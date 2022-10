Blocus de Coutts: des documents montrent l’inquiétude de la police face à la manifestation

Des parties de documents judiciaires dévoilés aujourd’hui concernant le blocus frontalier à Coutts, en Alberta, en février montrent que la police s’inquiétait du niveau de violence qui pourrait se produire.

À la suite de la protestation contre les mesures de santé publique liées à la COVID-19 qui ont paralysé la circulation au principal poste frontalier américain de la province, la GRC a porté de nombreuses accusations. Le plus grave, complot en vue de commettre un meurtre, a été porté contre quatre hommes de l’Alberta : Christopher Lysak, 48 ans, de Lethbridge; Anthony Olienick, 39 ans, de Claresholm; Chris Carbert, 44 ans, de Lethbridge; et Jerry Morin, 40 ans, d’Olds.

Quatre demandes de mandats de perquisition déposées au tribunal montrent que des agents infiltrés de la GRC se sont infiltrés dans un saloon qui était devenu le quartier général du groupe de protestation. Là, ils ont rencontré Olienick.

Les documents, appelés “informations à obtenir”, comprennent des notes de ces agents infiltrés.

Une partie d’une demande se lit comme suit : “Olienick avait vendu tous ses biens, y compris ses semi-remorques et sa maison, afin qu’il puisse se permettre de faire partie de la révolution.”

Dans le document, la GRC allègue également “Olienick a exprimé sa volonté d’utiliser la force contre la police ainsi que de mourir pour la cause de la protestation”.

Une application révèle également qu’un agent d’infiltration a vu ce qu’il croyait être un gilet tactique dans la camionnette d’Olienick.

“Ils ont senti le gilet et ont confirmé qu’il contenait des plaques de gilet pare-balles”, lit-on.

Une autre application détaille une vidéo de Jerry Morin et de sa compagne postée sur les réseaux sociaux. Dans ce document, Morin appelle davantage de personnes à se joindre à la manifestation à Coutts.

Une partie du message est transcrite dans l’application, qui se lit comme suit : “Morin a dit qu’il n’y avait aucune excuse et” c’est la guerre “.”

Des documents précédemment non scellés ont révélé que la police avait utilisé des écoutes téléphoniques pour surveiller les appels téléphoniques entre les accusés. Ce que les enquêteurs ont entendu dans les appels ou lu dans les textes est expurgé.

Les quatre hommes ont été arrêtés les 13 et 14 février, et la police a fouillé une maison et une propriété à Coutts, saisissant 15 armes à feu, des munitions et des gilets pare-balles.

Les demandes ont été scellées par un tribunal lors de leur dépôt. CTV News fait partie d’un consortium de médias qui a plaidé devant les tribunaux pour que davantage de parties des documents judiciaires soient descellées.

Un procès est prévu pour les quatre accusés en juin.