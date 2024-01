Blockbuster ou flop ? Décoder les actions AMC et IMAX en 2024

Malgré les défis macroéconomiques, le secteur du divertissement connaît une croissance grâce à l’intégration de technologies de pointe et à l’offre d’expériences utilisateur améliorées. De plus, le potentiel à long terme est renforcé par des facteurs tels que l’utilisation généralisée d’Internet, les nouvelles offres et les technologies émergentes.

Dans ce contexte, lors de l’achat d’IMAX Corporation (IMAX) pourrait être judicieux, AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) il vaut peut-être mieux l’éviter maintenant.

Avant d’approfondir leurs fondamentaux, expliquons pourquoi l’industrie du divertissement est bien placée pour croître.

Malgré une augmentation prévue de l’engagement numérique, l’industrie des médias et du divertissement devrait connaître un ralentissement de sa croissance à 2,8% d’ici 2027avec des défis tels qu’un déclin de la création de podcasts et des inquiétudes concernant les incertitudes mondiales.

Cependant, le fin des grèves à Hollywood apporte la stabilité. Malgré les changements survenus en 2024, l’optimisme règne pour 2025, grâce aux avantages potentiels du décalage des dates de sortie et à la hausse attendue des revenus au box-office. Ces perspectives positives sont soutenues par une solide programmation de nouveaux films et une reprise post-grève considérée comme un revers à court terme et non comme une tendance durable.

Les ventes au box-office en 2023 ont dépassé d’un milliard de dollars les chiffres de l’année dernière, atteignant un chiffre impressionnant. 5,8 milliards de dollars d’ici le 30 juillet. De plus, selon un rapport de Markets N Research, le marché mondial des salles de cinéma devrait croître à un rythme TCAC de 4,5 %atteignant 92,40 milliards de dollars d’ici 2030.

L’industrie s’adapte également aux préférences des consommateurs en adoptant des outils et des technologies numériques pour favoriser la créativité, la flexibilité et les offres rentables. Le marché mondial des médias et du divertissement devrait atteindre 2 440 milliards de dollars d’ici 2028avec une croissance à un TCAC de 6,4 %.

De plus, les progrès technologiques transforment la production cinématographique. Le marché de l’IA générative dans les médias et le divertissement devrait atteindre 12,08 milliards de dollars d’ici 2032, avec une croissance rapide. TCAC de 26,7 %.

Compte tenu de ces tendances favorables, examinons les fondamentaux des deux Divertissement – ​​Films/Studios actions, en commençant par celle qui est positionnée le plus bas du point de vue de l’investissement.

Stocks à éviter :

Action n°2 : AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

AMC et ses filiales se consacrent au secteur des expositions théâtrales. La société possède, exploite ou détient des intérêts dans des théâtres du monde entier.

En termes de marge bénéficiaire brute sur les 12 derniers mois, le taux de 14,55 % d’AMC est inférieur de 70,3 % à la moyenne du secteur de 49,02 %. De même, sa marge FCF à effet de levier de 0,03 % sur 12 mois est inférieure de 99,7 % à la moyenne du secteur de 7,0 %. Sa marge d’EBITDA de 7,85 % sur les 12 derniers mois est inférieure de 59,2 % à la moyenne du secteur de 19,26 %.

Les revenus d’AMC pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023 s’élevaient à 1,41 milliard de dollars. Ses coûts et dépenses d’exploitation ont augmenté de 20,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,31 milliard de dollars. La perte nette ajustée et la perte par action de la société s’élevaient respectivement à 13,90 millions de dollars et 0,09 $.

De plus, au 30 septembre 2023, l’actif total d’AMC s’élevait à 8,79 milliards de dollars, contre 9,14 milliards de dollars au 31 décembre 2022.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, le BPA d’AMC devrait rester négatif, tandis que son BPA pour le trimestre clos le 31 mars 2024 devrait diminuer de 0,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 950,57 millions de dollars. Au cours de la dernière année, le titre a chuté de 91,3 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 4,33 $.

Les faibles fondamentaux d’AMC se reflètent dans son Notations POWR. Il a une note globale de D, ce qui se traduit par une vente dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.

Il a une note F pour la stabilité et un D pour le sentiment et la qualité. Il est classé dernier dans le Divertissement – ​​Films/Studios industrie. Pour voir les notes de croissance, de valeur et de dynamique d’AMC, Cliquez ici.

Actions à acheter :

Action n°1 : IMAX Corporation (IMAX)

IMAX et ses filiales fonctionnent comme une plateforme technologique pour le divertissement et les événements dans le monde entier. La société opère à travers trois segments : IMAX Technology Network ; Ventes et maintenance de la technologie IMAX ; et distribution et post-production de films.

Le 13 septembre, IMAX et PFT ont annoncé leur intention d’étendre leur relation stratégique à l’écosystème du streaming. IMAX fournira sa technologie Stream Smart aux clients PFT en Europe, en Asie et en Australie, améliorant ainsi l’accès mondial à une solution qui améliore la qualité de l’image et réduit les coûts de distribution et de stockage pour les plateformes de streaming.

Vikram Arumilli, directeur général du streaming et de la technologie grand public chez IMAX, a déclaré : « Notre suite de produits technologiques de streaming, y compris Stream Smart, fournit un service de premier ordre pour les sociétés de diffusion et de streaming directes aux consommateurs, et la capacité de PFT tirer parti de cela pour leurs clients est une situation gagnant-gagnant pour les deux organisations.

Le 25 juillet 2023, IMAX et Cineplex Inc. ont élargi leur partenariat au Canada, en ajoutant cinq nouveaux systèmes IMAX et deux IMAX avec mises à niveau laser. Cineplex a également renouvelé les conditions de 24 emplacements IMAX existants jusqu’en 2028, consolidant ainsi leur partenariat de 25 ans et totalisant 29 emplacements IMAX au Canada.

De plus, IMAX a signé 84 accords pour des systèmes nouveaux ou améliorés dans le monde en 2023, dépassant le total de l’année dernière.

En termes de marge FCF avec effet de levier sur les 12 derniers mois, le taux de 19,54 % d’IMAX est 150,5 % supérieur à la moyenne du secteur de 7,80 %. De même, ses investissements/ventes sur les 12 derniers mois de 5,60 % sont 36,2 % supérieurs à la moyenne du secteur de 4,12 %. De plus, sa marge bénéficiaire brute de 57,03 % sur les 12 derniers mois est 16,3 % supérieure à la moyenne du secteur de 49,02 %.

Les revenus totaux d’IMAX pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023 ont augmenté de 51 % d’une année sur l’autre pour atteindre 103,90 millions de dollars. Sa marge brute a augmenté de 98 % d’une année sur l’autre pour atteindre 62,70 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté de la société s’est élevé à 19,40 millions de dollars, contre une perte de 3 millions de dollars au trimestre de l’année précédente. En outre, le bénéfice ajusté par action de la société était de 0,35 $, contre une perte de 0,05 $ au trimestre de l’année précédente.

Street s’attend à ce que le BPA d’IMAX pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023 diminue de 37,4 % d’une année sur l’autre à 0,12 $. Son chiffre d’affaires pour le même trimestre devrait diminuer de 2,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 95,89 millions de dollars. Il a dépassé les estimations du Street EPS au cours de trois des quatre derniers trimestres. Au cours du mois dernier, le titre a baissé de 4,8 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 14,23 $.

Il n’est pas surprenant qu’IMAX ait une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système exclusif de notations POWR.

Il a une note A pour la croissance et la qualité. Il est classé premier sur 6 valeurs du même secteur. Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également attribué des notes IMAX pour la valeur, l’élan, la stabilité et le sentiment. Obtenez toutes les classifications IMAX ici.

