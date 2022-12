Blocus autochtone levé sur un projet d’hôpital de 1,45 milliard de dollars en Colombie-Britannique – pour l’instant

Après 11 jours d’arrêt de travail sur le chantier de construction d’un hôpital de 1,45 milliard de dollars sur l’île de Vancouver, les travaux ont repris le matin du 13 décembre après le démantèlement des lignes de protestation.

Tout ce qui restait des manifestants des entreprises contractantes qui tombent sous la bannière de la Khowutzun Development Corporation, propriété des tribus Cowichan, mardi matin, était un tas de bois que les travailleurs brûlaient dans un baril pour se réchauffer pendant le conflit.

Mais Jodee Dick, PDG de KDC, a déclaré que le différend entourant le nouvel hôpital du district de Cowichan près de Duncan n’était toujours pas résolu.

Elle a déclaré que KDC et les tribus Cowichan travaillaient en étroite collaboration avec le premier ministre David Eby dans le but de résoudre le problème et qu’ils espéraient qu’Eby ramènerait une sorte d’offre d’ici mercredi.

« Entre-temps, les travailleurs qui faisaient partie du blocus ont dû se remettre à d’autres projets sur lesquels ils travaillaient, notamment la nouvelle école secondaire Cowichan », a déclaré Dick.

« Nous sommes à moins de deux semaines de Noël et la poursuite du blocus pendant la période de Noël n’est favorable à personne. Les travailleurs ont estimé que leurs préoccupations avaient été dûment notées pendant le blocus.

Des responsables du ministère de la Santé ont déclaré qu’ils essaieraient de répondre aux questions des médias dès que possible, et les tribus Cowichan ont été contactées pour commentaires.

Les travailleurs des entreprises sous-traitantes du KDC travaillaient depuis un certain temps à nettoyer le site de l’hôpital et à transporter du gravier, mais BC Infrastructure Benefits, la société d’État provinciale qui fournit la main-d’œuvre qualifiée pour la construction de projets d’infrastructure publique, a refusé au KDC un permis pour continuer à travailler sur le site car aucune de ses entreprises et de ses travailleurs n’est membre d’un syndicat accepté par la société.

Les travailleurs ont déclaré le 2 décembre qu’ils allaient continuer à bloquer la construction jusqu’à ce qu’ils obtiennent un permis du BCIB leur permettant de retourner au travail.

Ils ont également précisé au début du blocus que le problème concernait strictement le BCIB et que le KDC n’avait aucun problème avec les syndicats.

Une déclaration des tribus Cowichan au début du blocus a déclaré que la Première Nation et le KDC se réunissaient depuis plusieurs mois, et avec une fréquence accrue ces dernières semaines, avec des représentants de Island Health, du ministère de la Santé, du BCIB et de l’entrepreneur général pour le hôpital, Ellis Don.

Le communiqué indique que ces réunions ont exploré les opportunités économiques pour les entreprises civiles et de camionnage appartenant aux citoyens des tribus Cowichan et les mécanismes pour travailler en dehors du processus BCIB.

