La société de cryptographie Blockchain․com a déclaré mardi que la société avait noué un partenariat pluriannuel avec la ville de Palas, le quart-arrière des Cowboys du centre-ville. Blockchain.com dit que le quart-arrière des Cowboys peut apparaître à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux afin d’apporter sa «force personnelle complète pour introduire la cryptographie à un public plus large».

Le quart-arrière des Dallas Cowboys Das Prescott devient l’ambassadeur de la marque Blockchain.com

Blockchain.com s’est associé au quart-arrière vedette du football pour les Cowboys du centre urbain de la Ligue nationale de football (NFL), conformément à une annonce associée publiée mardi. Dalas Prescott est un joueur reconnu de la NFL, car le jock a été choisi par les Cowboys en raison du repêchage de quatrième tour de 2016 décidé.

Prescott était censé être un quart-arrière suppléant pour le partant des Cowboys Tony Romo, mais une fois que le quart-arrière partant Romo a été éliminé, la ville a pris les devants. Sa diode électroluminescente de performance sur le terrain a donné aux Cowboys une saison en plein essor et la ville a reçu le titre de “NFL Offensive tiro of the Year”.

La firme de crypto Blockchain.com avait déjà signé un accord pour modifier le centre urbain des Cowboys à l’époque. la société est devenue le «partenaire exclusif des actifs numériques» de l’équipe NFL, ainsi que la société de cryptographie susmentionnée, cela pourrait apparaître dans les publicités télévisées, la signalisation et la radio. Dalas Prescott peut faire la même chose pour Blockchain.com, conformément à l’annonce de mardi, car la société a déclaré qu’elle serait “présentée à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et sur le numérique, de la même manière que dans le choix des apparences physiques”.

Le quart-arrière de la NFL peut principalement “introduire la cryptographie à un public plus large”, a déclaré Blockchain.com. “En cours de route, les fans s’attendront à des vidéos didactiques sur la manière d’utiliser le portefeuille Blockchain.com et à du contenu supplémentaire pour commercialiser les réalisations monétaires”, a expliqué la société de cryptographie tout au long de l’annonce.

“Comme je l’ai déjà dit, la planète a besoin d’un changement”, a déclaré le quartier-arrière des Cowboys du centre-ville dans un communiqué. «Crypto offre un chemin vers la liberté monétaire et se propose de retravailler notre relation avec l’argent. Je suis honoré d’aider à générer une prise de conscience à bord de Blockchain.com alors qu’ils travaillent à la construction d’un financement à plus long terme.

L’accord fait suite à divers athlètes sportifs vedettes qui se lancent dans les monnaies numériques et la technologie des jetons non fongibles (NFT). Les joueurs de la NFL, dont Odell Beckham Jr. Saquon Barkley, Russell Okung, Aaron Jones, Patrick Mahomes, Rob ‘Gronk’ Gronkowski et Tom Brady ont tous soutenu la crypto d’une manière ou d’une autre.

De plus, en mai 2021, l’établissement de produits négociés en bourse GBTC Grayscale Investments est devenu la monnaie numérique officielle plus le partenaire de gestion des Giants de New York. Il y a six jours, la franchise NFL, les Houston Texans, s’est associée à la société Bitwallet, et l’équipe NFL commercialise des suites de jeux uniques pour les crypto-monnaies.

Le poste Blockchain.com Links Multi-Year Deal With Dallas Cowboys Star Quarterback Das Prescott est apparu pour la première fois sur BTC Wires.