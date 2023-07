Blog : Blog : De l’expulsion à Oxford, enfin, je peux raconter mon histoire

Le 13 novembre 2022, j’ai été transporté à l’hôpital après m’être effondré à l’Université d’Asie du Sud (SAU). Un médecin a dit que je devais être hospitalisé car il y avait une possibilité d’arrêt cardiaque. Ma grève de la faim avait nui à ma santé. Le troisième jour de mon jeûne de protestation, mon taux de sucre est tombé en dessous de 60 et je suis devenu faible et tremblant.

Comment en est-on arrivé là ?

Certains étudiants de SAU, dont moi, avaient commencé une grève de la faim il y a quelques jours contre l’expulsion arbitraire de cinq étudiants sans aucune enquête. Nous protestions pour demander une augmentation des allocations mensuelles de ceux qui poursuivent des études de maîtrise et une représentation dans les comités anti-harcèlement de la SAU. Bien que plus de 100 étudiants aient participé à la manifestation, l’administration de l’université nous a choisis cinq pour montrer l’exemple. Le plan de l’université pour intimider les étudiants en appelant la police de Delhi sur le campus n’a pas fonctionné.

Allongé dans un lit d’hôpital avec des fluides intraveineux injectés dans mes veines, je voulais désespérément raconter mon histoire au monde – l’histoire de la lutte des étudiants de la SAU contre une administration universitaire despotique. Mais aucun média grand public populaire n’était intéressé.

Quelques jours plus tard, le 22 novembre, mon ami Ammar Ahmad, qui a été expulsé pendant un an avec moi, a fait un arrêt cardiaque et a été admis aux soins intensifs. Le lendemain, plus de 100 étudiants ont marché vers le bureau du registraire par intérim et ont demandé justice pour notre ami qui luttait pour sa vie aux soins intensifs. L’administration a réduit la peine et a accepté de prendre en charge les frais médicaux d’Ammar. Cependant, nous avons exigé la révocation complète des commandes antérieures. Mais l’université a de nouveau appelé la police de Delhi sur le campus. La police a fait office de médiateur et a demandé à l’administration d’organiser une réunion avec les étudiants protestataires et de résoudre les problèmes à l’amiable. L’administration de l’université a accepté de rencontrer les étudiants le lendemain, pour nous tromper une fois de plus.

Trois jours plus tard (le 25 novembre), alors qu’Ammar était hors de danger, Umesh et moi avons été expulsés arbitrairement, encore une fois sans aucune enquête. Contrairement aux ordonnances précédentes, les nouvelles précisaient les allégations portées contre nous. Selon les ordonnances du procureur, l’université nous avait expulsés pour être entrés de force dans le bureau du registraire par intérim le lendemain de l’hospitalisation d’Ammar et pour l’avoir empêché d’exercer ses fonctions. Les ordres nous ordonnaient de quitter l’auberge dans les 24 heures.

Qui écouterait ma souffrance maintenant ? Encore une fois, aucun média populaire n’était intéressé.

Il y a eu de nombreux cas où j’ai voulu raconter mon histoire au monde, espérant que cela nous apporterait un semblant de justice. L’administration de l’université a retardé ma bourse de recherche junior (JRF) de sept mois, ce qui m’a obligé à emprunter de l’argent à des amis et à vivre frugalement. Tout cela a gravement affecté ma santé mentale. L’université a refusé ma demande de bourse jusqu’à ce qu’elle active ma bourse, comme dans le cas d’autres boursiers de la JRF.



Le registraire par intérim m’a empêché de parler lors d’une rencontre entre les étudiants et les responsables de l’université. Il m’en voulait d’être assis en sa présence, même s’il n’avait aucun problème à ce que d’autres étudiants le fassent. L’administration de l’université m’a arbitrairement expulsé sans aucune enquête. Umesh et moi avons été jetés hors du bus qui devait emmener les étudiants au nouveau campus.

Umesh et moi n’avons pas été autorisés à entrer sur le nouveau campus et avons été forcés de rester debout devant la porte pendant près de cinq heures. L’université m’a interdit l’accès à l’identifiant de messagerie institutionnel (par lequel j’avais postulé à Oxford et soumis des articles de recherche à des revues) sans m’en informer. Les responsables de la sécurité nous ont traînés Umesh et moi comme des criminels devant un comité pour examiner notre représentation contre les ordonnances du procureur. Le comité m’a accusé sans aucune preuve et plus tard a confirmé mon expulsion.

Je voulais crier au monde entier ma douleur aux mains de l’administration autoritaire de l’université, qui était prête à faire n’importe quoi pour maintenir « la discipline » et « l’ordre » sur le campus.

Je voulais raconter mon histoire, mais aucun média grand public n’était prêt à la publier.

Tout a changé lorsque j’ai obtenu mon admission à l’Université d’Oxford. Soudain, les principaux médias m’ont contacté, me demandant de partager mon expérience d’expulsion à Oxford.

Enfin, mon histoire mérite d’être racontée.

Entrer à Oxford après avoir été victime de harcèlement institutionnel de la part de l’université pourrait être une histoire inspirante. Et si vous n’aviez pas réussi à vous rendre à Oxford ? N’étais-je rien avant Oxford ? Dois-je «réaliser» quelque chose pour partager ma douleur et ma souffrance? Qu’en est-il des survivants du harcèlement institutionnel qui n’ont pas « prouvé » leur mérite ? Leurs histoires ne méritent-elles pas d’être racontées ?

Aucun d’entre nous ne s’est remis du traumatisme que nous a infligé l’université. Mon ami Ammar, qui a failli perdre la vie, n’a toujours pas retrouvé la parole. La suspension de quatre professeurs de manière vindicative, pour avoir soutenu les protestations, a encore aggravé la situation. La pure impuissance que je ressens, en raison de mon incapacité à tenir l’administration responsable de son harcèlement des étudiants et des professeurs, me rend agitée et vulnérable.

Les espaces universitaires ne sont-ils pas censés être démocratiques et inclusifs ? Comment une université peut-elle produire des esprits critiques alors qu’elle punit ses étudiants et ses professeurs pour avoir soulevé des questions gênantes pour les personnes au pouvoir ? L’expulsion et la suspension d’étudiants et de professeurs à la SAU sont de violentes atteintes à la liberté académique et à la démocratie universitaire.

Cela a créé une situation dans laquelle les étudiants, les travailleurs et les professeurs auront peur de s’exprimer. L’« autorité compétente » de l’université, qui a approuvé les mesures « disciplinaires », ne tolérera aucune dissidence sur le campus. Si cette situation extraordinaire sur le campus perdure, il sera difficile pour SAU de survivre. J’ai eu la chance de survivre au harcèlement et d’écrire mon histoire sur une plateforme d’information. Je ne peux qu’espérer que les choses s’améliorent.

(Bhimraj M est un universitaire qui poursuit actuellement sa maîtrise en droit à l’Université d’Oxford)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.

L’Université d’Asie du Sud, dans sa réponse, a déclaré qu’aucun étudiant n’avait été « isolé et puni » sans avoir dûment pris en compte toutes les preuves recevables.



L’université a également déclaré qu' »aucun étudiant n’a jamais été » traité injustement et harcelé par l’administrateur de la SAU en raison de son statut de caste « . Le président par intérim [never] a refusé de rencontrer des étudiants, y compris « Bhim », et si seulement les étudiants avaient auparavant rencontré au moins le doyen des étudiants.

Les quatre membres du corps professoral, faisant face à des allégations d’inconduite, ont été suspendus, a déclaré SAU.