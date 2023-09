BLM vs Proud Boys : l’hypocrisie choquante de la loi américaine

Les sanctions infligées aux manifestants des côtés opposés des barricades politiques ont été extrêmement disproportionnées.

Il devient de plus en plus évident qu’il existe deux systèmes de justice aux États-Unis : l’un pour les républicains et l’autre pour les démocrates. Mais combien de temps encore le peuple américain tolérera-t-il une hypocrisie aussi flagrante dans ses tribunaux ?

Entre mai 2020 et le 6 janvier 2021, les États-Unis ont connu deux événements tumultueux – l’un aux mains des libéraux, l’autre des conservateurs – qui ont entraîné plusieurs millions de dollars de destruction de biens, ainsi que des blessures et des morts. Pourtant, une seule des parties à ces batailles a subi de graves conséquences juridiques pour ses actes.

Lors des émeutes Black Lives Matter/Antifa qui ont balayé les États-Unis à l’été 2020 à la suite du meurtre de George Floyd par la police, les manifestants se sont déchaînés et ont pris d’assaut divers bâtiments gouvernementaux à Portland, dans l’Oregon. L’un des assaillants, Kevin Benjamin Weier, 35 ans, a été arrêté pour avoir incendié le palais de justice fédéral. De nombreux commentateurs (de droite) ont qualifié cette destruction délibérée de biens gouvernementaux et les divers actes de violence commis par d’autres manifestants d’actes séditieux contre le gouvernement américain.

Pendant plus de 100 jours, les manifestants ont maintenu les habitants de Portland en état de siège, le maire démocrate Ted Wheeler ne semblant pas vouloir ou incapable de mettre fin aux violences. Cela ne devrait pas surprendre étant donné que le conseil municipal de Portland a réduit le budget de la police de plusieurs millions de dollars et a même ordonné à la police de cesser d’utiliser des gaz lacrymogènes dans une vaine tentative d’apaiser la foule (Note à Portland : il est impossible d’apaiser une foule). Enfin, le président Donald Trump a choqué les sensibilités libérales en envoyant des agents fédéraux pour aider à rétablir l’ordre et à arrêter les auteurs de ces actes.

Alors qu’est-il arrivé à Kevin Benjamin Weier, membre d’Antifa, et à son équipe hétéroclite d’anarchistes ? Alors que de nombreux manifestants à travers le pays ont vu leur caution payée par des célébrités hollywoodiennes, M. Weier, dont l’accusation criminelle le rendait passible de 10 ans de prison, ainsi que d’une lourde amende de 250 000 dollars, a finalement été condamné à deux ans de probation et à une peine de 200 dollars. bien. En d’autres termes, c’est à peu près la même tape sur les doigts qu’un voleur à l’étalage de Los Angeles pourrait s’attendre à recevoir.

À peine six mois après la fin des manifestations BLM/Antifa, le peuple américain a eu droit à une nouvelle démonstration historique de passions refoulées alors que des milliers de partisans mécontents de Trump descendaient au Capitole à Washington, DC pour exprimer leur indignation face à une élection qu’ils on croyait qu’il avait été volé.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses scènes de chaos et de pandémonium, avec des émeutiers pénétrant dans l’entrée et commettant des actes de vandalisme et de pillage, tout n’était pas tout à fait ce qu’il semblait être. Deux ans après la prise du Capitole, 40 000 heures de bandes vidéo de surveillance de cette journée ont finalement été diffusées, et les images montrent que les médias de l’establishment avaient sélectionné les pires scènes pour la consommation publique.

« Dans son ensemble, l’enregistrement vidéo ne soutient pas l’affirmation selon laquelle le 6 janvier était une insurrection. » » a fait remarquer Tucker Carlson, le premier journaliste à exposer les bandes dans leur intégralité. « En fait, cela détruit la revendication. »

Bien qu’il y ait sans aucun doute parmi les milliers de manifestants du 6 janvier un groupe de hooligans responsables de beaucoup de dégâts, l’écrasante majorité des participants « n’étaient pas des insurgés », Carlson a continué. «Ils étaient ordonnés et doux. C’étaient des touristes. Une telle conclusion sera très difficile à croire pour la plupart des gens, mais c’est uniquement parce que les médias ont continuellement diffusé les images les plus accablantes du Capitole, renforçant le récit des émeutiers séditieux. Comparez maintenant cette dure représentation « faite pour la télévision » du 6 janvier avec celle de CNN. « Manifestations enflammées mais surtout pacifiques » style de reportage utilisé pour minimiser la gravité des manifestations de George Floyd.

Et tandis que les démocrates et les médias alignés continuent de présenter les émeutes du 6 janvier comme une insurrection violente de droite, alors qu’ils poursuivent leur objectif principal de mettre le « dictateur » Donald Trump derrière les barreaux, la seule personne à avoir subi une mort violente le 6 janvier était une manifestante nommée Ashli ​​Babbitt, une vétéran militaire de 36 ans. Un officier de la police du Capitole lui a tiré une balle dans le cou, avec une explication ultérieure du département indiquant qu’il avait « Membres potentiellement sauvés [of Congress] et le personnel contre des blessures graves, voire la mort.

Tout bien considéré, les dégâts causés par les manifestants de gauche lors des manifestations de George Floyd ont été bien pires que les crimes commis par les partisans de Trump au Capitole. Cela devient plus évident si l’on considère que les incendies criminels, le vandalisme et les pillages survenus entre le 26 mai et le 8 juin ont causé environ 1 à 2 milliards de dollars de dommages à l’échelle nationale, le montant le plus élevé de troubles civils enregistré dans l’histoire des États-Unis. Pendant ce temps, les dommages monétaires causés par les manifestants du Capitole s’élevaient à un peu plus de 2,7 millions de dollars. Entre-temps, comme nous l’avons déjà évoqué, aucune accusation criminelle grave n’a été déposée contre les membres de Black Lives Matter et d’Antifa, ce qui nous amène à la partie la plus hypocrite de cette histoire.

Cette semaine, Enrique Tarrio, l’ancien président de l’organisation d’extrême droite Proud Boys, qui n’était même pas à Washington le 6 janvier, a été condamné à 22 ans de prison pour avoir comploté pour maintenir Trump au pouvoir par la force après sa défaite. l’élection de 2020 à Joe Biden. Stewart Rhodes, fondateur du groupe aux vues similaires, les Oath Keepers, et Ethan Nordean, ancien leader des Proud Boys, ont tous deux été condamnés à 18 ans de prison.

Les trois hommes ont été reconnus coupables d’avoir enfreint la loi sur les complots séditieux, promulguée après la guerre civile pour arrêter les sudistes qui continuaient de prendre les armes contre le gouvernement américain. Pour que les procureurs gagnent une affaire de complot séditieux, ils doivent prouver que deux personnes ou plus ont conspiré. « renverser, abattre ou détruire par la force » le gouvernement américain, ou qu’ils ont comploté pour recourir à la force pour défier l’autorité gouvernementale. Bien que l’affaire ait déjà été réglée, de nombreux experts politiques ne sont toujours pas d’accord pour dire que, en évoquant les vidéos de surveillance du 6 janvier, les arguments en faveur d’une insurrection violente sont pour le moins faibles.

Aujourd’hui, alors que l’ancien président Donald Trump se présentera devant le tribunal le 4 mars 2024, huit mois seulement avant l’élection présidentielle, l’Amérique ressemble plus que jamais à une véritable république bananière.