Blog de Hollie Doyle : Marakova et Maggie’s Way offrent une chance de frapper à Sandown le jour Coral-Eclipse | Nouvelles de la course

Après avoir piloté un 800e vainqueur historique le week-end dernier, Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, se rend à Sandown pour six courses samedi et révèle son verdict sur la grande course, la Coral-Eclipse de 750 000 £.

Les pouliches de sprint prêtes à monter en classe

Après quelques jours sur la touche à cause de la suspension, j’ai hâte de me rendre à Sandown samedi pour découvrir comment la jolie pouliche d’Ed Walker MAKAROVA s’acquitte dans le Groupe Trois Charge de corail (1,50).

Elle semble prête pour cette ascension en classe après avoir dominé les Listed Land O’Burns Fillies’ Stakes à Ayr il y a quelques semaines pour Paul Mulrennan. Cela exige clairement plus, en particulier contre certains poulains endurcis au combat, mais ce n’était que son deuxième essai à cinq stades et elle est ouverte à l’amélioration.

Plus tard, je suis partenaire de l’enfant de trois ans de William Muir et Chris Grassick. LE CHEMIN DE MAGGIE dans la liste Quenouille de corail (3.00). Comme Makarova, elle fait un bond en avant après avoir remporté un handicap des pouliches de Nottingham début mai.

Je l’ai galopée avant cette course et je n’ai pas été surpris de la voir faire une réapparition aussi impressionnante. William et Chris ne la lanceraient pas aussi haut s’ils ne pensaient pas qu’elle est capable de gagner du type noir, alors j’espère qu’elle aussi pourra trouver l’amélioration nécessaire.

Merlin dehors pour travailler sa magie

Le premier des deux manèges pour mon patron Imad Alsagar est le progressif MERLIN LE MAGICIEN dans le Handicap Coral Racing Club (4.50).

Harry et Roger Charlton ont ce fils de Camelot en plein essor à l’heure actuelle, comme il nous l’a montré lors de ses débuts avec handicap à Ffos Las il y a quelques semaines. Il a gagné 6 livres pour ce succès dans une course de meilleure classe, mais il est très en phase de mise à niveau et cela nous donnera une bonne indication de notre position avec lui après seulement cinq départs en carrière.

Un peu plus tard, le formé par Andrew Balding RIVAL revient à l’action pour la première fois depuis qu’il a été castré dans le Handicap Coral ‘Rapprochez-vous de l’action’ (5.25).

C’est un cheval auquel nous avons toujours beaucoup pensé, donc c’était décevant qu’il ait si mal couru à Redcar début mai. C’est encore tôt pour lui après seulement quatre départs, c’est donc l’occasion pour lui de prouver que tout est faux.

Un poids léger peut aider Skeptic à se relever

Je fais juste 8st 2lb pour rouler en forme SCEPTIQUE pour Andrew Balding dans le Handicap Coral Challenge (2.25) à Sandown, et je m’attends à ce qu’il aille bien.

Il a encore couru légèrement et arrive après une victoire confortable sur un mile à Goodwood le mois dernier, nous devons donc espérer qu’il pourra monter en grade dans sa foulée. Le tirage au sort n’a cependant pas été utile – nous sommes coincés dans la stalle 14.

Le tirage au sort ne me facilitera pas la tâche sur celle d’Alan King PARADIS dans le Coral Play ‘Racing-Super-Series’ pour un handicap gratuit (4.15) soit.

C’est un hongre avec une bonne attitude envers son travail, comme il l’a prouvé en remportant un handicap de parcours et de distance pour moi le mois dernier avec une marque inférieure de 5 livres. Il sait se battre, et c’est quelque chose qu’il devra faire samedi.

Paddington a l’avantage dans la confrontation tactique

La grande course de samedi, les 750 000 £ Corail-Eclipse (3.40)va être tactique avec seulement quatre coureurs, mais Paddington, vainqueur des St James’s Palace Stakes d’Aidan O’Brien, semble en avoir assez pour surmonter presque toutes les situations.

Ce poulain a fait des pas de géant cette année, remportant les Guinées irlandaises avant de poursuivre à Royal Ascot, et semble prêt pour cette étape jusqu’à 10 stades.

Il ne fait aucun doute qu’Emily Upjohn de John et Thady Gosden a été impressionnante lors de la Coronation Cup à Epsom lors de sa réapparition, mais reculer de deux stades dans un concours potentiellement prudent comme celui-ci pourrait être sa perte.

Hollie Doyle parlait à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing.