PEUT ÊTRE LE MEILLEUR DU DIMANCHE

Archie Watson se débrouille bien avec ses raiders Ripon et les en forme RADETSKY MARSCH peut garder ce bon dossier intact dans le William Hill Ripon Champion Bonus 2023 Handicap (3,55) le dimanche.

C’est un beau et grand cheval, alors il nous a surpris à bien des égards en gagnant sur une piste aussi pointue que Kempton lors de sa première course de l’année.

Il semble ouvert à beaucoup d’améliorations maintenant qu’il entre dans une entreprise de handicap avec une marque d’ouverture de 81 et, étant un coureur de premier plan, devrait être à l’aise sur une piste aussi avant-gardiste, s’il peut traduire cette promesse en gazon.

Image:

Hollie Doyle frappe les airs alors que Nashwa remporte les Nassau Stakes à Goodwood





REINE CLASSIQUE SUR LE CHEMIN DU RETOUR

Nashwaqui m’a offert ce premier succès inoubliable en Classique dans les Chênes français la saison dernière, pourrait être de retour en action en France plus tard ce mois-ci.

John et Thady Gosden ne pensaient pas qu’elle était tout à fait prête pour York cette semaine mais visent le Prix Corrida à Saint-Cloud dimanche prochain (28 mai).

C’est un groupe 2 de pouliches sur le 10f étendu, ce qui semble être une affectation idéale pour lancer sa saison. J’espère m’asseoir dessus avant la course et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir de plus ensemble pour son fier propriétaire Imad Alsagar cette année.