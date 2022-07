Blog d’Alex Hammond : sélections de Ripon, Newbury et Irish Oaks lors du grand samedi avec Go Racing In Yorkshire Summer Festival | Nouvelles de la course

Alex Hammond de Sky Sports Racing attend avec impatience le début du Go Racing In Yorkshire Summer Festival, avec une carte brûlante à Ripon samedi.

Ayez une pensée pour nous les nordistes. La canicule estivale n’est pas quelque chose à célébrer quand vous êtes une fille du Yorkshire vivant dans le sud, c’est quelque chose à tolérer et à trouver un abri, alors que vous regardez avec nostalgie les chandails soigneusement pliés dans des tiroirs et que vous vous demandez combien de temps il faudra avant que vous puissiez Retire ton gros manteau.

Ce n’est pas si mal, le festival d’été Go Racing In Yorkshire débute samedi où nous célébrons les magnifiques hippodromes du comté de God’s Own.

Oh, et ai-je mentionné l’humiliation annuelle où un groupe d’entre nous soi-disant experts s’affrontent dans un défi de basculement pour essayer de collecter des fonds pour une association caritative ? Pour être honnête, il y a des entraîneurs parmi nous, alors j’espère qu’il y aura de l’argent dans la cagnotte à la fin de la semaine !

Sky Bet parraine le tout et a déjà fixé le prix de certaines promotions autour de la semaine, y compris le défi des pourboires.

Je suis 8/1 deuxième favori avec Ed Chamberlin d’ITV Racing pour terminer en tête du classement, ce qui semble un peu maigre (pour moi, pas pour Ed). Remarquez, Oli Bell est le favori 7/1 avec l’équipe Sportinglife, donc je pense qu’une enquête anticipée du steward devrait être appelée !

Karl Burke est 11/4 pour être le meilleur entraîneur et Ben Curtis 4/1 pour être le premier jockey. Cela devrait être très amusant.

En espérant que Bollin Joan puisse la garder au frais dans la chaleur de Ripon

Ainsi, Ripon lance le bal avec une carte compétitive où la course de fonctionnalité est la Titanium Racing Ripon Bell-Ringer Handicap. Sept coureurs ont été déclarés, ce qui minimise malheureusement nos options aller-retour.

Pouvez-vous croire qu’il y a un cheval déclaré appelé Global Heat et un autre appelé Alright Sunshine !? Nous avons un bâtiment à thème, je pense.

Sur les sept déclarés, un seul est un enfant de trois ans, ce qui signifie un poids généreux de 11 livres pour l’allocation d’âge pour l’accessibilité (porte essentiellement 11 livres de moins que sa marque de handicap pour tenir compte de la jeunesse).

C’est la période de l’année où les enfants de trois ans rattrapent les générations plus âgées, donc cela pourrait être une allocation utile. La récente deuxième place de l’accessibilité à Pontefract s’annonce bien aussi et il semble que la progression vers ce voyage (un mile et quatre stades) lui convenait bien.

Global Heat a deux fois son âge et deux victoires en 22 départs ne sautent pas aux yeux. Il a perdu quelques kilos pour son effort le plus récent, mais je ne suis pas sûr qu’il ait été jeté.

Image:

Ripon accueille une solide carte de sept courses samedi alors que le festival d’été Go Racing In Yorkshire démarre





Il porte le poids de tête avec Alright Sunshine qui a exercé son métier plus loin et bien qu’il ait été vainqueur de parcours et de distance il y a trois ans, je ne m’attends pas à ce qu’il devienne plus rapide.

Bollin Joan est entraînée par Tim Easterby, qui a un bon dossier à Ripon, et il semble que cette jument ressemble à son entraîneur car ses voyages à l’hippodrome du jardin ont rapporté quatre victoires et deux deuxièmes places. Il pourrait être révélateur qu’elle soit tombée à 1 lb en dessous de sa dernière marque de victoire après quatre efforts modérés. Elle n’est pas exclue.

Furzig n’a fait qu’un seul voyage à Ripon dans le passé et c’était un voyage gagnant. Il a une cote de 18 livres de plus sur le tout-temps que sur le gazon, mais il a une bonne forme sur l’herbe et il est de retour à sa dernière marque gagnante.

Je ferais mieux de mentionner les deux autres coureurs, ou vous me garantirez que je n’aurai pas parlé du gagnant ! Wise Eagle est un autre qui semble mieux adapté à la poursuite de nos jours, et Danehill Kodiac, une fois vainqueur du Groupe 3, a beaucoup à prouver sur sa forme récente, il n’a pas gagné depuis cinq ans et a eu quelques sorts lourds sur les lignes de touche.

Donc, pour moi, c’est entre l’accessibilité et Jean Bollin ce dernier obtenant le feu vert aux prix probables.

Fantaisie dans tous les sens en Super Sprint pour l’équipe Walker en forme

Loin des manigances du Yorkshire, le Weatherbys Super Sprint à Newbury voit les juvéniles rapides brûler la ligne droite de cinq stades et cela ressemble à un concours brûlant (désolé, je ne peux pas m’en empêcher, c’est au premier plan de mon esprit) comme d’habitude.

Richard Hannon a remporté les deux dernières courses du concours et cette année ne compte que sur les cinq pour tenter de décrocher le triplé.

Il y a peu de propriétaires plus compétitifs que Kia Joorabchian et ses couleurs Amo Racing seront portées par la Miami Girl formée par Hannon (7/1 avec Sky Bet). Les propriétaires ont retenu la cavalière Rossa Ryan à bord. Elle a terminé cinquième du Queen Mary, puis a remporté une course de trois coureurs sur cinq stades à Windsor la dernière fois. Je pense que nous verrons le meilleur d’elle quand elle sera montée à six stades.

Image:

Miami Girl, montée par la jockey Rossa Ryan, fait des débuts gagnants à Newmarket





De la même écurie, Swift Asset (7/1) a parcouru plus de six stades à ses débuts, mais a apprécié la chute à cinq stades lors de sa victoire à Windsor. C’est une grosse hausse en classe mais il s’améliore. Pat Dobbs était à bord de Chindit pour remporter le Summer Mile du week-end dernier, et il prend l’avantage sur Swift Asset.

L’équipe d’Ed Walker a volé et à une cote à deux chiffres, Union Court pourrait être un pour les parieurs de chaque côté (Sky Bet paie cinq places). Elle a été rattrapée trop loin dans le château de Windsor après un départ lent à partir d’un tirage haut mais est restée déterminée et a été battue de six longueurs à la fin, elle est un tir 12/1.

Les leaders du marché ont un assez bon bilan dans la course et Maria Branwell vise à poursuivre cette tendance pour David O’Meara. Elle est déjà gagnante de Listed et troisième du Queen Mary. A 5/2, elle est cependant assez petite.

Rogue Spirit pourrait être en lice pour le favoritisme et contourner Ascot pour être sauvé pour cela, nous verrons si cette tactique porte ses fruits. Eddie’s Boy est super rapide et fonctionne bien. Attendez-vous à le voir ouvrir la voie sous Hollie Doyle. Soyons honnêtes, c’est diablement difficile mais je suis content d’avoir Tribunal de l’Union en jeu pour terminer dans les cinq premiers.

La Chênes irlandais de Juddmonte est le concours le plus classe du week-end où la pression sera sur Frankie Dettori pour mettre la tête d’Emily Upjohn devant après la défaite angoissante à Epsom.

John et Thady Gosden’s Oaks finaliste est très court pour ajouter ce classique à son CV à 4/9 avec Sky Bet et le seul autre coureur à prix unique est le gagnant de Ribblesdale Magical Lagoon à 7/2 pour Jessica Harrington. Elle a évidemment beaucoup à trouver avec la favorite mais ne doit pas être ignorée.

Image:

Emily Upjohn (à gauche) vient d’être battue mardi dans les Oaks à Epsom





Si les huit pouliches déclarées s’alignent, alors Cairde Go Deo pourrait être capable de terminer dans les trois. C’est un coup de 16/1 pour Ger Lyons qui a remporté cette course il y a deux ans et pense beaucoup à cette pouliche.

Je serai dans les studios de Sky Sports Racing ce week-end, et pour une fois, une boîte sans fenêtre et climatisée sera le seul endroit où je veux être ! Restez cool, gardez un œil sur le défi de basculement pour la piste intérieure de certains des plus grands noms du nord et discutez la semaine prochaine.