Blog Alex Hammond: Awesome Alpinista revendique la gloire de l’Arc et l’action de saut revient à Chepstow | Nouvelles de la course

La présentatrice de Sky Sports Racing, Alex Hammond, revient avec son blog hebdomadaire, revenant sur un week-end dramatique en France et jetant un coup d’œil à l’action de saut de ce week-end.

Il s’est passé beaucoup de choses depuis notre dernière conversation ? Eh bien, Christophe Soumillon s’est déshonoré et sa jument vedette alpiniste s’est couverte de gloire en remportant le Prix de l’Arc de Triomphe pour Sir Mark Prescott.

Je pars à Chepstow pour la réunion d’ouverture de la saison des sauts de deux jours, mais revenons au week-end dernier.

Ce n’est pas souvent que vous allez courir et la réalité dépasse les attentes, mais l’Arc a plus que livré, et je n’ai pas autant apprécié une réunion de course depuis longtemps.

ParisLongchamp bourdonnait après qu’Alpinista ait fait son truc et c’était joyeux de voir Sir Mark Prescott au lendemain de la victoire.

Le grand homme s’entraîne depuis 53 saisons et il n’y a personne de mieux que de préparer un cheval pour un jour spécifique que le maître de Heath House, mais ces jours viennent généralement avec un gros handicap et pas la course de plat la plus célèbre au monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’adressant exclusivement à Sky Sports Racing, le jockey Christophe Soumillon a admis avoir commis une “terrible erreur” après avoir poussé Rossa Ryan hors de la selle, ce qui a valu au pilote français une interdiction de deux mois.



C’était merveilleux pour Luke Morris et aussi pour la propriétaire/éleveuse Kirsten Rausing, qui s’investit tellement dans ce sport.

Les fans de National Hunt ont beaucoup à attendre ce week-end avec le saut à la vitesse supérieure. Le temps exceptionnellement sec pour la saison a donné lieu à quelques petits champs, mais il y a quelques opportunités de paris décentes au cours du week-end.

La 75 000 £ Trophée d’argent du groupe Wasdell Handicap Hurdle est le long métrage du samedi et les sponsors courent Champion de Zabeel à peine sorti du handicap, et il ne peut pas être écarté.

Je pense qu’ils peuvent tous lutter contre Colline des Knappers pour Paul Nicholls. Un autre été sur son dos aurait dû l’aider à se développer davantage et il a remporté sept de ses 10 départs à ce jour.

Il a de l’endurance à prouver lors du voyage, mais je pense qu’il l’obtiendra sans problème maintenant qu’il est, espérons-le, un modèle plus fort.

Ailleurs le samedi attention à un cheval dans la fermeture Chepstow Construction Equipment Open NH Flat Race.

Garçon de Bannow Bay a terminé deuxième d’un point à point irlandais en février devant un cheval appelé Matata qui est tenu en haute estime par ses relations. Vous vous attendez à ce que ce cheval court bien s’il est parfaitement préparé pour ses débuts dans les règles.

Image:

Nostrum est aussi court que 8/1 pour les 2000 Guinées de l’année prochaine après une victoire impressionnante à Newmarket jeudi





N’oublions pas Newmarket ce week-end cependant, avec les poulains chics faisant la queue pour le Enjeux de Darley Dewhurst le samedi où Panacée sera populaire après avoir remporté deux des deux, y compris les Tattersalls Stakes du Groupe 3 la dernière fois.

Le fait que Sir Michael Stoute ait une inclinaison à ce sujet en dit long sur le respect qu’il a.

A un prix plus élevé, Isaac Shelby vaut la peine d’être gardé sur votre radar pour Brian Meehan. Il est 9/1 et avec Sky Bet payant trois places, au lieu de deux, il pourrait remplir l’une de ces places.”