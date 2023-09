La remarque sur le Sanatana Dharma du fils du ministre du chef du DMK, le député Staline, montre que le bloc d’opposition INDE « déteste l’hindouisme » et constitue « une attaque contre notre héritage », a déclaré aujourd’hui le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah.

M. Shah s’exprimait à Dungarpur, dans le Rajasthan, où se déroulent des élections, lors du lancement du Parivartan Yatra du BJP. Le BJP fait tout son possible pour vaincre le Congrès au pouvoir et revenir au pouvoir lors des prochaines élections nationales.

Le ministre de l’Intérieur a allégué que les remarques d’Udhayanidhi Staline faisaient partie de la « politique de banque de votes » et de la tactique d’« apaisement » du bloc indien.

Les remarques du ministre de l’Intérieur surviennent au milieu d’une énorme dispute concernant les remarques du fils du ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, Udhayanidhi. S’adressant à une conférence d’écrivains à Chennai, Udhayanidhi Staline a déclaré que l’idée du « Sanatana Dharma est contraire à l’idée de justice sociale et doit être éradiquée ». Il a également établi un parallèle entre le Sanatana Dharma et des maladies telles que la dengue et le paludisme.

Alors que les remarques devenaient virales, les dirigeants du BJP les ont qualifiés d’appel au génocide et ont critiqué Udhayanidhi Staline et se sont demandé si tous les membres de l’INDE étaient d’accord avec les remarques du leader du DMK.

En réponse aux critiques, M. Staline a déclaré que le Sanatana Dharma « est un principe qui divise les gens au nom de la caste et de la religion ».

« Je n’ai jamais appelé au génocide des personnes qui suivent le Sanatana Dharma. Déraciner le Sanatana Dharma, c’est défendre l’humanité et l’égalité humaine. Je maintiens fermement chacune de mes paroles. J’ai parlé au nom des opprimés et des marginalisés, qui souffrent à cause du Sanatana Dharma », a-t-il déclaré.

Karti Chidambaram, chef du Congrès et fils de l’ancien ministre de l’Intérieur P. Chidambaram, a soutenu les remarques d’Udhayanidhi Staline, affirmant que le Sanatana Dharma « n’est rien d’autre que le code d’une société hiérarchique de caste ». « Tous ceux qui se battent pour cela aspirent aux bons vieux jours ! Les castes sont la malédiction de l’Inde », a-t-il déclaré.

Critiquant le DMK et le Congrès à propos des remarques des deux dirigeants, M. Shah a déclaré : « Au cours des deux derniers jours, ils (l’INDE) ont insulté le patrimoine de ce pays et le Sanatana Dharma. Les fils des principaux dirigeants du Congrès et du DMK parlent de mettre fin au Sanatana Dharma. pour la politique de banque de votes et d’apaisement.

Le ministre de l’Intérieur a également fait référence à la remarque du chef du Congrès Rahul Gandhi en 2010, dans laquelle il avait déclaré que les groupes hindous radicaux constituaient une menace plus grande que l’organisation terroriste Lashkar-e-Taiba.

« Rahul Baba a dit que les organisations hindoues sont plus dangereuses que Lashkar-e-Taiba. Rahul Baba, vous avez comparé les organisations hindoues au Lashkar-e-Taiba et votre ministre de l’Intérieur a déclaré qu’il y avait une « terreur hindoue » dans le pays », a déclaré M. Shah. .

Il faisait référence à la remarque de l’ancien ministre de l’Intérieur et chef du Congrès Sushil Kumar Shinde sur le terrorisme hindou. M. Shinde a déclaré avoir utilisé cette expression lors d’une réunion du parti à Jaipur, mais l’a immédiatement retirée.

Lors du rassemblement du Rajasthan, M. Shah a déclaré que le Sanatana Dharma dirigeait le cœur des gens. « Ils disent que le gouvernement de Sanatana viendra si Modi gagne. Sanatana dirige le cœur du peuple », a-t-il déclaré, ajoutant que le Premier ministre Narendra Modi a souligné que l’Inde se présenterait conformément à la Constitution.

Accusant le Congrès de bloquer la construction du temple Ram à Ayodhya, le ministre de l’Intérieur de l’Union a déclaré : « Le temple du Grand Ram sera prêt en janvier sur le lieu de naissance de Lord Ram. L’alliance indienne ne peut pas l’arrêter. Le Congrès l’a bloqué pendant des années.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que le yatra lancé aujourd’hui parcourrait 2 500 km en 19 jours. « Il atteindra 52 circonscriptions de l’Assemblée et tiendra 156 petites réunions et 54 grandes réunions. Lorsqu’il sera terminé, le sort du gouvernement d’Ashok Gehlot sera scellé », a-t-il déclaré.

M. Shah a déclaré que le gouvernement d’Ashok Gehlot était corrompu et n’avait pas non plus réussi à protéger les femmes. « Le gouvernement d’Ashok Gehlot est profondément impliqué dans la corruption et n’a pas réussi à protéger les femmes. Chaque jour, jusqu’à 19 cas de harcèlement sexuel sont signalés dans l’État », a-t-il déclaré.