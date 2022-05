Blog d’Alex Hammond: Sélections Royal Ascot et une à surveiller sur le Roodee ce samedi | Nouvelles de la course

La présentatrice de Sky Sports Racing, Alex Hammond, est de retour d’un voyage au Pays de Galles et a un œil sur Royal Ascot ainsi que sur l’action de Chester ce week-end.

Après une course de forme lamentable, je ne semble pas avoir perdu la capacité de trouver un gagnant ou deux, et à l’heure actuelle, ma confiance est raisonnablement élevée. Nous savons dans les courses de chevaux qu’il vaut mieux ne pas être trop confiant, mais j’espère que la course se poursuivra jusqu’à Royal Ascot au moins.

La semaine royale elle-même est pleine pour moi, et il y a aussi beaucoup de préparatifs à faire en dehors des courses avec cinq tenues de fantaisie à trouver, et pour une fille dont la tenue décontractée est par défaut, j’ai besoin de toute l’aide que je peux avoir!

Mettons cela en veilleuse pour l’instant parce que je voulais signaler un cheval qui a gagné avec style récemment et que je pense que vous devriez mettre dans votre tracker.

Changement sombre semble avoir une affinité avec Ascot et ses cinq courses là-bas ont abouti à trois victoires – il n’a pas non plus été déshonoré par la défaite. Je l’imaginais bien courir dans la Coupe Victoria, mais le faible tirage lui a coûté ce jour-là, alors je suis retourné à Nottingham ce week-end.

Effectivement, le premier jour de mes vacances à la maison et il est rentré chez lui. Maintenant, il vacille sur une note qui pourrait sembler qu’il a été éliminé Coupe de chasse royaledonc je garde tout croisé, il obtient une course.

J’ai bien peur qu’il n’ait échappé à personne d’autre non plus et qu’il soit déjà le favori 10/1 seconde de Sky Bet. Il progresse cependant à un rythme effréné et il ressemble à un artiste de groupe à l’avenir pour l’entraîneur Charlie Hills.

No Moore ouvre la porte aux autres à Chester

Je ne vais pas trop m’immerger à Ascot pour l’instant, alors attendons un week-end de course chargé. je pars pour Chester le samedi pour la fête romaine en direct sur Sky Sport Racing et j’ai hâte d’être de retour sur le Roodee.

Il n’y a pas de coureurs de l’écurie d’Aidan O’Brien et Ryan Moore est également en action ailleurs, donc tout le monde a eu la possibilité de participer à l’acte !

Peu d’entraîneurs ont retrouvé la forme récemment ainsi que Tim Easterby. J’étais dans le studio Sky Sports Racing jeudi alors que le maestro du Yorkshire envoyait un triplé sur sa piste la plus victorieuse, Ripon.

Il nous a parlé par la suite et a donné une mention positive à Boardman qui court dans la fonctionnalité ICM Stellar Sport Handicap à Chester samedi.

Boardman gagne en 2021 au Dante Festival à York





Maintenant, si vous regardez le taux de grève d’Easterby au cours des deux dernières semaines, vous ne serez peut-être pas époustouflé. Il envoie des tas de coureurs et cela dilue légèrement ces chiffres.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, cinq de ses quatorze derniers coureurs ont gagné, les cinq provenant de onze coureurs sur deux jours à Ripon.

Il a trois coureurs à Chester, dont deux dans ce handicap. Malgré la chute du handicap, Devilwala est un outsider à gros prix mais rappelons qu’il a terminé 2 ¾ longueurs derrière Basilique Saint-Marc lorsqu’il était quatrième du Dewhurst en 2020 et n’a pas été déshonoré lorsqu’il était quatrième du Craven 2021.

Les choses ont régressé depuis lors et il doit le prouver sur sa forme récente, mais si le passage à Easterby déclenche un renouveau, il ne peut pas être complètement écarté d’une note de 81.

C’est son quatrième départ pour l’écurie et il fait face à l’une de ses tâches les plus faciles à ce jour compte tenu de la noble compagnie qu’il a gardée. C’est le genre avec lequel son entraîneur excelle, et Boardman a peut-être le plus à craindre de l’intérieur.

Falcon Eight et Frankie Dettori remportent la Chester Cup 2021





Malgré cela, Boardman semble détenir la plus grande chance pour le chantier. Lorsque j’ai cherché sur Google “circuit de course serré pour gauchers” dans l’espoir de trouver une comparaison sportive pour la configuration inhabituelle de Chester, l’hippodrome de Chester a été la première chose à apparaître dans la recherche.

Quelle que soit la façon dont vous le décrivez, l’ovale serré de neuf stades convient bien à Boardman (peut-être qu’avec un nom comme Boardman, je devrais comparer la piste à un vélodrome, et ce n’est peut-être pas une coïncidence si, comme son homonyme, il court en jaune !).

Le Boardman équin n’a pas été aidé par le tirage au sort au May Festival, mais avec un tirage presque parfait en deux samedi, il devrait avoir plus d’options.

Il doit défier un sommet en carrière ici après des victoires à Haydock et Thirsk cette saison, mais il semble aussi bon que jamais et ce n’est pas une tâche impossible.

Les imbéciles se précipitent s’oppose à avoir terminé une place devant Boardman lors de la réunion de mai. Il représente Hugo Palmer qui a bien démarré son mandat chez Manor House Stables (ancienne base de Tom Dascombe).

Comme le favori, il n’a pas non plus l’air jeté dans les poids mais devrait bien courir.

Tomfré n’a pas fait aussi bien dans cette course plus tôt ce mois-ci. Il baisse légèrement dans les poids, mais les conditions de séchage semblent aller contre lui.

Azano visera à les emmener de l’avant et les chevaux de l’entraîneur David O’Meara ont bien couru. Je ne semble jamais avoir de coureurs de cette cour, alors je le laisserai en dehors de mes calculs.

Il peut être pris en charge par Mykonos Saint-Jean qui a déjà gagné de face et a décroché la pole position. Il devra cependant être vif depuis les portes.

Oh c’est nous a été une star pour Richard Hannon et le joueur de neuf ans a maintenant gagné plus de 727 000 £ pour ses relations au cours d’une carrière de 86 courses.

Il aime ça autour de Chester et est bien handicapé aussi, alors radiez-le à vos risques et périls. J’imagine que l’équipe redoute le jour de sa retraite. Il tire bien en 3.

Chester ne serait pas Chester sans un Gabrial ou deux et Gabriel Le Fil a gagné ici quelques fois. Il n’est pas trop handicapé de nos jours, mais un large match nul en neuf n’a pas aidé sa cause.

Pensée D’Amour est raisonnablement difficile à évaluer car il a fait la plupart de ses courses en Italie. Il a beaucoup de poids et un large tirage.

Esprit de lumière n’a pas couru trop de fois sur ces côtes non plus, mais il est avec un entraîneur très compétent en la personne d’Ian Williams, il gagnera donc des courses. Il a été épaulé par l’un des pires tirages en 10.

Hugo Palmer a admis qu’il avait l’embarras du choix dans la division sprint des trois ans après la victoire de Flaming Rib à Chester vendredi.



Le seul autre cheval de l’alignement est Humanitaire qui a remporté plus d’un mile, mile et un quart et un mile et demi pour l’ancien entraîneur John Gosden. Il est tiré dans 11 des 11.

En résumé, Boardman est le favori 9/4 de Sky Bet et à juste titre.

Oh This Is Us est un pour la liste restreinte au 8/1, mais je suis assez tenté par le 25/1 à propos Devilwala étant donné que Sky Bet propose 5 places. Il gagnera des courses cette saison, j’en suis certain, mais reste à savoir si ce sera samedi.

La calvitie vaut la peine d’être gardée de côté

Si vous regardez les statistiques de tous les temps à Chester, Andrew Balding est l’entraîneur que vous voudriez avoir à vos côtés. Numériquement, il n’a pas eu le plus de gagnants, cette distinction est détenue par Richard Fahey avec 150 gagnants.

Cependant, le bénéfice de niveau des enjeux de Balding est de 70,60 £, le seul entraîneur à générer un bénéfice dans le top cinq.

Il envoie trois coureurs depuis sa base du Hampshire et sera déçu si le van revient à Park House Stables sans vainqueur à bord.

Whist Ryan Moore a temporairement porté la couronne “King of Chester” lors de la réunion de mai, Franny Norton espère régner en maître avec cinq manèges réservés au Roodee.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ryan Moore a admis qu’il était toujours confiant que sa monture Cleveland remporterait la Chester Cup après sa huitième victoire de la semaine sur le Roodee.



Ses statistiques vous montrent que le pilote vétéran a célébré 141 vainqueurs sur ce circuit délicat sur plus de 1000 courses, soit 73 victoires de plus que son plus proche poursuivant Richard Kingscote.

Certes, il a eu plus d’années pour accumuler ces chiffres, mais c’est quand même impressionnant. Donc, il a l’expérience, et le meilleur de ses manèges semble être les deux coureurs Mark et Charlie Johnston lors des deux dernières courses.

Combo pointu part à 16h55 et devrait apprécier l’augmentation du voyage et Fairmac court dans le dernier à 17h30 et si Franny peut l’amener à l’avant du stand 4, cela peut prendre un peu de temps, bien qu’Andrew Balding puisse avoir quelque chose à dire à ce sujet pendant qu’il court Renard Teumessias qui détient des revendications très fortes.

Vazire et Mélangeur d’esprit sont les deux autres coureurs pour Balding, ce dernier détenant la meilleure chance du duo.