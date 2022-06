Blog d’Alex Hammond : Piz Badile semble être le principal danger du Derby pour le trio d’Aidan O’Brien tandis que Concert Hall peut chanter l’air d’Oaks | Nouvelles de la course

Le présentateur de Sky Sports Racing, Alex Hammond, se tourne vers les classiques d’Epsom et réfléchit à la mort de Lester Piggott.

Merci pour tout Lester

Impossible de discuter avec vous cette semaine sans rendre hommage au grand regretté Lester Piggott, décédé ce week-end à l’âge de 86 ans.

Lester a pris sa retraite pour la dernière fois en 1995, mais même si sa carrière s’est terminée avant que votre amour du sport ne se matérialise, il aura toujours fait partie de votre conscience. Les meilleures histoires sont toujours celles avec des hauts et des bas et l’histoire de Lester était l’une des meilleures.

Personnellement, mon amour de la course a commencé lorsque Lester était “entre” les carrières d’équitation, et son retour sensationnel à la Breeder’s Cup de la Royal Academy à peine 12 jours après son retour en selle était l’un des souvenirs qui s’est imprimé sur mon cerveau impressionnable en tant que adolescent.

À peine 18 mois après cette victoire, Lester devait monter son dernier vainqueur de la British Classic sur Rodrigo de Triano dans les 2000 Guinées. J’ai la chance de dire que j’y étais et que j’étais aux premières loges.

Ma mère et moi avons fait le long voyage jusqu’à Newmarket pour assister à ce qui devait être la 30e victoire classique britannique de la remarquable carrière de Lester. Quel soulagement qu’il ait fait ce retour, et nous avons pu profiter de son talent extraordinaire pendant encore quelques années.

Il était vraiment unique, comme nous ne le reverrons plus jamais, et je me sens exceptionnellement chanceux d’avoir été là pour en être témoin d’une petite partie.

Piz Badile fait appel alors que Derby parie

C’est une période chargée de l’année pour les adeptes dévoués des courses de plat (et de la mode) avec l’approche du Derby et du Royal Ascot. Lester a remporté le Derby un record de neuf fois et la course de cette année sera courue en sa mémoire ; une belle touche des sponsors Cazoo et de l’hippodrome d’Epsom.

Aidan O’Brien égalera ce nombre de triomphes s’il remporte la Classique samedi. Il a laissé trois poulains dans la course lundi: Stone Age, Changingoftheguard et Star Of India, avec ce trio essayant de combler un trou de taille luxembourgeoise.

Âge de pierre est le choix des trois pour moi et vous imaginez pour le jockey d’écurie, Ryan Moore. Je pense qu’il est juste de dire qu’il a fait un début de carrière peu propice avec cinq départs à deux sans résultat. C’est probablement un peu injuste car il a terminé deuxième d’El Bodegon dans le Groupe Un Critérium de Saint-Cloud lors de son dernier départ en tant que juvénile.

Il est en plein essor cette saison et avait l’air assez spécial lors de la dernière fois qu’il a remporté le Leopardstown Derby Trial. Il n’a peut-être pas gagné, mais l’éducation qu’il a acquise à deux ans lui sera très utile pour relever le défi qu’Epsom lui lancera. Il est 4/1 deuxième favori avec Sky Bet.

L'âge de pierre semble détenir les meilleures chances des espoirs du Derby d'Aidan O'Brien





J’espère qu’O’Brien aura le plus de soucis avec son fils Donnacha, qui, à 23 ans, souhaite écrire son nom dans les livres d’histoire en tant que plus jeune entraîneur d’un vainqueur du Derby.

Piz Badile sera monté par Frankie Dettori pour la première fois, mais Dettori s’est rendu en Irlande pour faire connaissance avec ce fils d’Ulysse avant la mission. J’aime l’attitude que ce poulain a montré quand il a dû creuser profondément pour battre Buckaroo de Joseph O’Brien à Leopardstown en avril.

Image:

Gavin Ryan s'entretient avec l'entraîneur Donnacha O'Brien après la victoire de Piz Badile à Leopardstown le mois dernier





La pluie qui est tombée à Epsom cette semaine ne devrait pas non plus être un inconvénient pour ce garçon. À 9/1, il est tentant.

Sir Michael Stoute n’a pas un mauvais bilan dans la course, avec cinq victoires grâce à Shergar, Shahrastani, Kris Kin, North Light et Workforce. Couronne du désert a de fortes prétentions d’en faire le numéro six après son impressionnant affichage à York dans le Dante. Le poulain invaincu est un digne favori à 13/8 avec Sky Bet.

Les prétendants au Derby de Charlie Appleby, Nahanni et Walk Of Stars, ont impressionné alors qu'ils s'éloignaient de l'entrée de la Coronation Cup Manobo au Cazoo Derby Gallops Morning lundi



Charlie Appleby a remporté deux des quatre dernières courses du Derby et semble avoir à nouveau une main forte. 75 000 £ est une petite monnaie pour l’équipe Godolphin, mais cela montre qu’ils ont confiance en Fierté des nations parce que c’était le prix à payer pour l’avoir ajouté sur le terrain lundi. Il sera le choix de William Buick, mais il s’est trompé dans le passé !

Appleby a également le finaliste du Lingfield Derby Trial Marche des étoiles dans la course et il appréciera le test d’endurance et ne se souciera pas non plus de la configuration du parcours. Il n’a pas l’air d’être sans défauts, mais le talent est là. Vainqueur du Blue Riband Trial Nahanni compose son équipe.

Parmi les protagonistes, je suis fan de Piz Badile et son prix plaît plus que celui du grand favori.

La salle de concert peut jouer l’air d’Oaks

L'ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, pourrait devenir la première femme à remporter une Classique cette année alors que la candidate d'Oaks, Nashwa, se prépare à une course potentielle à Epsom



Un autre morceau d’histoire pourrait-il être écrit à Epsom vendredi? Hollie Doyle fait tomber toutes les barrières grâce à son talent phénoménal et si elle remporte les Cazoo Oaks sur Nashwa la cavalière record serait la première femme à monter le vainqueur d’une British Classic.

Ce n’est cependant pas un conte de fées; Nashwa est le deuxième seulement après son compagnon d’écurie Emily Upjohn sur le marché à 4/1 avec Sky Bet et progresse à chaque course.

La gagnante de Musidora, Emily Upjohn, a fait fureur à l’approche de la réunion, mais même l’argent ne fait pas flotter mon bateau du point de vue des paris, malgré ses références évidentes.

Emily Upjohn, la favorite des Oaks, s'est réchauffée pour son test classique avec un tronçon autour d'Epsom sous Frankie Dettori au galops matin de lundi



John et Thady Gosden, qui entraînent les deux protagonistes du marché, ne peuvent cependant pas se reposer sur leurs lauriers, Aidan O’Brien cherchant à seller un remarquable dixième vainqueur de la course.

Salle de concert, Mardi, Pensées de juin et étranger L’Algarve sont toujours dans la course de vendredi pour le maestro de Ballydoyle.

Concert Hall est un tir 15/2 et son troisième dans les 1000 Guinées irlandaises derrière le cheval de course monstre qu’est Homeless Songs et son compagnon d’écurie mardi semblait un essai parfait. Sa mère, Was, a remporté les Oaks pour O’Brien en 2012 et cette fille de Dubawi est de loin la meilleure de sa progéniture. Elle a de fortes prétentions à perpétuer la tradition familiale et il est facile de plaider sa cause.

Lester avait apparemment l’habitude de téléphoner à un entraîneur avant une grande course et de dire simplement “Je vais monter le vôtre”. Nous ne saurons jamais quels numéros le grand homme aurait eu sur la composition abrégée cette fois-ci. Mes pensées et celles de tous les coureurs seront avec lui ce week-end.