‘Blockbuster’ Star On Connie’s Husband & ‘Encanto’ Sequel (Exclusif) – Hollywood Life

“Je pense que les gens aspirent à la connexion et à la communauté, et c’est de cela qu’il s’agit. Ça va vous faire tellement rire, mais ça a aussi beaucoup de cœur. C’est en partie la raison pour laquelle je l’ai fait. Superproduction étoile Olga Merediz Raconté HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT.

Olga joue le rôle de Connie Serrano, la figure maternelle adorable des employés de Blockbuster. Olga a admis qu’elle aimait aussi la façon dont Connie était “franche et très directe”. «Les gens de nos jours, nous cachons toujours nos opinions et nos sentiments. Nous ne voulons blesser personne, donc avoir quelqu’un comme Connie qui exprime simplement ce qu’elle pense était tout simplement très attirant pour moi », a-t-elle poursuivi. « Aussi, travailler avec Vanessa Ramos qui a Brooklyn neuf-neuf et alors Hypermarchéet bien sûr travailler avec Parc Randall et Mélissa Fumero. Je viens de lire les scènes et elles étaient hilarantes, et j’ai un faible pour la comédie.

Le vétéran par intérim joue aux côtés de Randall, Melissa, Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, et plus encore dans la série ensemble. Olga a noté qu’il était “rare” d’avoir une telle chimie sans effort parmi les acteurs.

“Nous venons tous d’horizons différents, d’âges différents, et nous sommes comme une famille”, a déclaré Olga. « Nous nous sommes régalés sur le plateau. La comédie est très rapide, et nous l’avons tournée rapidement. Nous devions en quelque sorte devenir une famille pour tourner ces scènes », a expliqué l’actrice. «Nous étions tous ravis de faire cela et nous nous entendons tous. Dans la série elle-même, nous sommes très impliqués dans la vie de l’autre, peut-être un peu trop. Cela fait partie de l’histoire. C’était merveilleux de travailler avec ces acteurs, certains très jeunes comme Madeleine Arthur, Tyler Alvarez, ces deux adorables patooties. Ils sont si mignons et beaucoup de mes scènes étaient avec eux. Il y avait beaucoup à s’apprendre. Ils m’ont beaucoup appris sur la technologie. Ma génération, nous sommes tellement mauvais, mais ils viendraient à moi pour la sagesse de la vie. C’était donc un bon match. »

La première saison s’est terminée avec Timmy disant qu’il était prêt à abandonner Blockbuster. Le dernier magasin debout a connu des hauts et des bas, mais ce moment semblait un peu plus définitif. “Je ne pense pas que quiconque dans cette équipe, dans cette famille, les employés, je ne pense pas qu’ils vont réagir très gentiment à cela, surtout Connie”, a admis Olga. « Elle est une grande fan de Timmy. Elle l’aime. Elle le vénère. Je pense qu’elle va se battre contre ça, alors nous verrons ce qui se passera.

Si la série devait avoir une saison 2, Olga veut voir apparaître le mari de Connie. « Il y a quelques personnes qui pourraient le faire. Jimmy Smithpeut être. George Lopez,“, a-t-elle plaisanté sur qui pourrait jouer son mari à l’écran.

Olga était également la voix chantée d’Abuela Alma dans le film Disney acclamé par la critique Encanto, qui a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation. L’actrice a expliqué ce qu’elle pensait de l’état de la représentation de Latinx à Hollywood après le succès du film.

«J’ai juste l’impression que – enfin – nous sommes représentés. Cela résonne avec tout le monde, pas seulement la communauté Latinx, mais tout le monde parce que ce sont des histoires universelles », a déclaré Olga. HollywoodLa Vie. « Ce sont des histoires de familles, d’enfants, ce sont les histoires de tout le monde. J’ai de nouveau bouclé la boucle avec Encanto faire partie du film, avoir la chance d’être la voix chantante du personnage d’Abuela Alma, puis le faire ici à Los Angeles au Hollywood Bowl très bientôt. J’ai juste l’impression d’avoir bouclé la boucle, un peu comme Dans les hauteurs où j’ai fait off-Broadway, sur Broadway, et puis j’ai eu la chance d’être dans le film. Je suis juste heureux de faire partie de toute cette conversation et que les gens se voient à l’écran comme ça. C’est très spécial.

Il y a eu des murmures sur une éventuelle Encanto suite. “Hé, je n’en savais rien, alors tu me le dis pour la première fois”, a admis Olga. “Vous savez quoi? Je vais devoir demander à ces gens et avoir le scoop. Si j’obtiens le scoop, vous serez le premier au courant.