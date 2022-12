Blocus dans l’accord de Bryan Reynolds pour les Yankees révélé

Les Yankees de New York ont ​​été en contact avec les Pirates de Pittsburgh pour le voltigeur Bryan Reynolds, mais il y a un hold-up signalé qui empêche un accord.

Les Yankees de New York ont ​​été assez actifs cette intersaison, signant à nouveau le MVP AL Aaron Judge et le joueur de premier but Anthony Rizzo, tout en signant le lanceur partant Carlos Rodon et le releveur Tommy Kahnle en agence libre. Même avec ces mouvements, l’équipe a toujours besoin au champ gauche après le départ d’Andrew Benintendi pour les White Sox de Chicago en agence libre.

Avec la disparition des meilleurs agents libres, la meilleure option est sans aucun doute le voltigeur des Pirates de Pittsburgh Bryan Reynolds, mais le retour recherché par les Pirates serait astronomique. Pourtant, les équipes les ont appelés à propos de Reynolds, les Yankees étant l’un d’entre eux. Mais quel est le hold-up qui empêche les Yankees de conclure un accord ?

Eh bien, selon l’initié de la MLB Jon Morosi, les Yankees ont été en contact avec les Pirates pour Reynolds ces dernières semaines, mais il y a un “obstacle”. Les Pirates sont à la recherche d’un lanceur de départ dans un retour pour Reynolds, et les Yankees n’ont pas beaucoup de perspectives de lanceur de départ au sommet de leur système agricole.

Sources: #Yankees parmi les équipes en contact avec #Pirates sur Bryan Reynolds ces dernières semaines ; un obstacle à un échange est que Pittsburgh préfère les lanceurs partants pour faire la une du retour et le haut de gamme du système des Yankees est plus profond dans les joueurs de position. @MLB @MLBNetwork – Jon Morosi (@jonmorosi) 22 décembre 2022

Les Yankees font face à un “obstacle” dans les négociations commerciales de Bryan Reynolds avec les pirates

Quand on regarde le top cinq de le classement du système agricole des Yankees sur MLB.com, ce sont tous des joueurs de position. Leurs cinq premiers dans l’ordre exact sont l’arrêt-court Anthony Volpe, le voltigeur Jasson Dominguez, l’arrêt-court Oswald Peraza, le receveur Austin Wells et le voltigeur Everson Pereira.

Les meilleurs espoirs de lanceur de départ des Yankees sont classés au bas du top 10, et ce sont Will Warren (n ° 8), Clayton Beeter (n ° 9) et Luis Gil (n ° 10).

À la date limite des échanges de la saison dernière, les Yankees ont cédé certains partants dans leur système agricole pour renforcer leur liste pour une course en séries éliminatoires.

Pour acquérir Frankie Montas de l’Oakland Athletics, les Yankees ont échangé alors-No. L’espoir n°5 Ken Waldichuk et l’espoir n°7 Luis Medina. Waldichuk est actuellement le deuxième espoir d’Oakland dans le système, tandis que Medina se classe 14e.

Ensuite, pour faire venir le lanceur de relève Scott Effross des Cubs de Chicago, les Yankees ont envoyé alors le No. 7 espoir Hayden Wesneski. En fait, Wesneski a lancé six matchs (quatre départs) pour les Cubs la saison dernière, où il a enregistré une MPM de 2,18, un WHIP de 0,94 et un record de victoires-défaites de 3-2.

Faire en sorte que les Pirates se séparent de Reynolds allait toujours être un défi, étant donné qu’ils voulaient beaucoup en retour. Reynolds est sous le contrôle de l’équipe tout au long de la saison 2025, après tout. Sur la base de ce rapport de Morosi, les Yankees n’ont peut-être pas assez d’arsenal pour faciliter un échange.