Bloc Lloyd Yard Rotterdam / WE architecten + Paul de Ruiter Architects + ZUS

2024



Description textuelle fournie par les architectes. Au Rotterdam Lloyd Pier, les navires accostaient, les marins déchargeaient leurs marchandises et les navires partaient pour les Indes néerlandaises. Le paysage urbain de cette zone portuaire historique était défini par de grands hangars et entrepôts. En 2024, ce lieu a été transformé en un quartier résidentiel et de travail animé. Lloyd Yard, avec 136 maisons neutres en énergie, une série de différents espaces extérieurs et un service de restauration, est la dernière pièce de cette transformation. Pour souligner l’histoire portuaire du Lloydkwartier, les bâtiments achevés sont robustes et bruts. De plus, c’est un bloc perméable, ancré dans son environnement. De hautes portes donnent accès à la cour des aventureux, à l’abri du vent. Le point central du bâtiment est la « Maaswindow », une grande ouverture dans le bloc avec balançoire, qui offre une vue phénoménale sur la Meuse et est accessible à tous les résidents.

Plan – Rez-de-chaussée

Ode à l’histoire portuaire de Rotterdam

Le caractère portuaire se reflète de diverses manières à Lloyd Yard : les bâtiments ont une apparence robuste en raison de leurs formes et de leurs matériaux robustes tels que l’acier rouillé et la maçonnerie avec des briques de façade patinées. Les détails de la façade et les grandes lettres sur le toit font référence au monument adjacent Keuhne+Nagel et aux anciens entrepôts et grues qui se trouvaient autrefois sur ce site de Rotterdam. Les maisons, qui sont pour la plupart à double hauteur avec de grandes fenêtres et des espaces extérieurs spacieux, s’intègrent également dans la conception robuste. Dans la cour publique et aventureuse, des passerelles en acier surélevées sur les fondations des anciens entrepôts rendent visibles les lignes historiques. Une partie de cela est la passerelle en acier, qui donne accès à la fenêtre Maas de plusieurs mètres de haut au deuxième étage. La fenêtre donne à chaque maison une vue sur la Meuse et laisse en même temps pénétrer le soleil dans la cour. Les résidents et les visiteurs peuvent s’asseoir sur une balançoire géante pour profiter d’une vue phénoménale sur la Meuse. Le plafond en miroir offre aux passants la possibilité d’apercevoir la cour et vice versa.

Élévation sud

Jardins cachés dans un environnement en pierre

Chez Lloyd Yard, « l’extérieur » joue un rôle important. Les résidents, les visiteurs et les animaux peuvent profiter des différents espaces extérieurs de ce lieu urbain à tous les niveaux. Tout d’abord, chaque maison dispose d’un espace extérieur privatif spacieux. Souvent double hauteur et abrité du vent. Le jardin intérieur n’est ni ratissé ni parfait, mais il est aventureux, stimule l’imagination des enfants et attire les insectes et autres animaux. Ce n’est pas le seul espace extérieur collectif. Au deuxième étage, vous pouvez rêver sur la balançoire de la fenêtre de la Maas avec vue sur la Meuse et sur le toit se trouve un potager commun avec serre pour des réunions et des activités communes.

Lloyd Yard est richement planté. Les limites de propriété sont constituées de verdure et les galeries d’habitation sont équipées de jardinières. Des installations d’escalade garantissent que la verdure peut grimper du terrain découvert jusqu’aux façades et tous les toits sont équipés d’un ensemble vert. De plus, l’eau est tamponnée jusqu’à ce que les jardins en aient besoin.

Schéma – Fenêtre Maas

Des maisons spacieuses et adaptables

Lloyd Yard est une petite ville en soi, avec une grande variété de types de logements dans les segments de l’achat, de la location à prix moyen et de l’autoconstruction. Les plus grands immeubles d’habitation se dressent aux angles du bloc résidentiel, comme des serre-livres. Entre les deux se trouvent les offres spéciales, telles que les maisons de ville avec fenêtre Maas, les maisons adossées et les maisons auto-construites. Tous les appartements ont une hauteur minimale de 3,2 m, mais de nombreux appartements mesurent parfois quatre, cinq mètres, voire deux ou trois étages, les étages étant reliés par un vide. Ces vides dans les appartements et les planchers en bois, par exemple dans les maisons adossées et les penthouses, offrent la possibilité d’agrandir ou d’adapter les maisons à l’intérieur. En conséquence, il existe de nombreuses configurations d’habitation différentes au sein des blocs de construction robustes, variant de 60 à 170 m².