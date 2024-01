blocs angulaires regroupés dans une bibliothèque de formes de champs de fleurs par atelier xi

la bibliothèque dans un champ de chrysanthèmes

Une nouvelle bibliothèque conçue par l’Atelier Xi prend forme au milieu d’un vaste champ de chrysanthèmes de glace au pied de la montagne Yuntai, dans la province chinoise du Henan. Le bibliothèque est conçu comme un groupe de volumes géométriques, ressemblant à des fragments de roche facettés. Chargé de créer un espace communautaire multifonctionnel, le studio d’architecture a dispersé la série de petits bâtiments individuels, divisant chacun en une fonction unique.

photos © Zhang Chao

l’atelier xi divise les fonctions entre cinq bâtiments

La bibliothèque prend forme avec une présence humble au milieu du champ de chrysanthèmes, alors que les architectes de l’Atelier Xi dispersent les cinq bâtiments pour intégrer les arbres et se fondre dans le paysage. Ces unités interconnectées mais fonctionnant individuellement proposent des programmes uniques, notamment une dégustation de thé glacé au chrysanthème, la lecture de livres, des spectacles musicaux, des ateliers d’éducation agricole et le stockage des outils agricoles. L’architecture qui en résulte ressemble à un village miniature, favorisant un sentiment de communauté tout en préservant l’équilibre délicat avec l’environnement naturel.

la bibliothèque et le centre communautaire occupent un vaste champ de fleurs de chrysanthème dans la province chinoise du Henan

un bâtiment comme un village rural

S’inspirant de la silhouette des maisons de village locales, l’Atelier Xi façonne chaque unité de sa bibliothèque chrysanthème avec un toit en pente rappelant l’architecture traditionnelle de la région. Les plafonds ascendants, orientés dans différentes directions, capturent non seulement des vues enchanteresses sur le champ de fleurs, mais créent également un paysage dynamique et visuellement attrayant. La composition architecturale sert de toile de fond aux fleurs vibrantes de chrysanthèmes, complétant l’environnement et offrant une expérience visuelle unique. Pendant ce temps, les cinq unités font face à des directions différentes, une orientation délibérée qui capture l’interaction changeante de la lumière tout au long de la journée.



L’Atelier Xi divise les fonctions en cinq volumes cubes pour ressembler à un petit village

L’extérieur du bâtiment, fini avec de la peinture en stuc blanc, présente un volume minimaliste et sculptural qui ponctue les champs de fleurs colorés. À l’intérieur, une série d’espaces en bois courbés et interconnectés définissent l’intérieur et confèrent une atmosphère chaleureuse et accueillante. Ces murs aux courbes douces, enveloppés de bois d’origine locale, résonnent avec les qualités organiques des chrysanthèmes pour combler le fossé entre la nature et l’espace bâti.

La tension entre les intérieurs incurvés des bâtiments et leurs extérieurs anguleux et blancs contribue à une qualité distinctive qui évolue du jour à la nuit. À la lumière du jour, les murs pignons blancs évoquent un village nordique. À la tombée de la nuit, la silhouette se dissout dans l’obscurité, soulignant la douceur de l’espace intérieur et créant une ambiance onirique qui invite à l’exploration et à l’introspection.



l’architecture fait face à différentes directions pour capturer la lumière et les saisons changeantes

la peinture en stuc blanc de l’extérieur crée une présence minimaliste parmi les fleurs vibrantes