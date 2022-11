Blog d’Alex Hammond: Constitution Hill peut allumer Fighting Fifth à Newcastle contre son compagnon d’écurie Epatante | Nouvelles de la course

Alex Hammond de Sky Sports Racing revient sur une journée difficile pour Ascot le week-end dernier et se prépare à l’affrontement de Constitution Hill avec Epatante dans le Betfair Fighting Fifth Hurdle à Newcastle.

La semaine dernière, j’étais lyrique sur les conditions automnales et sur la façon dont nous devrions tous embrasser la fin de l’été. Eh bien, cela n’a pas particulièrement bien vieilli, n’est-ce pas? Par conséquent, vous devrez peut-être me pardonner si je me répète parfois cette semaine. Ascot a organisé sa réunion de novembre le week-end dernier, et même si c’était novembre de nom, ce n’était pas dans la nature.

Cela a entraîné le retrait de Constitution Hill, L’Homme Presse et Edwardstone de leurs courses respectives et les amateurs de course se sont sentis assez malmenés. Je le sais parce que plusieurs personnes sont venues me le dire.

Avant de jeter la pierre aux responsables des conditions à Ascot, considérons simplement les problèmes auxquels ils ont été confrontés. Nous avons subi l’été le plus sec depuis des décennies et les niveaux d’eau sont dangereusement bas. Le climat change à une vitesse alarmante et malgré plus de 41 mm de pluie dans la semaine et des arrosages le vendredi soir, le sol s’est asséché et a été trop rapide pour le trio susmentionné.

C’était une situation où personne n’était à blâmer autre que mère nature elle-même. J’ai une immense sympathie pour les officiels de l’hippodrome, les entraîneurs, les propriétaires et les amateurs de course, car on nous a tous refusé la chance de voir ces magnifiques chevaux de course en action, en compétition pour d’excellents prix en argent. Cela pourrait-il changer ce week-end ? C’est possible, mais je suis réticent à faire des promesses étant donné les prévisions sèches une fois de plus.

Image:

Constitution Hill, L’Homme Presse et Edwardstone (de gauche à droite) ont tous été retirés à Ascot le week-end dernier





Cela dit, Constitution Hill se dirige vers samedi Betfair Fighting Fifth Hurdle à Newcastle et L’Homme Presse pourraient également faire le voyage vers le nord-est pour courir dans Betfair Exchange Rehearsal Handicap Chase. Nous devrons probablement attendre le début du mois prochain pour voir Edwardstone qui a maintenant le Tingle Creek comme point de départ saisonnier.

Nicky Henderson a fait l’objet de nombreuses critiques dans le passé pour des courses déviantes avec ses stars stables. Je ne lui en veux pas d’avoir contourné Ascot le week-end dernier, car les conditions qui prévalaient n’étaient tout simplement pas adaptées au meilleur coureur de haies novice de l’année dernière et aux autres, selon ceux qui les connaissent le mieux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nicky Henderson a fait valoir que courir Constitution Hill aurait conduit son cheval à rester dans son box pour le reste de la saison.



Cependant, ce n’était pas dangereux comme certains l’ont suggéré, et je critique le choix de langage de Henderson à la suite du retrait très médiatisé. Dire que son cheval serait revenu d’Ascot “blessé” est dangereux et incendiaire et une déclaration mieux formulée aurait été plus appropriée.

Pour quelqu’un qui utilise des mots au quotidien pour essayer d’informer et de communiquer, il n’est pas toujours facile de choisir le plus approprié dans le feu de l’action, alors cela explique peut-être pourquoi il a eu recours à des commentaires sensationnels dans une interview en direct.

Mes opinions ne font pas de moi une valeur aberrante, en fait, si vous êtes un lecteur régulier de blogs de course et un spectateur de podcasts, ces opinions sont largement partagées. Alors, je ne vous dis pas quelque chose que vous n’avez peut-être pas déjà entendu, mais je me sens assez attaché à l’avenir de notre sport pour faire entendre ma voix parmi d’autres.

Mieux vaut tard que jamais – Constitution Hill, celui à battre

Passons à autre chose et parlons de la course à venir. Colline de la Constitution devra affronter son compagnon d’écurie et double vainqueur du Fighting Fifth Épatante. Il n’y a aucun moyen que Nicky Henderson ait choisi ce scénario étant donné le choix et c’est très certainement le plan B.

C’est un cauchemar pour un entraîneur de faire courir deux chevaux de la même écurie l’un contre l’autre dans ce scénario parce que vous avez deux groupes de propriétaires à satisfaire, et à moins qu’il n’y ait un ex aequo (comme il y en a eu dans cette course l’année dernière) un jeu des propriétaires sont susceptibles d’être moins heureux que l’autre.

Image:

Constitution Hill rencontrera son compagnon d’écurie Epatante à Newcastle, en direct sur Sky Sports Racing





En parlant de cette impasse d’il y a douze mois, Pas si somnolent et Epatante ne pouvaient pas être séparés sur la ligne et le duo s’affronte à nouveau. Le premier est une âme énigmatique et à l’âge de 10 ans entre dans ses années millésimées.

Cela dit, il a beaucoup de talent s’il choisit de l’utiliser et à condition qu’il ne cause pas les mêmes problèmes que lors de la course 2020 de ce concours en renversant son cavalier lors du premier vol d’obstacles et en procédant à porter Silver Streak hors course au deuxième vol, tout ira bien.

Joueur de flûte a fait le début parfait de sa deuxième saison sur les haies en remportant le Masterson Holdings Hurdle à Cheltenham avant d’ajouter une deuxième année à Down Royal à son record. Le sentiment après son dernier succès était d’attendre Noël, il reste donc à voir si Gordon Elliott choisira de courir ici ou non.

L’Oscar de Tommy a couru sur les clôtures, avec l’Arkle sa cible principale cette saison. Son entraîneur Ann Hamilton n’est pas contre le retour aux obstacles pour cela, car elle s’entraîne à seulement 20 miles sur la route et il y a des prix décents pour tous les finissants samedi compte tenu de la taille du terrain.

Le seul autre cheval restant sur le terrain est outsider Voix du Rêve et il a fort à faire pour troubler les protagonistes.

Soyons honnêtes, si Constitution Hill se présente, il sera difficile à battre, mais je ne compterai pas ce poulet jusqu’à ce qu’il soit éclos.

Image:

Not So Sleepy a terminé à égalité avec Epatante l’année dernière





L’Homme Presse pourrait faire rouler Williams

La semaine dernière, j’ai dit que nous approchions de “l’heure de la Vénétie”. Eh bien, depuis lors, les vannes se sont ouvertes (dans sa cour sinon les nuages), et il y a eu un flux constant de gagnants. En fait, au moment d’écrire ces lignes, quatre de ses sept derniers coureurs ont gagné et je m’attends à ce qu’au moment où vous lisez ceci, il y en aura eu plus.

Encore une fois, il est tout à fait compréhensible que Venetia ne veuille pas courir L’Homme Presse à Ascot. Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, c’est un cheval qui a passé beaucoup de temps sur la touche avec une blessure au tendon et comme Constitution Hill, le bon terrain n’était pas propice pour le faire courir.

S’il court à Newcastle, il aura un poids maximal de 12 pierres à transporter, ce qui n’est pas une mince affaire. Hey Big Spender a été le dernier cheval à porter le poids le plus élevé à la victoire en 2014. Junior l’a également atteint en 2012 avec le même fardeau. Aucun des deux chevaux n’a gagné selon les règles par la suite, mais L’Homme Presse est une toute autre paire de manches en tant que jeune chasseur progressif avec de plus gros poissons à faire frire avant la fin de la saison.

Image:

L’Homme Presse bondit vers la victoire au Festival de Cheltenham en mars





Un autre cheval en hausse est le deuxième favori En surmultiplication qui a remporté cinq de ses 10 sorties, dont ses quatre dernières titularisations. Le plus récent d’entre eux est venu en compagnie de troisième année à Wetherby et, à cause de son poids très pratique samedi, il pourrait être une menace pour le favori.

Nicky Henderson aime Maison Chantry et dit qu’il est un cheval plus fort et plus gros cette saison à l’âge de huit ans. Il pourrait se retrouver au Grand National au printemps, et il a quelques options pour son retour saisonnier, il reste donc à voir si c’est à Newcastle. Sky Bet a L’Homme Presse comme favori 3/1 et Into Overdrive à 9/2.

33/1 aller simple à Newbury

Newbury accueille également son plus grand match de saut de la saison samedi avec le nouveau nommé Coral Gold Cup Handicap Chase la grande course de l’après-midi. Les déclarations n’ont pas été faites à ce stade, donc nous ne connaissons toujours pas la composition finale, mais le tir 8/1 de Joseph O’Brien Busselton est à considérer.

Image:

JJ Slevin célèbre alors que Busselton franchit la ligne devant le Kerry National





Il gérera la plupart des conditions et un terrain décent ne sera pas un souci. Il est costaud, polyvalent et constant. Les Paul Nicholls formés Trois sous-cinq a eu une belle préparation sur les obstacles lors de sa réapparition et est un autre qui ne se souciera pas du sol. Il est 7/1 avec Sky Bet.

Qui n’aime pas un pari spéculatif sur un outsider à gros prix ? Eh bien, c’est probablement aussi spéculatif que possible et j’ai eu des chevaux que j’ai suivis sur une falaise dans le passé, mais j’ai toujours aimé Lieutenant Rocco et à 33/1 avec Sky Bet, je ne peux pas m’empêcher de prendre le risque qu’il revienne en forme dans le Chasse au handicap commémoratif Sir Peter O’Sullevan à Newbury.

Ce sera son deuxième départ après une opération vent et c’est une stat que j’apprécie. Il a changé d’écurie six fois et il n’a que sept ans, mais je pense qu’il y a beaucoup de capacités chez ce cheval et j’espère qu’il pourra trouver de la constance maintenant.