Blog d’Alex Hammond : Un prétendant à la triple couronne en Auguste Rodin, Goshen à Ascot et plus encore ! | Nouvelles de la course

Le présentateur de Sky Sports Racing, Alex Hammond, revient sur Auguste Rodin samedi dernier et envisage un excellent week-end à Ascot, en direct sur Sky Sports Racing.

Avant de nous concentrer sur les excellents sauts de ce week-end, laissez-moi vous parler de quelque chose qui m’est arrivé samedi et qui n’arrive pas très souvent.

Les courses hippiques sont pleines de déceptions si on y pense. Pour ceux d’entre nous qui ont la chance de travailler dans l’industrie, pour les parieurs ou les fans de course occasionnels, vous êtes constamment déçus.

Supposons qu’il y ait huit courses sur une carte, combien de gagnants trouvez-vous ? Même lors d’une journée réussie, il y a des déceptions. Maintenant, je ne veux pas que cela paraisse morose parce que je suis naturellement d’un tempérament ensoleillé mais je suis aussi réaliste. Pourtant, le week-end dernier, Auguste Rodin m’a donné le genre de frisson qui n’arrive pas souvent.

Immédiatement après sa victoire dans le Vertem Futurity Trophy, j’ai suggéré à mon collègue de Sky Sports Racing, Jamie Lynch, que ce cheval pourrait remporter une triple couronne britannique.

Nijinsky a été le dernier cheval à réussir cet exploit inhabituel en 1970 et Camelot a failli y parvenir avec des victoires dans les 2000 Guinées, Derby, avant une défaite terriblement étroite à St. Leger en 2012.

Comme Auguste Rodin, il a également été formé par Aidan O’Brien, et je me demande si une offre Triple Crown est dans son esprit alors que nous entrons dans les quartiers d’hiver?

Auguste Rodin gagne à Doncaster de façon époustouflante pour Ryan Moore et Aidan O’Brien





C’est une route à l’ancienne pour les chevaux de nos jours, alors peut-être que le 50/1 de Sky Bet disponible pour le poulain pour gagner les Guinées, Derby et Arc est plus réaliste.

Auguste Rodin m’a excité plus que n’importe quel enfant de deux ans depuis longtemps avec sa victoire exceptionnelle sur un terrain inadapté à Doncaster. La seule déception de mon point de vue est que je n’étais pas là pour le voir en chair et en os.

Il est favori 5/1 avec Sky Bet pour remporter les 2000 Guinées, 3/1 pour le Derby et 14/1 avec la même firme pour le Prix de l’Arc de Triomphe. Des moments passionnants.

Tous les yeux sur Goshen à Ascot

Nous devons mettre cela derrière nous pour l’instant et nous concentrer sur le match d’hiver. Je pars pour Ascot samedi et, par conséquent, j’ai examiné de près la carte.

Tous les yeux seront rivés sur l’énigmatique Gochen alors qu’il fait ses débuts à la poursuite dans la course à handicap limité des novices en souscription d’Ascot.

Suivre Goshen a été un tour de montagnes russes avec des hauts incroyables et des bas écrasants. Il est talentueux mais excentrique et il est difficile d’oublier à quel point il s’est accroché droitier lors de la réunion Winter Millions de Lingfield en janvier.

Cependant, les clôtures pourraient simplement focaliser son esprit. Son coureur Jamie Moore a rapporté que sa scolarité s’était bien déroulée et pense que la piste pourrait être l’endroit idéal pour le lancer sur les clôtures. Il est l’acteur de classe et il devrait être le meilleur cheval de la formation et il est 6/5 avec Sky Bet.

Goshen (côté éloigné) fait ses débuts en chasse à Ascot





Toute harmonisation est un autre leader du marché à Ascot et au moment de la rédaction est 3/1 pour remporter la deuxième course, le Bateaux London Handicap Hurdle.

Il a été beaucoup mentionné qu’il est le seul cheval à avoir battu Constitution Hill grâce à sa victoire dans un point à point irlandais en avril 2021 et c’est un lourd fardeau à porter.

Il a semblé impressionnant en remportant deux haies à handicap dans le nord et peut encore être en avance sur sa marque. Son entraîneur Jonjo O’Neill l’a remporté avec Soaring Glory l’année dernière et j’espère que ce garçon pourra faire de même.

Plus tard dans l’après-midi, Monsieur Malarky pourrait être une valeur dans les deux sens dans la fonctionnalité Bateaux London Gold Cup Handicap Chase. Il est 11/1 dans une course ouverte mais il est en train de se refaire une beauté à la Richard Bandey et ses deux départs pour l’entraîneur l’ont vu montrer des signes de son ancien éclat.

Mister Malarky’s est en forme à Ascot, remportant la Silver Cup 2020





Il n’est pas très handicapé, n’a encore que neuf ans, et David Bass pourrait bien lui convenir. Regal Encore mérite une mention honorifique car il a pris son cinquième départ dans la course à l’âge de 14 ans.

C’est une vieille légende et il l’a remporté en 2020. Le congé d’absence est celui que j’aime dans le GI Events Novices ‘Hurdle. Chris Gordon est actuellement l’un des entraîneurs les plus en forme du pays, et ce cheval est une recrue passionnante pour les haies.

Enfin à Ascot, j’ai hâte de voir comment Garçon de Bannow Bay tarifs lors de la finale Molton Brown Standard Open National Hunt Flat Race.

J’ai récemment mis Matata comme cheval à suivre dans cette colonne et ce cheval a récemment été piraté dans un obstacle pour novices à Fakenham.

Bannow Bay Boy a terminé deuxième derrière Matata dans son point irlandais et fait ses débuts ici pour Tom Lacey. Loin d’Ascot, le Bet 365 Charlie Hall Chase à Wetherby est le point culminant.

Bravemansgame a rencontré la défaite, en fait il a été absolument martelé à Aintree, derrière Ahoy Senor lors de son dernier départ de la saison dernière et il est maintenant de retour après avoir subi une opération éolienne.

Les deux klaxons se verrouillent à nouveau samedi et sont les protagonistes du marché pour ce concours de trois milles. Ce n’est pas seulement un match, Eldorado Allen et Secret Investor ajoutent du piment au terrain et Sam Brown et Paint The Dream complètent le line-up.

Cela devrait être informatif, et les chevaux Nicholls pourraient être plus prêts à faire du rock ‘n roll ici dans une course qu’il a remportée avec See More Business, Silviniaco Conti et Cyrname dans le passé. Il est le favori 6/4 de Sky Bet.

Bon week-end et j’espère que vous trouverez plein de gagnants, même si toutes vos sélections ne rentrent pas en tête !