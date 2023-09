Blog : Blog : Les exploits d’un pilote de l’Air Force restés inconnus pendant des années

Dans le contexte de la guerre indo-pakistanaise de 1965, l’Inde a pris une décision stratégique en ouvrant un nouveau front au Pendjab, afin de cibler les secteurs de Lahore et de Sialkot au Pakistan. Cette décision fait suite à l’opération « Grand Chelem » menée par le Pakistan, qui visait à couper l’autoroute Pathankot-Jammu dans la région de Chhamb-Akhnoor au Jammu.

L’opération Riddle de l’Inde visait à détourner les unités blindées et l’infanterie pakistanaises de Chhamb vers Lahore et Sialkot.

Le 6 septembre, l’armée de l’air pakistanaise a traversé la frontière internationale et bombardé les aérodromes indiens d’Adampur, Halwara, Pathankot et Jamnagar. L’armée de l’air indienne décide de riposter avant les premières lueurs de l’aube le 7 septembre. Six Dassault Mystere IV A du No.1 Squadron d’Adampur décollent pour frapper Sargodha, une base aérienne de première ligne au Pakistan.

Cependant, il y avait également un septième IAF Mystere dans la formation volant vers Sargodha. Piloté par le chef d’escadron AB Devayya, cet avion de deuxième génération a abattu un avion supersonique F-104 Starfighter de qualité supérieure Mach 2, construit aux États-Unis. Cet intense combat aérien est resté un mystère pendant plusieurs années.

« Ce n’est pas l’avion, c’est le pilote »

À 05h30, le réseau de radars et d’observateurs pakistanais à Rahwali a détecté six Mystere IVA de l’IAF volant à basse altitude, effleurant presque la cime des arbres. Le complexe de Sargodha était une base aérienne bien défendue. Le Pakistan savait qu’une attaque aérienne aurait lieu sur Sargodha après avoir bombardé des aérodromes indiens. À la suite de raids aériens sur le complexe de Sargodha, les Mysteres se dirigeaient vers l’Inde, mais un avion intercepteur F-104 a établi le contact avec la formation de l’IAF.

Le complexe de Sargodha était l’une des bases aériennes les mieux défendues du Pakistan

Le F-104 Starfighter était armé de missiles Sidewinder à recherche de chaleur GAR-8 et était piloté par le Flt Lt Amjad Hussain. Le Starfighter s’est engagé dans un combat aérien avec le Mystere piloté par Devayya, et les deux avions ont été abattus lors du combat aérien. Le Flt Lt Hussain s’est éjecté en toute sécurité, mais Devayya, qui volait à basse altitude, n’a pas réussi à s’éjecter. L’escadron n°1 n’était pas au courant du combat aérien qui a eu lieu au-dessus de Sargodha.

Le F-104 Starfighter était un intercepteur supersonique offert par les États-Unis au Pakistan dans le cadre du programme d’aide mutuelle.

L’acte de bravoure héroïque d’AB Devayya a attiré l’attention plusieurs années plus tard après la publication d’un livre au Pakistan. Quelques années après la guerre, le Pakistan a décidé de documenter la guerre aérienne de 1965 dans un livre et a nommé l’historien de l’aviation britannique John Fricker.

Le livre est un récit pakistanais détaillé et direct de la bataille aérienne qui a eu lieu, mais il sert également d’outil de propagande pour le Pakistan et est considéré avec scepticisme car il semble glorifier certains événements et manque d’un compte rendu objectif de la perspective indienne.

PVS Jagan Mohan, historien militaire réputé et co-auteur de « Guerre aérienne Inde-Pakistan de 1965 », dans une conversation avec l’expert de l’aviation et historien de l’armée de l’air PR Ganapathy sur le podcast Blue Skies, a réfuté les affirmations de M. Fricker et parle de la Récit de l’Indian Air Force sur les raids du 7 septembre sur Sargodha.

John Fricker, dans son livre « Battle For Pakistan : The Air War of 1965 », publié en 1979, écrit : « Trois Mysteres ont été abattus au-dessus de Sargodha, l’un par les canons légers d’ack-ack alors que la formation sortait de Sargodha. le complexe, et les deux autres ont été abattus en combat aérien.

M. Fricker écrit : « Le lieutenant Amjad Hussain a été embarqué à bord d’un F-104 Starfighter à 5 h 15 et a été dirigé par Sakesar vers Sargodha. Au moment où il a pris contact avec eux, l’avion se trouvait à 6-8 milles de Sargodha. Les Mysteres ont été largués. » «

« Un deuxième Mystere a alors commencé à se battre avec le Starfighter. En restant avec le Starfighter, le chasseur Mystere a fait preuve d’un courage louable et a pris l’avantage lorsque le Flt Lt Ahmed a commis l’erreur de réduire son adversaire déterminé. Le Le pilote du F-104 n’a pas réussi à dégager sa queue pendant le combat aérien et le Mystere a poursuivi son attaque et a marqué plusieurs coups de canon sur le Starfighter.

M. Mohan a partagé le récit indien sur le podcast et a déclaré que le commandant de l’escadron n°1, le capitaine de groupe OP Taneja, avait lu le livre de M. Fricker et conclu que c’était AB Devayya qui avait abattu le F-104 car il était la seule victime de le raid aérien tôt le matin sur Sargodha s’est opposé à l’affirmation de M. Fricker selon laquelle trois Mystere avaient été abattus.

Tous les avions de la formation de six avions ont atteint Adampur et c’est le chasseur d’AB Devayya qui n’a pas pu regagner la base aérienne. Après chaque sortie ou combat, les pilotes subissent un débriefing. Aucun pilote de cette formation n’a observé de combat aérien avec un F-104 Starfighter, déclare PVS Jagan Mohan, donc l’affirmation du Pakistan selon laquelle trois Mysteres auraient été abattus est sans fondement.

Le Pakistan reconnaît cependant la perte du F-104 Mach 2 Starfighter dans la guerre aérienne. M. Fricker écrit que l’armée de l’air pakistanaise a obtenu des détails sur les « trois » pilotes de l’IAF qui ont été tués au-dessus du Pakistan le 7 septembre. « Dans leurs rangs, deux étaient des chefs d’escadron (Jasbeer Singh et AB Devayya) et un était un lieutenant d’aviation ( B Guha). »

Sur la base de ces observations, le capitaine de groupe Taneja a écrit au maréchal en chef de l’air Idris Hasan Latif au sujet du combat aérien et a mentionné qu’aucun autre pilote de cette formation n’avait signalé un engagement avec un Starfighter et qu’une seule victime avait été signalée ce jour-là.

Le vol Lt B Guha était une autre victime de l’escadron. Il a été tué au combat mais plus tard dans la soirée lors d’un autre raid et non lors du bombardement avant l’aube sur Sargodha.

Le capitaine de groupe Taneja a demandé au maréchal en chef de l’Air Latif de recommander le nom du chef d’escadron AB Devayya pour le Maha Vir Chakra (à titre posthume).

Près de neuf ans après que le monde ait remarqué l’un des combats aériens les plus audacieux de l’histoire de l’aviation indienne, le gouvernement a décerné à AB Devayya le Maha Vir Chakra (à titre posthume) en 1988. Le chef d’escadron est le seul lauréat à titre posthume du Maha Vir Chakra dans l’air indien. Forcer.

Il est intéressant de noter que le Starfighter d’Amjad Hussain a été de nouveau abattu six ans plus tard au-dessus d’Amritsar pendant la guerre de 1971. Hussain s’est échappé et a été fait prisonnier de guerre (PoW). Lors d’un interrogatoire, il a évoqué le combat aérien du 7 septembre au-dessus de Sargodha.

Au point culminant de « Top Gun : Maverick », après que le F-14 de Tom Cruise ait été intercepté par les chasseurs de cinquième génération, il avait deux options : soit s’éjecter, soit participer à un combat aérien avec un avion supérieur.

« Nous ne pouvons pas distancer ces gars-là », dit Maverick à son copilote « Rooster », qui répond: « Ce n’est pas l’avion, c’est le pilote. »

C’était une fiction, mais la décision du chef d’escadron AB Devayya de s’engager avec le Starfighter était réelle. Si Devayya ne s’était pas engagé avec le Starfighter, les autres Mystères de la formation auraient été ciblés.

(Divyam Sharma est sous-rédactrice principale chez NDTV)

Avertissement : Ce sont les opinions personnelles de l’auteur.