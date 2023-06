Blog de Hollie Doyle : Ma fantaisie Derby et cinq manèges d’Epsom le jour de la Classique ! | Nouvelles de la course

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, a cinq manèges le jour du Derby à Epsom, dont Lihou dans le « Dash », et révèle son envie de la grande course elle-même.

DERBY FAVORITE AUGUSTE PEUT RACHÈTER UNE RÉPUTATION

Le flop d’Auguste Rodin dans les Qipco 2000 Guinées ne signifie pas qu’il ne peut pas rebondir et montrer au monde à quel point il est un acte de classe lorsqu’il entreprend de racheter sa réputation dans le Derby Betfred (1.30) à Epsom samedi.

Sa couronne a peut-être glissé de façon assez spectaculaire à Newmarket, mais son brillant entraîneur Aidan O’Brien maintient toute sa confiance dans le fils de Deep Impact, qui a la classe pour montrer au monde ce qu’il est fait de plus de 1m4f.

Dessiné juste à côté de lui se trouve la monture Waipiro de mon mari Tom Marquand, un outsider relatif mais un poulain qui a les références pour courir une course massive pour Ed Walker et l’équipe.

Tom a été vraiment impressionné par ce cheval lorsqu’il a remporté un novice sur lui à Newmarket au printemps, et sa deuxième seconde pour Rob Hornby derrière l’ordre militaire réopposant dans le Lingfield Derby Trial a confirmé son aptitude pour ce classique.

GÉNIAL D’ÊTRE SUR UNE LÉGENDE À DIOMED

J’accompagne une véritable légende du sport dans le Groupe 3 Betfred Diomed Enjeux (12.50) à Epsom. LE DIAMANT DE MARIE est l’outsider du groupe de six coureurs, mais il ne doit pas être sous-estimé.

Le garçon de sept ans de Roger Fell est lui-même un vainqueur de triples enjeux et ne se dirigeait que vers un handicap brûlant lors de la réunion de Dante à York, affichant beaucoup de son ancien éclat. C’est une mission chaude dans des conditions difficiles, mais ce serait formidable pour les relations s’il pouvait courir une grande course sur une piste sur laquelle il a bien performé auparavant.

COHÉRENT LIHOU A DES RÉCLAMATIONS « DASH »

Le Aston Martin ‘Dash’ Handicap (3.20) à Epsom est l’une des courses les plus uniques au monde – tout sera terminé en un peu plus de 50 secondes – mais je n’ai jamais eu beaucoup de chance dans la course.

Cependant, cela pourrait changer samedi lorsque je piloterai l’ultra-cohérent de Dave Evans LIHOU dans la fonction 5f ultra-rapide. Je suis raisonnablement bien dessiné dans la stalle 18 sur un sprinter qui est efficace sur le gazon et le All-Weather et qui a gagné sur le parcours et la distance en avril avec seulement 2 livres de moins, bien que sur un sol mou.

Cependant, le tirage au sort n’a pas été utile à son compagnon d’écurie rapide LE DILEMME DE LA DÉMOCRATIE dans le Aston Martin 3 ans ‘Dash’ Handicap (2.45).

Le décrochage 1 pour ce pionnier est un gros point négatif, mais au moins il entre dans la course en bonne forme après avoir remporté un rapide 5f à Thirsk récemment.

BADRI DOIT SURMONTER LE TIRAGE DIFFICILE

Ruth Carr excelle avec ses sprinteurs, mais nous aurons besoin de chance d’un autre tirage délicat avec BADRI dans le Handicap du Trophée JRA de Tokyo (5.05).

Cette fille de six ans a fait honneur à Ruth cette année, gagnant sur le All-Weather et sur le gazon à Beverley avec beaucoup à revendre. Il a également bien couru pour terminer juste hors du classement dans un gros handicap à York la dernière fois.

C’est agréable de voir le plus grand jockey qui ait jamais honoré Epsom Downs avec le Betfred Lester Piggott Handicap (3.55)et c’est un privilège de participer à la course.

Je pèserai à peine 8 livres et 2 livres sur le poulain Iffraaj de Charlie Johnston UNIVERS BLEU, qui a gagné pour Joe Fanning lors d’un voyage similaire à Wolverhampton en avril avant de rester deuxième bien tenu à Sandown la dernière fois. Il devra s’améliorer mais Charlie l’aura en bon ordre.