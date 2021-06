BLM pille et émeute à Minneapolis après que la police a tué un suspect alors qu’il purgeait un mandat [VIDEO] – Le bon scoop

BLM est à nouveau en train d’émeutes et de pillages à Minneapolis après que la police a tué un suspect hier alors qu’il tentait de lui signifier un mandat :

Voici plus sur ce qui s’est passé:

LA COLLINE – Des tensions sont apparues à Minneapolis jeudi soir après que la police a abattu un suspect alors qu’il tentait de purger un mandat d’arrêt.

Des membres d’un groupe de travail des US Marshals tentaient d’appréhender un individu recherché en vertu d’un mandat d’arrêt pour possession d’une arme à feu par un criminel vers 14 h 10, selon une déclaration du US Marshall Service partagée avec The Hill par le comté de Hennepin. Bureau du shérif.

Au cours de l’incident, le sujet, qui se trouvait dans une voiture garée, « n’a pas obtempéré et a sorti une arme de poing, ce qui a poussé les membres du groupe de travail à tirer sur le sujet », selon le communiqué.

Les membres du groupe de travail ont tenté de prendre des mesures pour sauver des vies, mais le suspect a été déclaré mort sur les lieux.

Une occupante de la voiture a été soignée pour des blessures mineures causées par des débris de verre.

Après la fusillade de jeudi, une foule s’est rassemblée sur les lieux, selon WCCO. Deux groupes de militants pour la paix étaient également présents pour désamorcer les conflits.

La plupart de la foule est partie à 18 heures, selon le média. Mais juste après 21h15, une foule est revenue – et les gens ont retiré la bande de la scène de crime et ont traîné une benne à ordures au milieu de la rue animée et y ont mis le feu.

Un porte-parole du département de police de Minneapolis a confirmé que le département n’était pas impliqué dans l’incident de jeudi.

Des officiers des bureaux du shérif des comtés de Hennepin, Anoka et Ramsey étaient impliqués, ainsi que des officiers du département américain de la Sécurité intérieure, selon le Minneapolis Star Tribune.