Blog de Hollie Doyle : Le fiancé d’encouragement Tom Marquand dans le derby sur l’esprit des jeunes et les espoirs de Musselburgh | Nouvelles de course

Quelques heures seulement après sa première course historique dans une classique, l’ambassadrice de la course Sky Sports Hollie Doyle se rend à Musselburgh pour trois tours – avec un œil sur le Cazoo Derby à Epsom !

Bien que ma première sortie en Classique ne se soit pas terminée en gloire, je suis ravi d’avoir monté un doublé sur celui d’Archie Watson MEHMENTO et l’entraîneur d’Epsom Simon Dow’s CORAZON ESPINADO.

Je m’attendais à ce que Mehmento montre à quel point il est un bon petit cheval et je n’ai jamais eu de moment anxieux dans les Listed Surrey Stakes.

Ma seule préoccupation était le sol ramolli par la pluie, mais il l’a géré avec brio et peut, espérons-le, offrir à ses propriétaires Hambleton Racing une excellente journée à Royal Ascot, avec leur star Glen Shiel.

Archie l’a fait participer à la Coupe du Commonwealth du groupe 1, mais il a maintenant fait ses preuves sur 7f les Jersey Stakes du groupe 3 devront être pris en considération.

Image:

Doyle à bord de Corazon Espinado après sa victoire à Epsom vendredi



Gagner pour Simon Dow sur Corazon Espinado a été une agréable surprise. Je craignais que le voyage ne l’étire, mais il adore la piste, c’était agréable d’avoir un entraîneur local dans l’enceinte du vainqueur un grand jour.

Ce n’était pas pour HERBE CITRON dans les Chênes, mais elle n’a pas été déshonorée. J’étais plutôt optimiste quand la pluie est arrivée et j’étais ravi d’obtenir une position de premier plan grâce à ce large tirage, mais j’étais toujours à la vitesse supérieure et j’avais peur d’être englouti lorsque le rythme s’accélérerait. C’est une adorable pouliche qui a encore un bel avenir en compagnie de Pattern donc il y aura un autre jour pour elle.

Image:

Doyle monte Mehmento à la victoire dans les Surrey Stakes à Epsom



Long voyage vers le nord à la recherche du black type

J’ai toujours soutenu que je suis heureux de voyager n’importe où pour un gagnant, alors j’espère que le voyage marathon à Musselburgh samedi en vaut la peine. Je traverse la frontière pour rouler SOUFFLE DE JOIE pour mon patron Imad Alsagar dans le Listed Maggie Dickson Stakes (4.00).

C’est une grande demande de remporter le long métrage 7f sur une note officielle de 90, car elle se trompe sur les poids avec des rivaux clés, dont Richard Fahey. Diamant Ventura, mais si nous pouvons au moins terminer dans les trois premiers et gagner de précieux Black Type pour les paddocks, ce sera mission accomplie.

Entraînée par Amy Murphy, ma pouliche a toujours bien couru et aurait dû gagner à Chelmsford City la dernière fois, mais j’ai pris trop de recul et j’ai dû défier loin. Elle devrait être heureuse sur la piste et est bien dessinée en stalle quatre.

Heureux d’être dans l’équipe Johnston pour une grande course raid

Je suis sur l’un des trois coureurs de l’écurie Mark Johnston dans le handicap de Musselburgh samedi, la Coupe d’Édimbourg (3,25).

ANNANDALE avait remporté trois de ses cinq courses avant de courir bien en dessous de son meilleur lorsqu’il a été expulsé du favori à Newbury le mois dernier, mais a déjà gagné sur une surface plus saine à Nottingham et un retour sur un meilleur terrain devrait aider.

Les chevaux de Mark sont notoirement coriaces et ce ne serait pas une surprise de le voir rebondir, mais l’as de Middleham a également toutes les chances avec le vainqueur de Nottingham Glen Again et le poids le plus bas Baileys Derbyday dans une course à six coureurs.

Une baisse de grade positive pour le vétéran de Fell

C’est agréable de renouer avec l’entraîneur du Yorkshire Roger Fell à Musselburgh samedi. J’ai monté quelques gagnants pour lui à partir d’une poignée de manèges seulement, mais j’espère ajouter au décompte de son admirable MUNTABAD dans le handicap 7f (2,15).

Bien qu’il soit un vétéran maintenant à l’âge de neuf ans, il a montré qu’il conserve beaucoup de capacités cette année et qu’il est également un vainqueur de parcours et de distance. Il a bien couru à Beverley la dernière fois et cela représente une baisse de classe.

Image:

Tom Marquand et Hollie Doyle parcourent le parcours d’Epsom avant le jour d’Oaks



Derby espère que Leeper est quelque chose de spécial

Naturellement je garde tout croisé pour mon fiancé Tom Marquand, qui roule ESPRIT JEUNESSE dans le Cazoo Derby (4.30) à Epsom samedi, et je le crierai de loin.

Ce serait merveilleux de voir Tom remporter une course aussi emblématique pour le propriétaire, Ahmad Al Shaikh, qui l’a beaucoup soutenu. Je ne peux qu’imaginer à quel point il sera excité car nous avons tous les deux été incroyablement occupés et n’avons tout simplement pas eu la chance d’en discuter. En fait, je l’ai à peine vu depuis des jours !

















1:20



L’entraîneur Aidan O’Brien a expliqué sa décision de quitter le Bolchoï Ballet en tant que seul coureur de Derby et a déclaré que cela avait été une préparation simple pour le favori de la course.



Je sais qu’il a été impressionné par Youth Spirit quand ils ont remporté le Chester Vase, un procès reconnu pour le Derby, et le poulain d’Andrew Balding coche beaucoup de bonnes cases dans ce qui est maintenant un renouvellement largement ouvert après la décision d’Aidan O’Brien de déclarer seulement un cheval.

Compte tenu de la force en profondeur à Ballydoyle, ce fut une grande surprise de ne voir que le favori chaud Ballet du Bolchoï le représentant au stade de la déclaration finale, mais cela en dit long sur la confiance derrière le poulain, qui a incontestablement été brillant lors du Derrinstown Stud Derby Trial à Leopardstown.

















2:51



Frankie Dettori explique à Sky Sports Racing son parcours dans le derby John Leeper et explique pourquoi il se sent toujours « chanceux » d’être impliqué dans l’Epsom Classic



J’attends pleinement celui d’Ed Dunlop John Leeper de courir une grande course, même s’il n’a pas un grand tirage dans la stalle 12. J’ai gagné une mise novice sur lui à Newcastle fin avril et j’ai immédiatement su qu’il était quelque chose de spécial dans la façon dont il se conduisait et voyageait à travers la course ce jour-là. C’est un poulain très équilibré qui devrait bien faire face aux exigences d’Epsom, même s’il est encore inexpérimenté.

N’excluez pas le cheval de William Haggas Mohaafeth, soit, qui serait un vainqueur émotionnel dans les soies de feu Hamdan Al Maktoum. Ce fils de Frankel a progressé rapidement cette année, remportant les trois départs et s’installant bien dans la société cotée à Newmarket la dernière fois. Il est joliment dessiné en stalle quatre et élevé pour rester.

Bonne opportunité pour la boîte d’envoi

Le séjour d’Archie Watson BOÎTE DE SORTIE a été un modèle de régularité pour ses propriétaires Hambleton Racing cette année, gagnant à Wolverhampton et Doncaster, et semble avoir trouvé une bonne opportunité dans une course dans des conditions à Leicester lundi (2h30).

Un mile et demi sur un terrain rapide devrait être bien pour un hongre qui a bien couru dans la société cotée les deux dernières fois et j’ai hâte de renouveler le partenariat s’il est déclaré. Il détient également une entrée dans un handicap 1m4f à Pontefract le même après-midi.