Blocus de Jersey – pêcheur français promet une nouvelle «  bataille de Trafalgar  » en tant que soldat britannique du 19e siècle OUVRE LE FEU avec mousquet

Des pêcheurs FRANÇAIS ont juré une nouvelle «bataille de Trafalgar» en voyant un homme en uniforme de soldat tirant un mousquet vers le blocus autour de Jersey.

La dispute sur les droits de pêche entre la Grande-Bretagne et la France s’est intensifiée avec le déploiement de deux canonnières de la Royal Navy et un navire de la marine française se dirigeant vers les îles anglo-normandes.

Un navire de la Royal Navy se profile alors que les Français déclenchent des fusées éclairantes

Claude La Vaullée, un skipper normand qui pêche au large de Jersey depuis 40 ans, a déclaré à Ouest France que lui et d’autres pêcheurs avaient équipé leurs navires pour «remettre en scène la bataille de Trafalgar».

Trafalgar était une célèbre bataille navale pendant les guerres napoléoniennes – qui ont fait rage de 1803 à 1815 – qui a vu la Royal Navy vaincre les forces combinées de la France et de l’Espagne.

Les marins français sont furieux alors que les autorités de Jersey ont rejeté certaines demandes de permis de pêche dans les eaux de l’île, ce qui pourrait leur coûter des revenus.

Quelque 70 navires ce matin se sont déplacés pour bloquer l’entrée du port de St Heiler alors que les navires de la Royal Navy HMS Tamar et HMS Severen se cachaient à proximité pour surveiller la situation.

Et dans une vidéo bizarre apparemment filmée ce matin au célèbre château Elizabeth de Jersey, un homme au chapeau à trois coins a été vu en train de charger et de tirer au mousquet sur les bateaux français, rapporte ITV.

Le clip montre l’homme – qui semble également porter une veste haute visibilité et a été identifié comme membre du groupe de reconstitution, la milice de Jersey – chargeant son arme d’époque et explosant vers la côte dans une bouffée de fumée.

Les utilisateurs de Twitter ont été chatouillés par la vidéo par la vidéo particulière, avec un disant « J’aime cet homme » et un autre ajoutant « Les Français n’ont vraiment pas appris de l’histoire, n’est-ce pas? ».

D’autres ont ajouté: «Absolument génial. Repoussez les envahisseurs »et l’un d’eux a dit« Donnez à cet homme un titre de chevalier maintenant! ».

La responsable des communications de Jersey Heritage, Suzi Austin, a refusé de commenter la vidéo lorsqu’elle a été approchée par The Sun Online.

Les comparaisons avec Trafalgar et l’homme au mousquet surviennent également par coïncidence alors que la France a célébré hier le 200e anniversaire de la mort de l’empereur Napoléon.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que le tyran faisait «partie de nous» – mais a insisté sur le fait que la journée était une commémoration plutôt qu’une célébration.

Et de nos jours, le débat sur la pêche est le dernier d’une série de différends entre la Grande-Bretagne et les pays de l’UE après le Brexit.

David Sellam, chef de l’autorité maritime mixte Normany-Bretagne, a déclaré à The Local: «Nous sommes confrontés à des personnes qui ne sont pas dignes de confiance.

«Jersey a été repris par une frange extrémiste, qui veut réduire l’accès à la pêche française et profiter du Brexit.

«Nous sommes prêts pour la guerre. Nous pouvons mettre Jersey à genoux si nécessaire.

Les autorités de Jersey ont rejeté la dispute comme un malentendu et ont déclaré qu’il n’y avait pas de limite de temps pour l’octroi de plus de licences.

Le ministre des Relations extérieures, Ian Gorst, a insisté sur le fait qu’ils accorderont plus de droits aux pêcheurs français s’ils en avaient besoin, et les licences accordées vendredi étaient basées sur la preuve des activités de pêche passées.

Des pêcheurs en colère ont déclenché des fusées éclairantes alors que des dizaines de bateaux français ont commencé à fuir juste après 6 heures du matin alors que l’énorme querelle sur les droits de pêche s’intensifiait

Les habitants ont déclaré que les tensions étaient «très fortes» aujourd’hui alors que des images montrent des bateaux descendant sur la petite île – à seulement 14 miles de la côte française.

Le pêcheur de Jersey Josh Dearing a décrit la scène au port de Saint-Hélier jeudi matin comme «comme une invasion».

Le joueur de 28 ans a déclaré: « Il y avait quelques torches portatives et des torches fumigènes qui se sont déclenchées et apparemment quelques pétards et des trucs venant des Français. »

Il a déclaré que la flotte française était principalement composée de «gros dragues et chalutiers français» d’environ 12 mètres ou plus.

M. Dearing a ajouté: «C’était tout un spectacle. C’était impressionnant, j’ai regardé du rivage ce matin et c’était comme une mer de lumières rouges et de fusées éclairantes déjà en mer. C’était comme une invasion.

Environ 70 bateaux sont descendus pour bloquer le port de Saint-Hélier

Un pêcheur français est furieux contre Jersey à propos des droits de pêche

C'est le dernier d'une longue série de lignes de pêche post-Brexit

Il a dit qu’il y avait eu des rumeurs au sujet d’une manifestation prévue il y a quelques jours, mais il ne savait pas s’il s’agissait de «menaces graves ou vides».

Il a ajouté: «Les Français étant les Français, ils ne plaisantent pas. Ils peuvent bloquer leurs propres ports – ils n’hésiteraient pas à venir nous le faire.

M. Dearing a déclaré qu’il était «absolument» heureux d’apprendre mercredi soir que des navires de la Royal Navy étaient déployés pour patrouiller dans les eaux autour de Jersey.

Il a déclaré: «Nous ne sommes absolument pas protégés à Jersey. Nous n’avons rien à part quelques policiers. Nous n’avons pas de bateau de police, nous n’avons pas de bateau de la marine, nous n’avons rien pour nous protéger.

«Les Français peuvent être hostiles. Tous nos moyens de subsistance se trouvent dans ce port et s’ils le voulaient, ils pourraient causer des dommages. »

Le pêcheur de Jersey Josh Dearing a déclaré que les Français étaient « hostiles »

Les patrons des supermarchés de l’île ont averti aujourd’hui que leurs étagères seraient vides samedi à moins que la Royal Navy ne puisse empêcher les chalutiers français de bloquer le port.

Les stocks de pain, de fruits, de viande fraîche et de légumes disparaîtront si les navires de fret ne peuvent pas livrer leurs approvisionnements quotidiens essentiels, a déclaré le PDG de la Jersey Co-op, Mark Cox.

M. Cox a déclaré que l’île comptait sur les navires de la Royal Navy HMS Severn et HMS Tamar pour s’assurer que les bateaux français reculaient.

Le dernier navire de fret, le Commodore Goodwill, est arrivé à Jersey à 4h30 du matin et il y en a un autre prévu pour ce soir, mais les chefs de supermarchés craignent qu’il ne passe pas.

M. Cox a déclaré au Sun: «Le port est une bouée de sauvetage pour l’île et il est absolument essentiel que les navires de fret puissent entrer dans le port.

«Il est vital que ces routes soient dégagées, les étagères seront vides dans les deux jours si le port est bloqué.

«À ce stade, nous dépendons de la Royal Navy pour que les navires de fret arrivent quotidiennement sur l’île.»

La furieuse crise trans-Manche s’est intensifiée après que l’un des principaux alliés de Macron a menacé de débrancher l’électricité de la petite île et que des pêcheurs français se sont engagés à bloquer les ports pour couper la nourriture et les médicaments.

La ministre française des Affaires maritimes, Annick Girardin, a menacé de couper l’électricité de l’île, dont 95% est généré sur le continent et alimenté par trois câbles sous-marins.

Le Royaume-Uni a qualifié les mots menaçants de «surprenants et décevants» – mais les bateliers de Jersey ont averti que bloquer Saint-Hélier serait un «acte de guerre».

Tobias Ellwood a critiqué le «comportement honteux» de la France et a plaidé pour le calme.

L’ancien ministre de la Défense a ajouté: «Il serait sage d’envoyer un patrouilleur offshore de la Royal Navy dans la région pour observer et faire rapport.»

La flotte de pêche française est vue à l'entrée du port de St Helier

Mais le pêcheur local Steve Viney, 55 ans, a déclaré au Sun: «Ce serait un acte de guerre, ce serait incroyable de voir les Français essayer, mais je pense qu’ils seraient déçus à leur arrivée et ont réalisé que nous ne le supporterons pas.

«Le fait que l’UE menace une île est hors de l’échelle, ils aiment penser qu’ils sont civilisés, mais ce n’est clairement pas vrai parce que c’est quelque chose que la Russie ou la Chine pourraient faire.»

Murray Norton, directeur général de la Chambre de commerce de Jersey, a déclaré que les Français avaient été sévères dans leurs menaces.

M. Norton a déclaré: «Les menaces françaises sont disproportionnées étant donné que nous ne parlons que d’une poignée de licences de pêche qui sont en litige.





Mercredi, M. Gorst s’est entretenu avec Marc Lefevre, le président de la région de La Manche, dans le nord de la France, sur «l’ensemble difficile des questions relatives aux licences de pêche».

Le No10 a déclaré que la France devrait déposer une plainte en utilisant le mécanisme de règlement des différends mis en place dans l’accord sur le Brexit de l’année dernière si elle avait un problème plutôt que de faire immédiatement des menaces.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Nous travaillons en étroite collaboration avec l’UE et Jersey sur les dispositions d’accès aux pêcheries après la fin de la période de transition, alors croyez que les Français utiliseront les mécanismes de notre nouveau traité pour résoudre les problèmes.»

Un initié de Whitehall a ajouté: « Ils devraient utiliser les mécanismes de notre nouveau traité pour résoudre les problèmes – c’est exactement ce pour quoi il est là. »