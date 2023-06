Blog de Hollie Doyle : Frankie Dettori et Soul Sister peuvent frapper à Epsom le jour de Oaks ! | Nouvelles de la course

Hollie Doyle rend son verdict sur les Oaks et la Coupe du couronnement du groupe 1 à Epsom vendredi, ainsi que sur l’exécution de la règle sur ses cinq courses sur la piste de Surrey.

Frankie obtient le vote à Oaks

Je m’attends à ce que Frankie Dettori illumine la scène classique d’Epsom vendredi avec une performance époustouflante sur Âme-soeur dans le Betfred Oaks (4.30).

J’ai été sérieusement impressionné par la pouliche de John et Thady Gosden dans les Musidora Stakes à York le mois dernier, où elle a savouré chaque mètre du mile et quart prolongé. La façon dont elle a terminé sa course sur The Knavesmire suggère qu’elle sera encore mieux adaptée à ce voyage plus long et la surface sonore sur les Downs sera également en sa faveur.

Cela ne semble pas le renouvellement le plus fort de la Classique des pouliches, mais cette fille frappante de Frankel coche toutes les cases et est une proposition plus attrayante pour moi que la Savethelastdance préférée d’Aidan O’Brien, dont les victoires ont toutes deux été remportées. en terrain d’essai.

Image:

Soul Sister s’éloigne de ses rivales à York





Hornby l’homme de Westover

J’adorerais voir Rob Hornby remporter un concours convaincant Groupe 1 Dahlbury Coronation Cup (3.10) sur Westoverqui a prouvé son goût pour Epsom avec une troisième place dans le Derby de l’année dernière.

J’ai été vidé pour Rob quand il a perdu la course sur la star de Ralph Beckett dans le Derby irlandais quelques semaines plus tard, une course qu’il a dûment remportée de manière convaincante.

Jockey vainqueur de Groupe 1 à part entière, il mérite d’avoir une nouvelle chance sur le fils de Frankel, qui nous a montré à quel point il s’apprête à vivre une saison passionnante avec une solide deuxième place à la Dubai Sheema Classic fin mars.

Image:

French Claim (casquette jaune) poursuit le vainqueur du Derby irlandais Westover





Monster mérite le crack au niveau Listed

Je suis parti pour suivre ma victoire de 2021 dans le Enjeux de Nyetimber Surrey cotés (5.10) sur l’amélioration du hongre d’Archie Watson C’est un monstre.

Il a été castré depuis qu’il a remporté des victoires consécutives sur le All-Weather à Wolverhampton et Kempton au printemps et semble prêt pour cette montée en classe.

Il semble cependant un renouvellement plus chaud que celui que j’ai gagné sur Archie’s Mehmento, et ce fils substantiel de No Nay Never doit maintenant faire ses preuves sur le gazon. Il a du travail à faire avec sa cote révisée de 91, mais il mérite de tenter sa chance dans une course comme celle-ci.

Murphy poulain peut s’appuyer sur ses débuts

Le Enjeux britanniques du 40e anniversaire de l’EBF Woodcote (2,00) produit habituellement un bon poulain de deux ans et j’espère que le poulain Kodiac d’Amy Murphy Cinquante Grand Slater peut se préparer pour Royal Ascot avec une grande performance.

Nick Bradley Racing a dû être satisfait de ses débuts deuxièmes à Ripon derrière l’excitant Asadna de George Boughey, qui est depuis devenu l’un des principaux prétendants aux Coventry Stakes du groupe 2 lors de la réunion royale.

La façon dont mon garçon a géré les ondulations à Ripon ce jour-là lui est très utile pour la nature idiosyncrasique d’Epsom, mais nous avons un tirage difficile à surmonter dans la stalle 10.

Répertoire en pleine forme

de David Simcock Répertoire n’a pas pu arriver à Epsom en meilleure forme après sa victoire à Newmarket il y a deux semaines, et il peut dépasser les cotes à deux chiffres dans le Handicap du loto des chevaux de course (2,35).

Un artiste de hold-up, il est venu avec une solide course pour gagner un bon handicap pour Jamie Spencer sur une note inférieure de 4 lb sur un terrain similaire à ce que j’attends vendredi.

Toshizō avait une forme décente en Irlande pour Joseph O’Brien et a mieux couru que les classements ne le suggèrent à partir d’un mauvais match nul dans un handicap chaud à York la dernière fois.

On lui a donné une chance sur une note réduite, alors j’espère qu’il ira bien dans le Handicap Betfred (3.45).

Plus tard, je monte l’ancien vainqueur français Obscurité pour David O’Meara dans le Les gagnants portent le handicap Cavani (5.45). Le passage d’une visière à des œillères pourrait l’aider à reprendre la promesse qu’il a montrée à Redcar lors de sa réapparition en avril, bien que ses victoires soient toutes venues sur un terrain plus facile.

La course devrait profiter à Nashwa rouillée

C’était décevant de ne pas rentrer de France le week-end dernier avec une victoire, mais Nashwa viendra en lot pour sa quatrième du Prix Corrida à Saint-Cloud. Elle s’est beaucoup fatiguée dans les phases finales de ce Groupe 2 mais a bien voyagé jusqu’à un certain point, et elle a le droit de s’affûter considérablement pour sa première sortie depuis l’automne.

Il n’y a pas de plans précis pour sa prochaine course, mais elle détient une poignée d’entrées de haut niveau, y compris les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot et le Pretty Polly en Irlande le mois prochain.

Image:

Hollie Doyle et Nashwa





Les plans peuvent également être fluides avec le probable Bradsell de la Coupe du Commonwealth d’Archie Watson, qui a montré beaucoup de dynamisme lors des Sandy Lane Stakes du groupe 2 du week-end dernier à Haydock Park avant de se fatiguer dans le dernier furlong.

Il a remporté Coventry la saison dernière sur 6f, mais une chute à 5f pourrait être sur les cartes pour lui maintenant. Le King’s Stand Stakes plus tard ce mois-ci me vient à l’esprit, mais il faudrait qu’il soit complété pour cela.