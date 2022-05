Blog Alex Hammond: Search For A Song pourrait être utile contre le champion de retour Stradivarius | Nouvelles de la course

Alex Hammond de Sky Sports Racing affronte le star stayer Stradivarius avec un concurrent irlandais dans la Yorkshire Cup de vendredi sur le Knavesmire.

Le dicton «garder le meilleur pour la fin» semble approprié en ce qui concerne les essais du Derby cette année.

Lorsque la nouvelle est apparue que le Luxembourg, favori de l’avant-poste, allait manquer la Classique d’Epsom avec un léger revers, la course a été ouverte.

Son entraîneur Aidan O’Brien a continué à détenir la main la plus forte avec des gagnants dans la plupart des épreuves. Cependant, le train s’est déplacé vers York et le Dante a été remporté dans un style sensationnel par le Desert Crown formé par Sir Michael Stoute et un nouveau protagoniste s’est hissé au sommet du marché.

Sauntered semble le mot juste pour décrire la manière de sa victoire. Ce n’était que son deuxième départ sur un hippodrome, et il a montré le même professionnalisme à York qu’à Nottingham lors de ses débuts en novembre.

C’est un cheval qui attire les regards. Pour l’anthropomorphiser un instant, s’il était humain, vous imaginez qu’il serait un gars modeste, discret, mais incroyablement beau qui n’est pas conscient de l’impact qu’il a sur les autres.

Image:

Sir Michael Stoute et le jockey Richard Kingscote avec le vainqueur de Dante Desert Crown à York





Il y a un air de confiance en lui et il fait certainement tourner les têtes. Les bookmakers ont également été impressionnés par la victoire et immédiatement après la course, Sky Bet est allé 2/1 sur le poulain invaincu pour le Cazoo Derby.

Il y a beaucoup à aimer chez lui, mais pas son prix actuel. Dans cet esprit, l’un des plus jeunes du clan O’Brien espère que son poulain pourra briller dans la grande course.

Donnacha O’Brien est responsable du tir 10/1 de Piz Badile. Il a remporté le Ballysax à Leopardstown lors de sa réapparition et cette dernière course nous a fourni un vainqueur du Derby en 2016 lorsque Harzand l’a remporté sur le chemin du succès du Derby anglais et irlandais.

Image:

Baaeed revient dans les Lockinge Stakes à Newbury





Piz Badile a fait preuve d’une réelle ténacité en remportant le Ballysax, devant se battre après avoir été dirigé par le finaliste Buckaroo, et il était encourageant de voir ce cheval monter en société cotée depuis.

Desert Crown a l’air d’être le professionnel ultime et c’était excitant de voir un cheval briller dans un essai de Derby, mais au vu des prix, je suis heureux à ce stade d’être avec Piz Badile. Oublions le Derby pour l’instant.

Le brillant Baaeed revient à Newbury

L’une des stars établies et l’un des chevaux de course les mieux notés au monde revient à l’action à Newbury samedi. Je suis un peu surexcité à l’idée de revoir Baaeed sur la bonne voie.

Le poulain formé par William Haggas est invaincu lors de ses six départs et a signé la saison dernière avec une victoire sensationnelle lors de la Journée des champions à Ascot où il a battu Palace Pier dans les Queen Elizabeth II Stakes.

Quand on considère qu’il n’a pas mis les pieds sur un hippodrome avant juin de l’année dernière, ses progrès ont été époustouflants, et il semble qu’il pourrait y avoir encore plus d’améliorations à venir à l’âge de quatre ans.

Il est 4/9 favori pour remporter le Lockinge samedi et est déjà 10/11 pour remporter le Queen Anne à Royal Ascot. Son pedigree suggère qu’il restera plus loin que le voyage de mile sur lequel il a couru exclusivement jusqu’à présent.

Il a des entrées dans le Prince Of Wales’s Stakes à Royal Ascot et le Coral Eclipse à Sandown sur plus d’un mile et quart et il semble qu’il ait le monde à ses pieds à ce stade de sa carrière.

Cela aurait été une option facile de l’emmener au haras après sa saison de trois ans, mais Shadwell Estate Company a pris l’option sportive et nous avons la chance de le voir courir en 2022.

La London Gold Cup pourrait vomir un concurrent du Groupe

Rester avec Newbury samedi et la BetVictor London Gold Cup est toujours un handicap informatif, généralement remporté par un futur artiste du groupe.

Roger Charlton l’a utilisé comme tremplin dans le passé pour certaines futures stars, notamment Headman et Time Test.

Je suis curieux de voir comment La Pulga se comporte pour Roger et son fils Harry. À toutes fins utiles, il semble que ce hongre ait quelque chose à prouver, mais au prix, et étant donné que Sky Bet paie 5 places, il pourrait être un à garder.

Il est l’outsider 20/1 au moment de la rédaction.

Affronter Stradivarius à York

Maintenant, ne m’abattez pas dans les flammes, mais je suis contre Stradivarius lors de la Paddy Power Yorkshire Cup de vendredi à York. C’est un cheval merveilleux et ce qu’il a accompli au cours de sa longue carrière est remarquable, mais peut-il continuer à l’âge magnifique de huit ans ?

C’est tout à l’honneur de l’équipe de Clarehaven Stables, car il a toujours semblé tout à fait le personnage et a gardé un couvercle sur lui en tant que cheval à part entière. [not castrated] prend un peu de travail.

Donc, je l’affronte dans une course qu’il a déjà remportée deux fois avec le raider irlandais Search For A Song. Elle n’est pas elle-même une poule de printemps à l’âge de six ans et c’est fantastique de voir ses propriétaires, Moyglare Stud Farm, la laisser courir pour une autre saison.

Image:

Frankie Dettori effectue sa célèbre sortie en vol de Stradivarius après avoir remporté la Doncaster Cup





Elle est déjà double gagnante de Groupe 1 et n’a donc rien à prouver. Elle a été battue par son jeune frère Kyprios à son retour dans les Vintage Crop Stakes et j’espère que cette course lui aura permis de remporter cette mission.

Incidemment, Kyprios court le vendredi soir dans le Saval Beg à Leopardstown et sera un prix court pour gagner cela.

Kyprios est 6/1 deuxième favori pour l’Ascot Gold Cup et il ressemble à un stayer progressif et passionnant pour Aidan O’Brien.