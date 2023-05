Blog d’Alex Hammond : Mon Prospero peut décrocher un Lockinge chaud pour William Haggas et Tom Marquand ! | Nouvelles de la course

Sky Sports RacingAlex Hammond de est de retour avec sa sélection Lockinge Stakes avant la fonction Newbury Group One samedi!

Vendredi à York, la Yorkshire Cup est à l’honneur et cette division est mûre pour une nouvelle star. Stradivarius est maintenant complètement installé au haras et Trueshan doit prouver qu’il est la force de l’ancien et avec Kyprios sur la touche, il y a un poste vacant qui attend d’être pourvu.

L’entraîneur Hughie Morrison estime que Quickthorn n’a pas été reconnu pour sa performance dominante lorsqu’il a claqué l’opposition à Lonsdale sur cette piste en août.

Image:

Coltrane et Oisin Murphy remportent les Sagaro Stakes





Il a battu Coltrane de 14 longueurs ce jour-là après avoir chargé devant et n’avoir jamais vu un autre rival. Ce n’était pas seulement une large victoire; le temps de victoire était impressionnant aussi. Coltrane est sorti et a remporté le Sagaro à Ascot lors de son retour saisonnier, donc la forme est bonne.

Samedi, le spectacle se poursuit à Newbury pour les Lockinge Stakes. Il y a une entrée très saine pour le groupe 1 d’un mile avec Modern Games l’un des principaux prétendants.

Ses victoires les plus médiatisées sont venues à l’étranger avec des victoires de Groupe/Grade 1 en France, au Canada et aux États-Unis (deux victoires en Breeders’ Cup) et il semble opérer à un niveau différent du Royaume-Uni.

Image:

Mutasaabeq et Jim Crowley gagnent à Newmarket





Laurel est une pouliche légèrement courue des Gosden. Il sera intéressant de voir si elle est lancée ici après une confortable victoire par tous les temps dans une société cotée à Kempton la dernière fois.

Mon Prospero a raté une bonne occasion à Ascot lorsqu’il a été retiré à cause d’une mauvaise lunette. C’est plus difficile, mais son troisième cou derrière Coroebus dans les St. James’s Palace Stakes de l’année dernière est le meilleur tireur.

Mutasaabeq a gagné à son bien-aimé Newmarket à son retour cette saison. L’entraîneur Charlie Hills a dû prendre son temps avec ce cheval pour qu’il mûrisse mentalement et il s’est amélioré pour les oeillères les deux dernières fois.

Si André Fabre amène Tribalist, nous nous lèverons et en prendrons note. Il ne manque pas souvent avec ses coureurs britanniques, même s’il faut remonter à 2020 pour son dernier vainqueur sur gazon ici, bien qu’à partir d’un très petit échantillon.

Le cheval a bien gagné sur les deux départs cette saison en France dans un grade inférieur.

Jadoomi est intrigant. Nous ne l’avons pas vu depuis qu’il a terminé boiteux dans les QEII Stakes à Ascot en octobre. Avant cela, il semblait qu’une opération de hongre avait aidé à concentrer son esprit et qu’il allait de mieux en mieux. Il ne voudrait cependant pas que le sol sèche trop.

J’espère que William Haggas a remis My Prospero en pleine forme et à 4/1 avec Sky Bet, il est ma sélection.