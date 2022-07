Blog de Hollie Doyle : La deuxième journée du Goodwood Festival présente le speedster Eddie’s Boy comme meilleure chance de succès du Festival | Nouvelles de la course

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, parle de sa course sur Eddie’s Boy, le principal concurrent de Molecomb, ainsi que de quatre autres chances lors de la deuxième journée du Goodwood Festival mercredi.

Fast Eddie prêt à monter en classe

Le Groupe Trois Markel Molecomb Stakes (3.00) regroupe certains des deux ans les plus rapides à l’entraînement, y compris ma monture Le garçon d’Eddie – ma meilleure chance le deuxième jour du Qatar Goodwood Festival.

Le poulain d’Archie Watson est certainement prêt à entrer dans cette catégorie après avoir créé une grande impression dans le Weatherbys Super Sprint à Newbury plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a fait chaque mètre de la course contre le rail des tribunes.

Nous sommes tirés sur l’aile dans une stalle qui ne conviendrait pas à certains chevaux mais qui n’est pas une mauvaise position de départ pour lui car il préfère beaucoup d’espace de course. Le raider irlandais Studio City cassera à côté de nous dans la stalle deux et a montré beaucoup de vitesse au début en dominant une jeune fille de Navan, il pourrait donc nous tenir compagnie jusque dans la course.

Maintenant classé 100, Eddie’s Boy a également des affaires inachevées avec le principal concurrent de George Scott, Rocket Rodney, qui a terminé devant nous dans les Listed Dragon Stakes et les Listed Windsor Castle Stakes à Royal Ascot.

Je n’ai aucun doute sur ses références pour une course aussi chaude tant qu’il gère cette piste vallonnée, qui présente un test très différent de Newbury et des arrivées raides à Ascot et Sandown avant cela.

Image:

Eddie’s Boy et Doyle (à gauche) en route pour gagner à Newbury





L’histoire peut-elle se répéter avec Rousay ?

J’ai remporté le European Breeders Fund EBF Fillies’ Stakes (4.10) sur Billesdon Bess en tant que demandeur de 3 livres pour mon ancien patron Richard Hannon et les propriétaires Pell Mell Partners en 2017, donc j’aimerais voir l’histoire se répéter cette année.

je suis sur leur pouliche Rousay qui a couru de belles courses cette saison sans se mettre la tête en avant et pourrait bien se révéler bien handicapée avec une marque de 83 car elle n’est toujours pas exposée sur 10 stades.

Son premier essai lors du voyage à Salisbury la dernière fois était encourageant. Elle a été battue à moins de deux longueurs ce jour-là, faisant son meilleur travail dans les phases finales derrière une gagnante qui vient de s’échapper.

Image:

Doyle a terminé troisième de la Goodwood Cup de mardi sur Trueshan (coupe bleue)





Le handicap d’ouverture est un bon test pour Surrey

Le handicap de pari gratuit Coral Beaten-By-A-Length (1,50) sur un mile et demi à Goodwood sera un bon test de Surrey Mist le progrès.

Il a couru respectablement deux fois sa marque actuelle à Ascot, notamment lorsqu’il n’a battu que deux longueurs et demie dans les King George V Stakes au Royal Meeting.

Le garçon de trois ans de George Baker a couru volontairement ce jour-là derrière Godolphin’s Secret State, qui sera un digne favori dans la poursuite d’un quadruple chronomètre mais qui a 7 livres de moins avec nous dans ce handicap compétitif, donc j’espère un bon Cours.

Image:

Surrey Mist (milieu) a terminé quatrième à Ascot plus tôt ce mois-ci





Beaucoup à aimer à propos d’Asad rapide

Pour un cheval qui a passé une grande partie de sa carrière à courir sur sept stades, j’ai été surpris de voir à quel point la vitesse naturelle de Mick Appleby Assad montré quand j’ai terminé deuxième sur lui dans un sprint de Windsor en juin.

J’espère que la vitesse de croisière élevée sera tout à fait en sa faveur sur cette piste alors qu’il reviendra sur son parcours familier dans le World Pool Handicap (5.20).

Nous sommes tirés un peu à l’écart dans la stalle neuf, ce qui ne devrait pas être un inconvénient car il n’a pas à courir en bonne place comme nous l’avons vu lorsqu’il a terminé deuxième sur sept stades à Haydock en mai après avoir commencé lentement.

Plus tôt dans l’après-midi, j’espère que les cinq stades rapides pourraient s’avérer idéaux pour Amorçage complet mais elle a beaucoup à trouver aux poids des Condition Stakes britanniques de l’EBF Alice Keppel Fillies (4,45).

La pouliche de Tom Ward, classée 73, recule après ce qui semblait une course décevante sur 6f chez un novice de Newbury la dernière fois, mais sa deuxième dans une jeune fille de Kempton Park sur le All-Weather était auparavant beaucoup plus encourageante.

En espérant que Baaeed active le style dans Sussex Stakes

Image:

Baaeed s’éloigne du Real World et de l’Ordre d’Australie à Royal Ascot





Il est même impossible d’imaginer une superstar Baaïd se faire battre dans la course vedette de la journée, les Group One Qatar Sussex Stakes (3,35).

Comme la plupart des fans de courses, j’espère voir l’étonnant poulain de William Haggas porter son record d’invincibilité à neuf avec une performance qui restera longtemps dans nos mémoires.

Je pense que celui qui pourrait le ramener chez lui est Order Of Australia d’Aidan O’Brien, qui a attiré mon attention avec sa performance dans les Minstrel Stakes au Curragh.

Ce n’était bien sûr qu’un groupe deux, mais il a gagné au plus haut niveau du Breeders ‘Cup Turf en 2020 et est le cheval le mieux noté de la course derrière Baaeed. Il a un peu lutté lors du renouvellement de l’année dernière, mais a le meilleur terrain en sa faveur cette fois.

Hollie Doyle parlait à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing.