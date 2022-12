Blog de Hollie Doyle : L’ambassadrice de Sky Sports Racing est prête pour le championnat international des jockeys de Hong Kong | Nouvelles de la course

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, est prête pour un grand mercredi à Hong Kong, participant pour la troisième fois au Longines International Jockeys’ Championship à Happy Valley, en direct sur Sky Sports Racing.

Honneur de participer au Hong Kong Challenge

Être invité à rouler contre les meilleurs mondiaux dans le cadre du Longines International Jockeys’ Championship à Happy Valley mercredi pour la troisième fois est un immense honneur.

C’est le défi des jockeys le plus prestigieux au monde, avec quatre courses d’une valeur d’environ 750 000 £, et j’espère avoir la chance de monter un vainqueur sur une si grande scène – tout comme je l’ai fait l’année dernière et lors de mes débuts en 2020.

Image:

Doyle frappe les airs alors que Nashwa remporte les Nassau Stakes à Goodwood





Devenir la première femme jockey à monter un gagnant à Hong Kong sur Harmony N Blessed il y a deux ans compte toujours parmi mes plus grandes réalisations et c’était spécial de partager la deuxième place avec mon mari Tom (Marquand), Mickael Barzalona et James McDonald il y a 12 mois.

Ravi de rouler contre la légende australienne

C’est un privilège d’aider à écrire l’histoire à Happy Valley mercredi. Ce sera la première fois que deux jockeys féminines de premier plan s’affronteront sur la même carte lorsque l’Australienne Jamie Kah fera ses débuts au championnat. C’est la cavalière féminine la plus titrée aux États-Unis avec huit groupes incroyables à son actif et plus de 1 100 victoires.

Mais le jockey que nous devons probablement tous battre est le quintuple champion de Hong Kong Zac Purton, qui a remporté le défi l’année dernière et qui est sur le point de remporter un quatrième succès record dans l’événement.

Image:

Doyle et Trueshan





Tom participe à nouveau et nous serons également rejoints par deux visages familiers, avec notre propre Ryan Moore – un double vainqueur lui-même – en compétition pour la 16e fois et Silvestre De Sousa se qualifiant à partir d’un solide groupe de coureurs basés à Hong Kong.

James McDonald est le principal candidat au prix Longines du meilleur jockey du monde et aimerait sans aucun doute remporter ce titre également, après avoir terminé deux fois deuxième. Nous affronterons également le top rider japonais Yuga Kawada, vainqueur de la Hong Kong Cup sur l’incroyable Loves Only You.

De bonnes occasions mais deux mauvais tirages

Je ne peux pas prétendre en savoir beaucoup sur les quatre chevaux que je monte, mais je suis heureux d’être partenaire de l’Universal Crown de Doug Whyte lors de la première étape, un sprint de 1000 m. Nous avons un tirage au sort difficile à surmonter, mais c’est un cheval rapide qui a bien couru sur un mètre supplémentaire le mois dernier.

Ma position de départ est plus douce dans la deuxième étape sur le mile prolongé sur Kung Fu Tea de David Hall qui était en bonne forme plus tôt cette année sur 1400m, et je suis juste contre le rail intérieur dans le décrochage un sur Francis Lui’s Rising From Ashes in la troisième étape, une autre course de 1650m.

La quatrième étape, un autre sprint, me laisse du travail à refaire à partir du stand 11. Je monte le Stormtrouper de Dennis Yip, un fils de Toronado qui a remporté le parcours et la distance l’année dernière, et j’ai également quatre autres manèges sur la carte pour formateurs locaux.

J’ai appris de l’expérience passée que Happy Valley est un test assez technique et vous devez certainement avoir votre intelligence. Les choses peuvent arriver en un clin d’œil, il est donc important d’obtenir une bonne position dès le début.

Début de vie frustrant au Japon !

Tom et moi apprécions vraiment notre séjour au Japon. Il a démarré sur les chapeaux de roue mais il m’a fallu beaucoup de temps pour trouver un gagnant, ce qui était frustrant car je suis une personne plutôt impatiente !

Ce fut un tel soulagement quand il est venu sur Reveur à Tokyo le mois dernier et j’ai été ravi d’ajouter à cela avec une victoire passionnante de pilier à poteau sur Pure Judge dans les enjeux d’Ichikawa à Nakayama ce week-end.

J’ai eu beaucoup de promenades et de soutien de la part de divers entraîneurs, mais il a été difficile de monter sur les meilleurs chevaux. Les jockeys sont réservés environ trois semaines à l’avance ici, où nous ne courons que le week-end, donc la plupart des meilleurs manèges ont été annoncés à notre arrivée.

C’est ultra-compétitif avec cinq coureurs internationaux travaillant sur des licences à court terme, mais j’espère que de plus grandes opportunités se présenteront jusqu’en décembre. Nous allons courir à Nakayama maintenant et ils ont des courses de groupe tous les week-ends, ce qui pourrait aider.

La vie n’est pas si mauvaise dans la prison des jockeys !

Au Japon, les règles que les jockeys doivent respecter sont très différentes de celles de chez eux. Tous les vendredis après-midi, les coureurs engagés lors du match du week-end doivent s’enregistrer dans un logement isolé appelé «Jockey Jail».

Nous n’avons pas le droit de téléphoner ni d’accéder à Internet jusqu’à ce que nous sortions après la course dimanche soir, ce qui, à certains égards, n’est pas une si mauvaise chose. Malgré la barrière de la langue, tout le monde est vraiment sympathique et je m’y suis habitué maintenant.

En fait, cela ne me dérange pas car cela signifie que vous êtes au même endroit afin que vous puissiez vous détendre et vous concentrer sur vos prochaines courses sans vous soucier de vous rendre aux courses.

Débuts tôt mais beaucoup de temps d’arrêt

Quand je suis sorti à Tokyo pendant deux mois, cela m’a semblé long, mais ça passe très vite. Je dois rentrer chez moi le lendemain de Noël, mais je suis en train d’établir de solides relations avec les entraîneurs et j’espère vraiment pouvoir revenir et essayer à nouveau l’année prochaine.

Tom et moi apprécions la routine et je dois admettre que c’est assez nouveau de ne courir que le week-end. Les lundis et mardis sont nos jours de congé, nous avons donc passé notre temps à explorer et à visiter les sites touristiques.

Image:

Doyle à bord du City’s Phantom (capuchon rouge) à Yarmouth





C’est super d’avoir ces deux jours pour se ressourcer car les week-ends sont assez fatigants mais nous nous levons tôt le mercredi pour rouler au travail. Nous sommes sortis du lit à 4h15 pour nous rendre à la piste d’entraînement, qui est à environ une heure et demie. Nous montons habituellement quatre chevaux et terminons vers 11h30, donc c’est une longue matinée.

L’après-midi, nous allons au gymnase pour nous entraîner avant de répéter la routine le jeudi. Ensuite, le vendredi, nous allons nager et passons du temps à parcourir nos sorties du week-end en ligne avant de nous enregistrer à Jockey Jail – pour nous concentrer, espérons-le, sur plus de gagnants !