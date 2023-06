Blog de Hollie Doyle : Gloire des Oaks italiens pour l’ambassadeur de Sky Sports Racing et les manèges de Royal Ascot ! | Nouvelles de la course

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, est de retour en Italie après la gloire classique le week-end dernier et se prépare pour ses sorties du premier jour à Royal Ascot.

LA PRESSION DE RYTHME UN SOUCIS POUR OUTBOX

Le globe-trotter aux gros revenus de Hambleton Racing BOÎTE D’ENVOI fait face à une forte opposition dans le Sky Bet Race To The Ebor Grand Cup Stakes (3.05) à York samedi.

Le garçon de huit ans formé par Archie Watson a été une star pour ses propriétaires de syndicat, remportant plus de 600 000 £ au pays et à l’étranger et semble en bonne forme pour seulement sa deuxième visite au Knavesmire.

Il n’a trouvé que le chic Hukum trop bon dans la Silver Cup du Groupe 3 John Smith il y a deux étés, donc s’il peut s’appuyer sur un meilleur effort à Newmarket dans les Jockey Club Stakes le mois dernier, il pourrait gagner un peu plus de « type noir » sur une piste qui convient. Israr de John et Thady Gosden semble être celui que nous devons tous battre après une réapparition encourageante dans une classe supérieure à Newbury.

La boîte d’envoi adore dicter, mais j’ai le sentiment que Quickthorn pourrait exercer une certaine pression sur le rythme, qui a montré son goût pour la piste en remportant la Lonsdale Cup du groupe 2 l’année dernière.

RETOUR EN ITALIE DIMANCHE APRÈS UN SUCCÈS CLASSIQUE

Juste une semaine après mon succès dans les Chênes italiens, je repars en Italie dimanche pour monter un cheval allemand prometteur dans un Groupe 3 sur 1m au San Siro de Milan.

CHEMIN VERS DUBAÏqui est formé par Andreas Wohler pour le meilleur propriétaire Jaber Abdullah, a bien couru dans une entreprise cotée l’année dernière après avoir fait des débuts gagnants à Hoppegarten.

L’ancien meilleur jockey Bruce Raymond, qui est le directeur de course de Jaber Abdullah, m’a contacté pour m’offrir le tour du fils de l’empereur romain germanique qui monte en classe lors de sa réapparition saisonnière.

DEUXIÈME VICTOIRE CLASSIQUE SIGNIFIE BEAUCOUP

Les Oaks italiens ont peut-être été rétrogradés en Groupe 2 mais c’est toujours un Classique, alors pour le gagner le week-end dernier sur le terrain à domicile SHAVASANA était un moment de fierté pour moi.

J’ai travaillé dur pour m’établir sur la scène internationale au cours des deux dernières années avec des courses remarquables en France, à Hong Kong et au Japon, donc mettre les Oaks d’Italia sur mon CV signifie tellement.

Je me suis lié avec le meilleur entraîneur Stefano Botti et le propriétaire de haut niveau Yoshida Katsumi au San Siro où j’ai fait toute la course sur la fille de Gleneagles pour ajouter au triomphe des Oaks français de l’été dernier sur Nashwa.

Shavasana a bien fait face à l’augmentation de la distance pour garder son record d’invincibilité intact et il sera fascinant de voir comment elle s’en sortira contre quelques pouliches intelligentes en France pour son nouvel entraîneur Francis Graffard.

EXCITÉ PAR LE DUO WATSON À ASCOT

Ce serait incroyable si la foudre frappait deux fois pour moi lors de la grande course d’ouverture des deux ans à Royal Ascot, en direct sur Sky Sports Racingle mardi, le Groupe 2 Coventry Stakes.

Il y a douze mois, je l’ai remporté sur le brillant Bradsell d’Archie Watson aux couleurs de Victorious Racing, basé à Bahreïn, et l’entraîneur et le propriétaire sont à nouveau représentés par le prometteur ÉTHOS DE L’ARMÉE.

J’ai gagné sur ce poulain lors de ses débuts à Ayr et il s’est vraiment réveillé pour cette expérience.

Image:

Doyle retourne dans l’enceinte des gagnants sur Bradsell, vainqueur des Coventry Stakes





Il avait un peu sommeil jusqu’à ce jour mais il est devenu un vrai cheval de course maintenant. Il m’a fait plaisir dans ses devoirs, alors j’espère qu’il pourra faire le pas nécessaire dans ce qui est une course notoirement difficile à gagner.

Je suis également enthousiasmé par la perspective de monter Archie’s ADDEEY dans le 1m 6f Copper Horse Handicap mardi, une course que j’ai gagnée il y a deux ans sur l’Amtiyaz de mon patron Imad Alsagar.

La femme d’Archie, Brodie (Hampson), a monté ce type à la maison et je ne peux pas croire à quel point il est venu depuis que j’ai gagné contre lui à Ripon en avril lors de ses débuts stables.

Il est vraiment venu dans son manteau et s’est resserré, donc je m’attends à une grosse course du hongre de Hambleton Racing, qui a une certaine classe arrière et ne devrait pas se soucier de l’étape en voyage.