Blog d’Alex Hammond : Spirit to be in the Mixer dans la Northumberland Plate compétitive ; Doyle pourrait profiter de plus de gloire du groupe | Nouvelles de la course

La présentatrice de Sky Sports Racing, Alex Hammond, est de retour pour jeter un coup d’œil dans le rétroviseur à Royal Ascot et lui donner de gros choix de course dans le Northumberland Plate.

La poussière s’est finalement retombée sur ce qui était un merveilleux Royal Ascot. Il y a eu un véritable buzz autour de la rencontre et une foule enthousiaste et nombreuse a animé les cinq jours pour la première fois depuis 2019.

C’est un honneur de faire partie de l’équipe Sky Sports Racing au quotidien, mais lorsque nous travaillons tous ensemble sur un événement comme Ascot, c’est là que notre talentueuse équipe peut vraiment briller.

Image:

Trueshan a été retiré du terrain de la Doncaster Cup en raison des conditions du terrain





Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas parfaits et c’est une semaine bien remplie, mais je pense que nous sommes ressortis satisfaits de la semaine. J’espère que vous êtes d’accord.

De retour ce week-end, puis avec un voyage au studio pour moi samedi où la Jenningsbet Northumberland Plate occupe le devant de la scène, puis je partirai pour le Staffordshire dimanche pour rejoindre Jim McGrath et “Sir” Bob Cooper pour une journée compétitive de sauter à Uttoxeter.

Newcastle se prépare pour le Pitmen’s Derby compétitif

Commençons par l’action dans le Nord-Est et un Derby des Pitmen ultra-compétitif. Depuis que la pluie n’est pas arrivée pour Trueshan pour l’un ou l’autre de ses engagements possibles à Royal Ascot, la question a été, Alan King enverrait-il son séjour vedette à Newcastle pour une autre fissure à ce handicap de deux milles essayant de donner du poids à son rivaux ?

Eh bien, nous connaissons maintenant la réponse à cette question. Trueshan fera la queue samedi, ce qui est une excellente nouvelle pour la foule de Newcastle et pour les téléspectateurs également.

Le bonus cette année est qu’Alan King a décidé de ne pas mettre d’apprenti, ce qui signifie que la cavalière gagnante classique Hollie Doyle (ça sonne bien, n’est-ce pas ?) maintient le partenariat.

N’en déplaise aux apprentis en herbe, mais ces deux-là forment un mariage paradisiaque et, comme la plupart des partenariats réussis, ils ont une histoire mémorable. Il pèse 19 livres de plus que le deuxième cheval le mieux noté du peloton, il doit donc donner cela et plus à ses rivaux.

Image:

Hollie Doyle et Trueshan dominent la maison pour revendiquer la gloire de la Coupe longue distance





Il n’était que sixième l’an dernier alors qu’il avait 2 livres de moins dans les poids et qu’il était monté par un apprenti. Cependant, le record de Hollie sur lui se lit comme suit : 1/1/1/2/1/1/1 et vous ne pouvez qu’espérer que cela fera la différence.

Hugo Palmer a réservé Harry Davies pour retirer 5 livres du troisième Rajinsky de la Chester Cup. Il était quatrième après le poteau (promu troisième) l’année dernière avec 9 livres de moins et est trop petit pour moi, malgré sa bonne forme récente.

Alan King dirige également Rainbow Dreamer qui pourrait être intéressant au 12/1 maintenant qu’il a subi une opération respiratoire. Je préfère généralement un cheval à son deuxième départ après une opération au vent, mais espérons que cela aidera sa cause car il a un solide bilan sur une surface artificielle, même s’il n’a jamais gagné à Newcastle.

J’ai été pris par Spirit Mixer quand il a gagné à Chester fin mai, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour lui à Newmarket la dernière fois. Le jeune Callum Hutchinson reprend le flambeau et sa réclamation de 5 livres s’avère très précieuse.

Ce cheval est élevé pour être une superstar par Frankel et la gagnante de Juddmonte International Arabian Queen et il devrait y en avoir d’autres à venir. Il est sur ma liste restreinte de gagnants probables, mais à 8/1, il ne crie pas dans tous les sens, je veux cependant le garder de mon côté.

Soit dit en passant, l’autre coureur d’Andrew Balding, Valley Forge, ressemble à un stayer progressif, mais a été bien trouvé sur le marché et est 6/1 deuxième favori.

En parlant de jeunes apprentis jockeys talentueux, peu ont fait autant impression que Benoit de la Sayette. Sa réclamation de 5 livres est comme un vol et Heather Main n’a pas tardé à réserver ses services pour Island Brave.

Image:

Rajinsky a gagné lors de son premier départ pour Hugo Palmer à Ripon le mois dernier





Maintenant pour moi, à 18/1, il vaut la peine de tenter sa chance pour terminer dans les sept premiers. Il a une excellente forme de parcours et est tombé à 1 livre en dessous de sa dernière note gagnante et avec ces 5 livres également enlevés, il semble bien pondéré.

C’est un enfant de huit ans maintenant et il ne s’améliorera pas, mais il m’appelle comme un cri dans tous les sens s’il peut retrouver sa meilleure forme en voyage et sur un parcours qu’il aime.

Donc, pour clarifier, j’aime Spirit Mixer du point de vue de la victoire et Island Brave pour occuper l’une de ces sept places.

Shiel renoue avec la victoire

Ailleurs sur la carte, je pense que Glen Shiel offrira à Hollie Doyle et Archie Watson une victoire dans les enjeux du groupe 3 Pertemps Network Chipchase. C’est un concours de 6 stades très compétitif, mais le vieux garçon adore ça à Newcastle et cherche à conserver toutes ses capacités.

Dans Sense of Duty, il a une pouliche progressive de trois ans à affronter, mais c’est sa première expérience sur cette surface et se heurte ici à des sprinteurs endurcis. Je m’inquiète pour elle mais 5/1 à propos de Glen Shiel plaît plus que son prix de 11/4 favori.

Image:

Glen Shiel, monté par Hollie Doyle (au centre), remporte les enjeux de sprint des champions britanniques Qipco à l’hippodrome d’Ascot.





Loin de notre couverture chez Sky Sports Racing, il y a des courses de haut niveau en Irlande ce week-end avec le Dubai Duty Free Irish Derby samedi, pièce maîtresse d’une carte de deux jours au Curragh.

Il y a eu beaucoup de discussions cette semaine sur le fait que Rob Hornby se soit fait avoir par le troisième Westover de Derby. Cela semble dur après sa déception à Epsom et Colin Keane prend le relais samedi. Il est favori à 7/4 de seconde pour faire deux de mieux que sa position finale à Epsom.

Mardi, les offres de sauvegarde dans le Derby irlandais

Le vainqueur de Cazoo Oaks mardi a été ajouté au peloton et sera le seul coureur d’Aidan O’Brien. En tant que pouliche, elle obtiendra une allocation de poids de 3 livres sur les poulains. Sera-ce suffisant ?

Les bookmakers la craignent certainement et elle est la favorite du 11/8 de Sky Bet pour gagner samedi. Balanchine a été la dernière pouliche à remporter un Derby irlandais en 1994 sous Frankie Dettori, récemment décrié, qui passe un week-end plus calme qu’il ne l’aurait imaginé avec un seul tour pour l’entraîneur de Westover, Ralph Beckett, à Newmarket samedi.

Image:

Nashwa (vert) chasse à la maison Oaks avant deux mardi et Emily Upjohn à Epsom





J’imaginais que Piz Badile gagnerait à Epsom, mais il était bien battu et il a été rapporté qu’il ne gérait pas la piste. Je peux lui pardonner cela et j’espère qu’il pourra montrer de nouveaux progrès sur ce mile et demi plus conventionnel. Il est 9/1 pour gagner pour Donnacha O’Brien.

Lionel a remporté le Cocked Hat à Goodwood la dernière fois mais a raté le Derby car l’entraîneur David Menusier ne pensait pas qu’il était assez grand pour cette mission. Il est 8/1 et Jamie Spencer prend le relais.

Certains de ces chevaux seront des candidats Léger avec de l’endurance à brûler et je pense que c’est diaboliquement difficile. Pour cette raison, je vais à nouveau effectuer un botté de dégagement dans chaque sens sur Piz Badile à 9/1, fournissant les huit points.