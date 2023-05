Blocs de construction pour de nouvelles places en garderie au centre-ville de Kelowna

Des places en garderie désespérément nécessaires arrivent au centre-ville de Kelowna.

ProducKIDvity a loué tout le sixième étage et la moitié du septième étage de l’édifice Bernard (rue Saint-Paul et avenue Bernard) qui offrira 110 espaces de garde d’enfants et de co-travail sur 16 000 pieds carrés.

« C’est certainement la plus grande initiative de notre entreprise », a déclaré le fondateur et PDG Alex Carnio. « Nous voulions nous assurer que nous prenions des risques calculés sur le bon projet et je pense vraiment que cela va changer la donne, non seulement pour les parents de Kelowna, mais aussi pour notre entreprise alors que nous continuons à croître. »

Un récent rapport du Centre canadien de politiques alternatives a révélé d’importantes lacunes dans le système de garde d’enfants de la Colombie-Britannique.

Alors que Kelowna s’en sort mieux que les villes du Lower Mainland, avec 3,4 places pour 10 enfants en dessous de l’âge scolaire, le rapport indique que même « les plus grandes villes de la Colombie-Britannique présentent une plus grande probabilité de vivre dans un désert de garde d’enfants que la moyenne nationale ».

Carnio a expliqué que les espaces de Bernard Block seront principalement destinés aux nourrissons et aux tout-petits.

« C’est certainement la situation la plus grave en matière de garde d’enfants à Kelowna, trois ans et moins. Il ne s’agit en aucun cas de résoudre la crise, mais chaque point compte. »

Le sixième étage sera dédié aux crèches et aux salles de classe et la moitié du septième étage aux espaces de co-work.

Pour le temps en plein air, Carnio a ajouté qu’il existe un espace de patio de 3 500 pieds carrés exclusif à ProducKIDvity.

Un service de garde sera disponible du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h à 18 h. Un service de valet de dépôt et de ramassage est également offert.

« Nous savons tous que le stationnement au centre-ville peut être un défi, nous aurons donc un service de voiturier pour que les parents n’aient pas à quitter leur véhicule pour amener leurs enfants à la garderie », a déclaré Carnio.

ProducKIDvity a signé un bail de 15 ans avec Mission Group et Nicola Wealth pour les espaces.

« Pour les parents de jeunes enfants, se rendre en voiture à un seul endroit où ils peuvent déposer leur enfant et prendre l’ascenseur pour se rendre au travail est un concept révolutionnaire », a déclaré Jonathan Friesen, PDG de Mission Group.

Carnio a déclaré que les travaux sur le projet avaient commencé fin 2022 et que les conditions avaient été supprimées cette semaine (24 mai). Elle a ajouté que cela avait été excitant, écrasant et angoissant.

« Nous savons que la demande est là et ce que nous faisons est si unique par rapport à tout autre centre que nous prévoyons d’être pourvus avant d’ouvrir. Carnio prévoit une ouverture en novembre ou décembre.

Les candidatures pour les places de garde d’enfants et de co-travail sont acceptées maintenant. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web de ProductKIDvity.

-avec des fichiers de Wolf Depner-

