Blog : Blog : 5 raisons pour lesquelles la crise du Manipur peut être résolue. Pas.

Les violences ethniques au Manipur sont loin d’être terminées, quatre mois après leur début. Des rapports faisant état de fusillades et de morts arrivent presque tous les jours. Les forces de sécurité ont établi des zones de sécurité, divisant les zones où vivent les Meiteis, majoritaires dans la vallée, et les Kukis, majoritaires dans les collines.

Ce qui a commencé comme une protestation des tribus Chin-Kuki contre la demande des Meiteis d’être inclus dans la catégorie des tribus répertoriées (ST) s’est maintenant transformé en une demande des Kukis pour une « administration séparée », quoi que cela signifie.

Pourquoi faut-il autant de temps pour que les violences à Manipur s’arrêtent complètement ?

Il pourrait y avoir cinq raisons principales à cela.

Narcoterrorisme

Premièrement, le narcoterrorisme et les cartels de la drogue seraient les moteurs de la crise du Manipur. Worldometer, le site de statistiques en temps réel devenu célèbre pendant la pandémie de COVID-19, a rapporté que le trafic de drogue, la culture du pavot et le commerce de l’héroïne sont estimés à 110 milliards de dollars à l’échelle mondiale.

L’Inde est située juste entre les deux plus grands producteurs d’opium : l’Afghanistan et le « Triangle d’Or » (Myanmar, Thaïlande et Laos). La frontière occidentale de l’Inde est bien protégée en raison de la menace active du Pakistan, mais la frontière orientale avec le Myanmar reste jusqu’à présent largement non protégée, ce qui en fait la voie privilégiée par les cartels de la drogue pour acheminer leurs « produits ».

Les cinq districts de l’Est du Manipur partagent une frontière de 400 km avec le Myanmar et moins de 10 pour cent de sa frontière internationale avec le Myanmar est clôturée, laissant la région largement ouverte au trafic de drogue. La longueur totale de la frontière entre l’Inde et le Myanmar est de 1 600 km.

Les fermes de pavot de la pointe nord de l’État Chin du Myanmar se trouvent à seulement 60 km de la ville frontalière du Manipur, Moreh.

Il n’y a aucune raison alarmante d’accélérer la clôture de la frontière, le Myanmar étant une nation amie. Mais le centre de l’insurrection indienne se trouve également dans cette région. La question est donc : avons-nous pris cela à la légère ?

Le déplacement du « Triangle d’Or » est bien documenté avec la culture de l’opium à grande échelle qui se développe à Manipur. Les médias ont fait état de l’implication directe des cartels de la drogue du Myanmar. Plus de 18 000 acres de cultures d’opium ont été détruites, dont la majorité dans les zones dominées par les Chin-Kuki.

Le gouvernement N Biren Singh du Manipur a arrêté au cours des cinq dernières années plus d’un millier de personnes dans des affaires de drogue, suite à la politique de tolérance zéro du Premier ministre Narendra Modi à l’égard des drogues. Tous ces facteurs renforcent l’allégation selon laquelle les stupéfiants sont l’une des principales raisons de la violence à Manipur.

Instabilité au Myanmar

Deuxièmement, l’instabilité au Myanmar voisin, où un gouvernement de junte militaire dirige le spectacle, a contraint nombre de ses citoyens à fuir vers l’Inde. La rébellion armée, la répression de la junte et les frappes aériennes contre les forces anti-junte se produisent au Myanmar.

Un rapport des Nations Unies du 6 mars de cette année – près de deux mois avant que les affrontements ethniques n’éclatent à Manipur – estimait le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du Myanmar à 17 lakh, dont 10,8 lakh étaient des réfugiés et des demandeurs d’asile. La politique de « région de libre circulation » de 16 km entre l’Inde et le Myanmar facilite également l’entrée des réfugiés au Manipur via la ville commerciale frontalière de Moreh. Les insurgés Chin-Kuki-Zo de la région occidentale du Myanmar frontalière avec l’Inde sont principalement présents à Manipur.

L’Inde n’est pas signataire de la Convention relative aux réfugiés de 1951 et de son protocole de 1967, mais le Mizoram a ouvertement accueilli des réfugiés du Myanmar, jusqu’à 40 000 d’entre eux, selon les données du ministère de l’Intérieur de l’État. Le Mizoram les enregistre également officiellement comme « réfugiés », qui peuvent être expulsés ultérieurement.

Manipur a déclaré que les narcoterroristes et les immigrants illégaux du Myanmar étaient à l’origine des affrontements ethniques.

Dans le Manipur voisin, le gouvernement a pris certaines mesures pour fournir une aide humanitaire aux réfugiés dont le nombre réel reste à déterminer. Mais la communauté Chin-Kuki-Zo n’attribuerait pas le statut de réfugié à ceux qui ont fui le Myanmar car ils appartiennent aux mêmes groupes ethniques, ce qui, selon les Meiteis, montre que l’appartenance ethnique est privilégiée par rapport à la nationalité. Pour cette raison, les demandeurs d’asile préfèrent Manipur, car ils ne seraient pas étiquetés comme réfugiés et se verraient refuser le même soutien que les citoyens indiens. De nombreux citoyens birmans possédant de faux Aadhaar et d’autres documents ont été arrêtés à Manipur.

Effets persistants de la division et de la domination coloniales

Troisièmement, un coup de maître des Britanniques qui leur a permis de contrôler les gens a été le système zamindari, une forme de « diviser pour régner ». Sous prétexte de protéger le royaume du Manipur de la Birmanie, les Britanniques ont commencé à réinstaller les Chin-Kuki-Zo dans la partie sud du Manipur et ont introduit le système féodal, en particulier la chefferie.

Après le départ des Britanniques, l’Inde a adopté la loi sur l’abolition des Zamindari de 1951 et a mis fin au système zamindari, mais à Manipur, les tribus Chin-Kuki-Zo le pratiquent toujours. Même l’État dominé par Chin-Kuki-Zo, le Mizoram, a abandonné la chefferie.

Les chefs des villages Chin-Kuki-Zo du Manipur sont les seuls dirigeants de leurs colonies et possèdent des villages entiers.

Le système féodal suit le népotisme et l’autocratie : lorsque le chef actuel meurt, seul son fils peut devenir le prochain chef. La soif de pouvoir et la déloyauté entre frères et sœurs ont conduit à la prolifération de nombreux villages du Manipur, en particulier dans les zones qu’ils dominent. Ils ont été accusés d’avoir procédé à une déforestation massive car les nouveaux villages se trouvent dans les collines et dans les zones forestières. Avec l’afflux de réfugiés birmans et d’immigrants illégaux au Manipur, la création de nouveaux villages devient plus facile car les nouveaux arrivants peuvent vivre comme des sujets.

Un département des forêts a battu un bureau incendié à Churachandpur (Dossier)

Le Times of India, dans un rapport du 6 juin 2022, a déclaré que Manipur comptait quelque 934 villages non reconnus. Le gouvernement du Manipur a mené ces dernières années des campagnes d’expulsion pour récupérer les terres forestières, conduisant parfois à de violentes manifestations. Les bureaux du département des forêts du district de Churachandpur ont été les premiers incendiés par des mécréants avant que des violences à grande échelle n’éclatent le 3 mai au soir. L’un des bureaux a été identifié à tort comme une « maison Kuki » par la Guilde des rédacteurs de l’Inde dans son récent rapport sur la couverture médiatique des violences de Manipur. La guilde a ensuite corrigé l’erreur.

Accord discutable avec les insurgés

Quatrièmement, les insurgés Chin-Kuki-Zo appartenant à près de 25 groupes armés du Manipur font l’objet d’une surveillance étroite pour leur participation présumée aux affrontements ethniques, malgré la signature d’un accord de paix tripartite en 2008 avec le centre, le gouvernement de l’État et l’armée, appelé à suspendre les opérations. opérations (SoO).

Le portail du terrorisme sud-asiatique, un référentiel d’incidents terroristes, a enregistré des extorsions de fonds contre des gens ordinaires et des chauffeurs commerciaux sur les autoroutes, des enlèvements et d’autres activités illégales de la part des insurgés, même après la signature de l’accord SoO. Il existe des enregistrements de « mémos » signés envoyés par les dirigeants de certains groupes insurgés, citant la violation des règles de base de l’accord SoO par un autre groupe.

L’armée a procédé à des contrôles surprises dans les camps de « suspension des opérations » (SoO) à Manipur

À Churachandpur, l’épicentre des violences qui ont débuté le 3 mai, des images d’un rassemblement montrent des gens, apparemment issus des groupes SoO, en tenue de combat camouflée et portant des fusils d’assaut. Un groupe d’insurgés qui avait signé l’accord SoO avait également appelé à mettre fin au blocus d’une route nationale qui durait depuis deux mois. L’efficacité de l’accord SoO est discutable si les groupes insurgés mènent des activités illégales.

Protection constitutionnelle insuffisante

Cinquièmement, la protection constitutionnelle accordée aux groupes ethniques du nord-est de l’Inde semble insuffisante pour répondre aux réalités d’aujourd’hui. Après tout, plus de 76 ans se sont écoulés depuis l’indépendance. Il est indéniable que le nord-est a connu une croissance lente par rapport au reste du pays, jusqu’à ce que le développement reprenne au cours des neuf dernières années. Les habitants du nord-est sont ethniquement et culturellement divers, distincts avec leurs propres coutumes et pratiques.

Tous les principaux groupes ethniques de chaque État du nord-est sont protégés par la loi de 1989 sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités). Les Mizos du Mizoram ; les Khasi, Jantia et Garo à Meghalaya ; Les Nagas du Nagaland et les principaux groupes ethniques autochtones de l’Arunachal Pradesh, de l’Assam, du Tripura et du Sikkim sont protégés par cette loi importante.

Mais au Manipur, seuls les Nagas et les Kukis sont protégés. Les Meiteis, qui constituent également un groupe ethnique majeur au Manipur, ne sont pas protégés.

Cette exclusion est un cas clair de discrimination à l’encontre de la communauté Meitei. Sans protection légale, la communauté Meitei n’a accès qu’à 6 à 8 pour cent de la superficie totale de l’État, confinée à la région de la vallée. C’est la véritable zone où les Meiteis peuvent vivre, posséder des terres et y appeler leur foyer, tandis que les 92 à 94 pour cent restants de l’État leur sont refusés.

Les tribus reconnues peuvent cependant posséder des terres et vivre dans la vallée.

Les Meiteis ne peuvent pas acheter de terres dans les zones montagneuses, tandis que les tribus Kuki peuvent posséder des terres et des propriétés dans les zones vallonnées.

Le système de réservation, qui est de 31 pour cent pour les tribus répertoriées (ST) à Manipur, n’a pas été en faveur des Meiteis. Avec des opportunités similaires offertes, la représentation de la communauté Meitei dans l’emploi et l’éducation est en déclin. Les données des deux derniers résultats de la Commission de la fonction publique du Manipur montrent que de nombreux candidats ST issus des tribus Chin-Kuki-Zo ont été sélectionnés sur la base du mérite plus la réserve de 31 pour cent.

De nombreux membres de la communauté Meitei ont émigré vers d’autres villes pour lutter pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles, en raison du manque d’opportunités et de soutien dans leur propre État.

Les premiers rapports du recensement britannique de 1901 enregistraient les Meiteis comme des « tribus ». Étonnamment, cela a disparu de la même liste après l’indépendance. Il n’y a eu aucune explication ni consensus sur la manière dont l’acte de disparition s’est produit.

Chacun de ces cinq facteurs étant interconnectés, une solution unique ne conviendra peut-être pas à tous. Ce qui est certain, c’est qu’une action décisive est la seule voie à suivre. À tout le moins, les Meiteis ont besoin d’une protection constitutionnelle contre tous ces facteurs et forces.

Ils ne demandent pas de protection supplémentaire, mais d’être traités et protégés comme les autres tribus du nord-est.

(Debanish Achom est rédacteur en chef des actualités chez NDTV)

Avertissement : Ce sont les opinions personnelles de l’auteur.