Blog de Hollie Doyle : L’ambassadrice de Sky Sports Racing a un œil sur William Buick dans le championnat des flat jockeys | Nouvelles de la course

Avec un œil sur le championnat des jockeys, Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, se rend à Newmarket pour six courses le samedi avant de s’envoler pour la France pour une course Listed dimanche.

Heavenly à la poursuite de plus de type noir

Je travaille dur pour garder le champion en titre William Buick dans ma ligne de mire dans la course au titre de champion jockey, mais jusqu’à présent, la semaine a été frustrante et les gagnants se sont avérés difficiles à trouver.

Pourtant, j’espère pouvoir rattraper mon retard avec un livre complet de manèges à Newmarket samedi, y compris celui de mon patron Archie Watson SOUFFLE CÉLESTE dans la liste Les participations de Ric et Mary Hambro Aphrodite Fillies (4.15).

La fille d’Apple Tree Stud de Dark Angel a déjà réalisé de précieux black-types, terminant deuxième d’un groupe 3 en France en septembre et échouant d’un nez seulement en Société cotée à Saint-Cloud en mars.

Passer à un mile et demi ne devrait pas être un problème pour une pouliche qui mérite de gagner une course à ce niveau. Elle est simple, et cela semble une bonne opportunité sur le papier après une course respectable dans les enjeux des pouliches du groupe trois Hoppings à Newcastle.

Image:

Le jockey champion William Buick parle à Matt Chapman de Sky Sports Racing





Amigo prêt à faire ses débuts gagnants

Michael Bell présente la pouliche différée de la famille Gredley AMBIANCE AMIGO dans le Juddmonte British EBF Restricted Maiden Fillies’ Stakes (2.30) à Newmarket.

Ce concours restreint de sept stades semble un point de départ idéal pour un juvénile qui devrait apprécier d’aller plus loin l’année prochaine. Elle est issue d’un gagnant de 10 stades et d’une demi-sœur de Baremboim, qui reste bien.

Pedro de retour sur une marque exploitable

Avec David O’Meara parmi les gagnants de la fin, je m’attends également à un spectacle audacieux de BOPEDRO dans le Handicap Lettergold (3.40).

Vainqueur sur le Rowley Mile au printemps, il a montré à York qu’il était efficace sur une surface plus rapide lorsqu’il restait bien pour être deuxième sur un voyage plus court, et une facilité de 4 lb dans les cotes le laisse sur une note réalisable.

Un peu plus tôt, Brian Meehan BOUÉE DE PLAGE fait ses débuts sur le gazon avec une note réduite dans le handicap de six stades (3.05) sur la carte. Il a remporté le premier de ses trois départs sur le All-Weather à Kempton en octobre et reçoit du poids de tous ses rivaux lors de ce retour saisonnier.

MAJEUR MAJEUR a clairement besoin de montrer quelque chose sur sa marque de chute dans l’avant-dernier handicap de 10 stades (4.50). Le trois ans de Richard Hannon a été castré depuis qu’il a terminé bien à la dérive en deux départs cette année, tandis que son compagnon d’écurie RICHE apprécieront, espérons-le, une baisse de note dans le dernier handicap de sept stades (5.25) après avoir lutté dans le Sandringham à Royal Ascot.

Image:

Bopedro (à gauche) en passe de remporter le Close Brothers Handicap au Newmarket’s Craven Meeting





En quête de succès cotés en France

Les coureurs d’Archie Watson ne sont jamais loin quand il les envoie en France, alors j’espère que le voyage à La Teste-de-Buch dimanche sera payant avec NOO POINT.

Le Listé Critérium Du Bequet-Ventes Osarus (3.50) est un échelon supérieur pour ce gentil poulain, qui a remporté un maiden 6f à Chepstow pour Josh Bryan le mois dernier. C’est une première pour moi, car je n’ai jamais roulé dans le circuit de Bordeaux, qui est une piste en gazon droitier.

Nashwa en pleine forme après la victoire de Falmouth

C’était formidable d’entendre le directeur de course d’Imad Alsagar, Teddy Grimthorpe, l’autre jour, que la pouliche vedette Nashwa est sortie de la course de la semaine dernière dans une forme fantastique, et tout est maintenant prêt pour les Group One Nassau Stakes au Qatar Goodwood Festival.

Elle était de retour à son meilleur niveau dans les Falmouth Stakes à Newmarket, et j’ai hâte de l’associer à nouveau dans sa tentative de remporter la finale des pouliches de 10 stades pour la deuxième fois.

Hollie Doyle parlait à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing.