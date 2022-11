BlockFi dépose le bilan alors que les retombées de FTX se propagent

Le logo BlockFi affiché sur un écran de téléphone et la représentation des crypto-monnaies sont visibles sur cette photo d’illustration prise à Cracovie, en Pologne, le 14 novembre 2022.

La société de cryptographie en détresse BlockFi a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du New Jersey à la suite de l’implosion de l’acquéreur putatif FTX.

Dans le dossier, la société a indiqué qu’elle avait plus de 100 000 créanciers, avec des passifs et des actifs allant de 1 milliard de dollars à 10 milliards de dollars.

Dans le dossier, la société a inscrit un prêt en cours de 275 millions de dollars à FTX US, la branche américaine de l’empire maintenant en faillite de Sam Bankman-Fried.

Comme FTX, BlockFi a également une filiale bahamienne. Cette filiale a déposé son bilan aux Bahamas en même temps que le dépôt américain.

Le dépôt de bilan de BlockFi montre que le plus gros client divulgué de la société a un solde de près de 28 millions de dollars.

“BlockFi attend avec impatience un processus transparent qui permet d’obtenir le meilleur résultat pour tous les clients et autres parties prenantes”, a déclaré Mark Renzi du Berkeley Research Group. dit dans un communiqué de presse. BRG est le conseiller financier de BlockFi.

La société de cryptographie, qui propose un échange commercial et un service de garde portant intérêt pour les crypto-monnaies, a été l’une des nombreuses entreprises à faire face à de graves problèmes de liquidités après l’implosion de Three Arrows Capital.

La société basée à Jersey City, dans le New Jersey, avait déjà interrompu les retraits des dépôts des clients et admis qu’elle avait une “exposition significative” à l’échange cryptographique FTX, désormais en faillite, et à sa société de négoce sœur, Alameda Research.

“Nous avons une exposition importante à FTX et aux personnes morales associées qui englobe les obligations qui nous sont dues par Alameda, les actifs détenus sur FTX.com et les montants non tirés de notre ligne de crédit avec FTX.US”, BlockFi a précédemment déclaré.

La société a commencé à discuter avec des professionnels de la restructuration dans les jours qui ont suivi le dépôt de bilan de FTX, selon des personnes proches du dossier.

Un représentant de BlockFi n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

BlockFi – qui était évalué pour la dernière fois à 4,8 milliards de dollars, selon PitchBook – fait partie des nombreuses entreprises de cryptographie qui ressentent la pression de l’effondrement de FTX. En juillet, FTX est intervenu pour aider BlockFi à éviter la faillite en prolongeant une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars et en proposant d’acheter potentiellement le prêteur assiégé.

L’échange de crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried, FTX, a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11 aux États-Unis le 11 novembre, et l’effet de contagion dans le secteur de la crypto a été rapide.

Environ 130 sociétés affiliées supplémentaires font partie de la procédure, notamment Alameda Research, la société de trading de crypto de Bankman-Fried, et FTX.us, la filiale américaine de la société. Le nouveau PDG de FTX, John Ray, a déclaré dans un dossier déposé auprès du tribunal des faillites du Delaware qu'”au cours de ses 40 années d’expérience dans le domaine juridique et de la restructuration”, il n’avait jamais vu “un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables que ce qui s’est produit”. ici.”

Ray était auparavant PDG d’Enron après l’implosion du titan de l’énergie.

En quelques jours, FTX est passé d’une valorisation de 32 milliards de dollars à la faillite alors que la liquidité s’est tarie, les clients ont exigé des retraits et l’échange rival Binance a déchiré son accord non contraignant pour acheter l’entreprise. Une négligence grave a depuis été révélée. Ray a ajouté qu’une “partie substantielle” des actifs détenus par FTX peut être “manquante ou volée”.

FTX pourrait avoir plus d’un million de créanciers, selon les dossiers de mise en faillite mis à jour, faisant allusion à l’énorme impact de son effondrement sur les commerçants de crypto et d’autres contreparties liées à l’empire de Bankman-Fried.

Ceci est une histoire en développement.