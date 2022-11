Blog d’Alex Hammond : Constitution Hill, Edwardstone et L’Homme Presse réchauffent les choses lors du week-end torride d’Ascot | Nouvelles de la course

Le présentateur de Sky Sports Racing, Alex Hammond, envisage un week-end charnière dans la nouvelle saison de National Hunt, avec le retour de plusieurs stars.

Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je n’étais pas fan de l’été torride. Ce nordiste au sang froid est aussi ravi que tous les entraîneurs de National Hunt du pays que nous avons maintenant officiellement déplacé vers l’automne et que la pluie est enfin arrivée.

Non seulement j’aime sortir mon gros manteau, mais nous avons maintenant droit à l’anticipation de regarder des chevaux de course sérieux sur la piste. Pas plus que le retour de Colline de la Constitution à Ascot samedi, en direct sur Sky Sports Racing.

Ce garçon de cinq ans sans prétention a été exceptionnel dans sa courte carrière à ce jour et la manière de ses victoires a été époustouflante pour un novice.

Gardez à l’esprit qu’il a remporté le Sky Bet Supreme Novices ‘Hurdle en un temps cinq secondes plus rapide que la victoire du Champion Hurdle de Honeysuckle deux heures plus tard. Il a fait exploser son compagnon d’écurie Jonbon à Cheltenham pour déambuler vers une victoire de 22 longueurs sans apparemment se détacher de la bride.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La superstar suprême Constitution Hill est prête à faire son retour saisonnier dans le Coral Hurdle de samedi à Ascot, en direct sur Sky Sports Racing.



Nous avons été exceptionnellement chanceux de voir des chevaux exceptionnels sur le plat cette saison avec les exploits de Baaeed et Flightline nous donnant quelque chose à embrasser. Cependant, Baaeed a été battu sur son chant du cygne, et nous n’avons pas assez vu Flightline avec sa carrière de pilote presque aussitôt qu’il s’est infiltré dans notre conscience.

Constitution Hill devrait cependant être différent. C’est un cheval qui devrait rester pendant des années, et il a la capacité brute d’être le meilleur que nous ayons jamais vu. Je ne m’emporte pas, c’est un fait froid et dur.

Donc, si vous pensez à vous plaindre du temps qu’il fait et du fait que vous serez mouillé et froid lorsque vous sortirez, pensez à Constitution Hill et embrassez l’automne comme je l’ai fait et laissez cette pensée réchauffer les coques de votre cœur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Profitez d’un ralenti glorieux alors que la star de Hurdle de Supreme Novices, Constitution Hill, se réchauffe pour son retour saisonnier dans le Coral Hurdle à Ascot, en direct sur Sky Sports Racing le 19 novembre.



Gardez la foi, c’est l’heure de Venetia !

Ascot dit sur son site Web que le week-end de course de novembre offre l’occasion idéale de voir certaines des stars de l’avenir alors qu’une collection de haies et de chasseurs novices prometteurs s’alignent traditionnellement pour cette réunion.

Ils ont mis le doigt dessus car nous sommes complètement gâtés samedi. L’Homme Presse fait les premiers pas de son voyage vers la Gold Cup à Cheltenham dans le Chanelle Pharma 1965 Chase.

Je ne suis pas complètement alarmé que son entraîneur Venetia Williams n’ait pas eu de gagnant avec ses pulls depuis avril car elle ferme traditionnellement boutique pendant les mois d’été. Ce mois-ci, elle a eu 23 coureurs (au moment de la rédaction) et aucun gagnant, mais 11 de ces coureurs ont terminé deuxième ou troisième. Maintenant que la pluie est arrivée, c’est officiellement l’heure de la Vénétie !

L’Homme Presse est livré avec une trame de fond remarquable et qu’on ne voit pas très souvent. Ses propriétaires l’ont acheté sachant qu’il avait une blessure au tendon et lui ont donné du temps. Il a eu deux ans loin de la piste et leur patience a été royalement récompensée. Sa victoire dans le Brown Advisory Novices’ Chase était sublime.

Son copropriétaire, Andy Edwards, a minimisé ce retour à l’action lorsqu’il a été interviewé sur Sky Sports Racing cette semaine. C’est compréhensible car c’est la première étape d’un long voyage cette saison, mais je m’attends à le voir gagner ici et j’espère que nous aurons quelque chose à savourer en pensant aux mois d’hiver.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Andy Edwards a lancé un avertissement aux partisans de L’Homme Presse, sa star étant susceptible de s’améliorer pour la course à Ascot samedi.



Si cela ne suffisait pas à vous mettre en appétit, nous avons également le gagnant d’Arkle Edwardstone en cours d’exécution le samedi (je serai pétillant sur l’air le samedi!). Il a dû manquer le Shloer Chase à Cheltenham la semaine dernière en raison des conditions anormalement sèches pour la saison, mais il emprunte plutôt une voie à l’ancienne en portant le poids maximum dans un handicap.

Il doit donner plus de 10 livres à ses rivaux dans le Jim Barry Wines Hurst Park Handicap Chase et ce n’est peut-être pas une tâche facile. Son entraîneur Alan King n’a cependant pas peur d’emprunter cette voie avec l’un de ses chevaux vedettes. Trueshan a dû perdre du poids dans le Northumberland Plate lorsqu’il est revenu à la société de handicap en raison du manque de pluie (encore une fois) en été pour son séjour de première classe. Cela a porté ses fruits et il est sorti du concours comme un véritable poids lourd.

Image:

Edwardstone et Tom Cannon remportent l’Arkle Novices’ Chase





Edwardstone doit commencer quelque part, et King a dit qu’il était mal à l’aise de commencer dans le Tingle Creek début décembre, alors nous pouvons l’apprécier à Ascot. C’est un concours chaud et j’aime Thym Blanc, qui a été impressionnant lorsqu’il a gagné sur le parcours et la distance il y a trois semaines ; il est mon choix à chaque fois dans le concours de l’entraîneur Paul Nicholls, qui a dominé de nombreuses courses du samedi jusqu’à présent cette saison.

En plus de tout cela, nous avons le Betfair Chase à Haydock où le vainqueur de la Gold Cup À plus tard essaie d’imiter sa victoire dans cette course il y a 12 mois lors de son retour saisonnier. On a beaucoup parlé du petit peloton avec seulement cinq déclarations, mais cela ressemble toujours à une course fulgurante.

Image:

A Plus Tard se dégage pour remporter la Cheltenham Gold Cup sous Rachael Blackmore





Je ne vois rien battre le grand favori en forme et j’espère que c’est sa première étape en route pour rencontrer L’Homme Presse dans quatre mois.

Je sais que Cheltenham n’est pas tout, mais tous les chemins y mènent, qu’on le veuille ou non, et avec des chevaux de cette qualité exposés le week-end, nous devons rêver. Maintenant, sortez votre grand manteau et profitez du spectacle.