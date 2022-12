Blog d’Alex Hammond : Danse de la pluie requise pour L’Homme Presse à Kempton à King George | Nouvelles de la course

La présentatrice de Sky Sports Racing, Alex Hammond, est de retour avec son blog de Noël, visant le King George, le Long Walk Hurdle et le Welsh Grand National.

Parmi toutes les précipitations pour Noël dans la maison Hammond, il y a de sérieuses courses à attendre pendant la période des fêtes, il n’est pas étonnant que mes invités choisissent de partir le lendemain de Noël car je ne suis pas un hôte formidable à l’heure du déjeuner le 26.

Après la perte de tant de matches ces dernières semaines, il y a un festin de courses gourmandes à venir, et vous aurez besoin d’yeux à l’arrière de votre tête et de piles neuves dans la télécommande pour vous en sortir.

Le centre d’attention le lendemain de Noël est Kempton où le Ladbrokes King George VI Chase est la caractéristique. Bravemansgame est le favori de Sky Bet 13/8 avec ses coéquipiers Hitman à 9/2 et Frodon est à 16 ans pour répéter sa victoire de 2020.

Vous n’avez pas besoin que je vous dise que leur entraîneur Paul Nicholls a une affinité avec ce concours. Si l’un de ce trio l’emporte, ce sera sa 13e victoire en course. Il est presque temps de commander une statue !

Je suis fan de L’Homme Presse depuis qu’il a mis le pied sur le sol britannique. Espérons que le terrain sera assez mou pour le sept ans formé par Venetia Williams, qui vient ici après avoir emprunté la voie à l’ancienne consistant à porter un gros poids pour réussir dans un handicap.

Il a donné presque deux pierres au finaliste en remportant Newcastle’s Rehearsal Chase il y a un mois, c’était une performance et je l’aime (presque autant que Documenting !).

Image:

Bravemansgame et Harry Cobden sautent vers la victoire dans le Charlie Hall Chase





Il est 2/1 seconde favori et je suis sur le point de faire une danse de la pluie de Kempton. C’est bien de voir le Ladbrokes Long Walk Hurdle être sauvé du match de Noël récemment abandonné d’Ascot et cela signifie que nous devrions avoir l’occasion de voir les vieux garçons, Champ et Paisley Park s’affronter à nouveau.

Ils sont premier et troisième dans les paris (respectivement 2/1 et 3/1) et il n’y a qu’une livre entre eux sur les cotes avec Champ légèrement supérieur.

La jument entraînée par Paul Nicholls, Miranda, est la deuxième favorite à 9/4 mais doit trouver un peu plus sur les cotes officielles.

Gary Moore a Botox Has et l’énigmatique Goshen est entré. Goshen pourrait être un coureur intrigant s’il franchit trois milles pour la première fois.

Image:

Parc Paisley





Vous ne pouvez pas non plus négliger l’outsider Not So Sleepy. Le co-vainqueur de l’an dernier du Fighting Fifth Hurdle (avec Epatante) est imprévisible mais talentueux et, le jour où il en est, capable d’ébouriffer quelques plumes.

Il n’était pas à la hauteur de Constitution Hill dans la course de cette année, mais qui l’était ?! Comme Goshen, il n’a pas encore parcouru un voyage aussi loin, mais il reste à plus de deux milles sur le plat, donc il y a de l’espoir.

À 14/1, il vaut la peine d’envisager de courir dans une place si cinq ou plus des six entrées sont déclarées.

Noël Hurdle un cadeau pour Constitution Hill?

L’obstacle de Noël de Ladbrokes cette année est comparable à un cadeau coûteux que vous pensiez être le centre de votre monde, mais vous trouvez que vous n’en avez pas pour votre argent.

Cela ne veut pas dire que vos yeux ne s’illumineront pas lorsque vous le déballerez, car ce mauvais garçon est saupoudré de poussière d’étoiles. Colline de la Constitution est ce cadeau scintillant et peut-être avons-nous juste besoin de nous habituer au fait qu’il est dans une stratosphère différente de tout le reste et que ses courses ne seront pas compétitives.

Image:

Colline de la Constitution





Est-ce que ça compte, pas vraiment. Comme ce cadeau peu pratique, c’est excitant et beau et vous êtes ravi de l’avoir dans votre vie. Il est 1/5 favori pour gagner à nouveau.

Le Coral Welsh Grand National à Chepstow mardi est comme ce cadeau de Noël que vous ne saviez pas que vous vouliez et que vous avez trouvé de manière inattendue l’un des plus utiles et des plus agréables.

Contrairement à la plupart des offres moins compétitives de ces quelques jours, c’est le rêve d’un parieur. Avec 51 entrées, il semble qu’un champ maximum de 20 soit une donnée et cela nous donne beaucoup d’options.

Venetia Williams n’est pas étrangère au succès dans cette course grâce à Jocks Cross en 2000 et Emperor’s Choice en 2014 et elle a une main forte en 2022.

Quick Wave est le favori 5/1 de Sky Bet pour une bonne raison. Cette jument a excellé depuis qu’elle est allée à la chasse et l’étape jusqu’aux voyages de marathon a été la fabrication d’elle.

Elle est également invaincue en deux départs depuis qu’elle a subi une opération éolienne et pour un enfant de neuf ans, elle a relativement peu couru. Il est difficile de trouver trop de points négatifs à son sujet, à part le prix dans un concours aussi compétitif.

Demandez-moi tôt de riposter à Chepstow ?

Demandez-moi tôt était une forte envie pour cette course en 2021 avant qu’une mauvaise chute scolaire à la maison n’y mette fin. Il n’a pas montré le même éclat en deux départs depuis, mais il a le droit d’être plus affûté pour son retour à Bangor début novembre.

C’est son objectif depuis qu’il est revenu à l’action, et j’ai du mal à le laisser hors de ma liste restreinte. L’entraîneur irlandais Peter Fahey a pris l’habitude de bien faire avec les chevaux qu’il a amenés pour courir au Royaume-Uni.

Il a également été rentable de suivre tous ses coureurs itinérants. Le taux de grève de cette année est de 38 % et soutenir tous ses coureurs ici en Grande-Bretagne vous aurait rapporté un bénéfice de 8,88 £ pour une mise de 1 £.

Donc, The Big Dog devrait être sur votre radar pour cette seule raison. Le fait qu’il ait remporté deux poursuites notables pour handicap restant dans son Irlande natale annonce également ses prétentions. Le handicapeur l’a frappé assez fort et il a gagné 18 livres pour ses victoires au Munster National et à Troytown.

Cela ne suffira peut-être pas à l’arrêter. Il était fantasmé pour cette course l’année dernière lorsqu’une erreur de hurlement dans le fossé ouvert dans la ligne droite avec un circuit à parcourir, l’a amené à être arrêté peu de temps après.

Il avait plinké à son rythme au début de la course, mais roulait remarquablement bien au moment de l’erreur et il revient une fois de plus dans les calculs.

L’ours au galop est un autre cheval fait pour cette course. Son entraîneur Ben Clarke se fait un nom en restant poursuivant et ce cheval y a contribué.

Il est regrettable qu’il ait été disqualifié de la première place du Grand National Trial à Haydock en février après avoir été testé positif pour une substance interdite le jour de la course, la contamination croisée étant la cause probable de cela.

L’entraîneur irlandais Peter Fahey espère avoir plus de chance cette fois-ci avec le concurrent du Grand National gallois The Big Dog, en direct sur Sky Sports Racing.



Il a également raté cette course l’an dernier après avoir mal cadré quelques jours auparavant, et pourvu que le sol soit mou ou pire, il courra bien. Il a l’air capable de fonctionner bien avec son handicap actuel et si la pluie tombe, il est l’un de mes principaux prétendants. Je crains que ce ne soit malheureusement pas le cas.

Les prévisions sont prometteuses pour ceux qui vivent dans la région et qui ont envie de faire des promenades vivifiantes à Noël, mais il se peut qu’il n’y ait pas assez de pluie pour en faire le test dont il a besoin. Le vainqueur de l’année dernière était Iwilldoit qui a offert aux entraîneurs gallois leur troisième victoire consécutive dans le concours.

C’est au tour de Sam Thomas de soulever le trophée et si ce cheval défend sa couronne, ce sera la première fois qu’il courra depuis cette fameuse victoire. La course est organisée à la mémoire de Kim Gingell, il n’y aura donc pas un œil sec dans la maison si son frère Joe Tizzard la gagne avec The Big Breakaway.

Ce cheval avait l’air d’être une superstar au début de sa carrière, mais il n’a pas encore tout à fait réalisé ce potentiel.

Image:

Iwilldoit saute le dernier à Chepstow hors du champ du Welsh National





Cela dit, sa cour a lutté pour la forme pendant sa période sans victoire et les choses semblent plus brillantes maintenant. Ce genre de test d’endurance pourrait être exactement ce qu’il réclame, et il a bien couru lors de ses débuts saisonniers à Haydock le mois dernier.

Il était extrêmement cher à l’âge de quatre ans (360 000 euros) et maintenant, trois ans plus tard, il pourrait être temps de briller. Il est 12/1 avec Sky Bet.

Je vous souhaite un temps paisible pendant les vacances et profitez de tout le sport, espérons que la météo n’intervienne pas. Rendez-vous à Chepstow le 27.