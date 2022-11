« Blockbuster » est une comédie en milieu de travail sur les gens qui se connectent – ​​Kelowna Capital News

Les acteurs sont habitués au changement, commençant et terminant toujours de nouveaux projets dans divers endroits avec de nouvelles personnes. Mais pour Melissa Fumero, qui a joué dans “Brooklyn Nine-Nine” pendant huit saisons, assumer un nouveau rôle dans la série Netflix “Blockbuster” était anxiogène.

“Je me suis dit ‘Ecoute, ce genre de magie ne se reproduira plus. Vous avez eu votre seule licorne dans votre carrière. Ce ne sera probablement plus jamais aussi bon », a déclaré Fumero dans une récente interview. Cette nervosité a disparu lorsque la co-vedette Randall Park et le reste de la distribution se sont réunis pour filmer l’émission de 10 épisodes sur les employés du seul magasin vidéo Blockbuster encore en vie.

«J’ai rencontré ce casting et rencontré Randall, et nous avons commencé à travailler tous ensemble, et c’était littéralement à nouveau la même licorne magique. Je ne peux pas y croire.

Park – mieux connu pour la comédie ABC “Fresh off The Boat” qui a été diffusée pendant six saisons – joue Timmy, le fier gérant d’un magasin Blockbuster dans une petite ville du Michigan. Rapidement dans le premier épisode, il apprend que tous les Blockbusters restants seront fermés immédiatement, le bureau de l’entreprise est transformé en WeWork, mais le Blockbuster de Timmy peut rester ouvert car il génère encore une petite quantité d’affaires. Il devient de facto propriétaire du dernier Blockbuster au monde. (Le dernier Blockbuster restant est à Bend, Oregon.)

Timmy aime son travail, ses collègues et se connecter avec les gens qui viennent dans son magasin. Dans l’épisode pilote, alors que Timmy discute avec un client qui n’a pas loué de film depuis un moment, il dit : « Qu’est-ce que c’était ? Trois ans en mars ? » Le client lui dit qu’il utilise Netflix, mais finit par louer “Under the Tuscan Sun” sur la recommandation de Timmy pour l’aider à traverser une rupture.

La conviction sincère de Timmy est que l’échange en personne de la location d’un film, ou simplement de quitter la maison pour visiter n’importe quel magasin de brique et de mortier, est précieux parce que les êtres humains ont besoin de socialisation. Ses employés (joués par des acteurs tels que Madeleine Arthur, Olga Merediz et Tyler Alvarez) ne correspondent pas exactement à sa conviction, mais ils suivront ses nobles idées pour attirer l’attention sur le magasin – et continuer à travailler.

« Timmy est le même genre de patron que je serais, je pense. Ce qui n’est pas nécessairement une bonne chose », a déclaré Park. “Le problème avec Timmy et le problème avec moi, c’est ce profond désir d’être aimé. … Il émet beaucoup de positivité et beaucoup d’amour. C’est ce qui me parle vraiment du personnage. Mais son besoin d’être aimé lui cause souvent des ennuis.

Vanessa Ramos, créatrice et showrunner de “Blockbuster”, dit qu’en créant ses personnages, Park est celui qu’elle avait en tête depuis le début pour Timmy.

“Dans mon argumentaire d’origine, Timmy était décrit comme” un type de Randall Park “, et c’était parce qu’ils se disaient” il n’y a aucun moyen d’obtenir Randall Park “.” Entrez Netflix, qui a suggéré de l’envoyer à Park et de voir Qu’est-il arrivé.

«Il l’a lu et était dedans. Dans mon cerveau, je me disais: ‘OK, c’est aussi bon que ça va l’être. Comme, j’ai vraiment eu de la chance ici », a déclaré Ramos.

Cette bonne fortune s’est poursuivie lorsque son copain et ancien collègue Fumero, pour qui elle a écrit sur “Brooklyn Nine-Nine”, est devenu disponible. Fumero joue Eliza, une employée de Blockbuster qui a déjà travaillé avec Timmy au magasin quand ils étaient au lycée et depuis, il a le béguin pour elle. Eliza est allée à Harvard – pendant un semestre – mais a abandonné parce qu’elle est tombée enceinte. Elle s’est mariée, a eu un bébé et est maintenant séparée de son mari qu’elle a surpris en rendez-vous avec une autre femme au café Costco.

“La chose à propos d’Eliza qui m’a vraiment attiré, c’est cette femme pour qui les choses ne se sont pas déroulées exactement comme elle le pensait”, a déclaré Fumero. “Nous la rattrapons à ce moment de sa vie où elle découvre ce qui va suivre et qui elle est après avoir déjà élevé un enfant.”

Timmy et Eliza ont un scénario classique que les acteurs disent apprécier.

“Tout le monde aime une romance”, a déclaré Park. “Le fait que ces deux personnages aient également eu une histoire auparavant, la rend si spéciale et différente et compliquée et toutes ces choses. Je suis très investi.

Fumero dit que “Blockbuster”, comme “Brooklyn Nine-Nine”, est une comédie en milieu de travail où les employés deviennent une famille et, à certains égards, se connaissent mieux que la famille.

“Peu importe dans quel secteur vous travaillez, il y a ces petites familles dysfonctionnelles qui existent partout et ces gens avec qui vous passez toutes ces heures tous les jours et cela fait partie de la vie de chacun.”

—Alicia Rancilio, Associated Press

